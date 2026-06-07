Vídeo F1: A Verstappen le falla el Red Bull en la salida y abandona en Mónaco

Todo estaba preparado para una de las salidas más importantes de la temporada. Andrea Kimi Antonelli defendía la pole position del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 2026, Max Verstappen arrancaba a su lado desde la primera fila y la corta recta hasta Sainte Dévote prometía un duelo clave en un circuito donde adelantar es prácticamente imposible.

Pero la carrera del neerlandés terminó antes incluso de empezar.

Cuando se apagaron los semáforos, el piloto de Red Bull se quedó completamente parado en la parrilla. Mientras Antonelli arrancaba con normalidad y el resto del grupo aceleraba hacia la primera curva, el RB22 permaneció inmóvil durante unos segundos que resultaron fatales para sus opciones.

La imagen fue tan inesperada como peligrosa. Charles Leclerc, que salía cuarto justo detrás de Verstappen, tuvo que esquivar al Red Bull para evitar una colisión por alcance que podría haber provocado un accidente de grandes dimensiones en plena salida. Afortunadamente, todos los pilotos consiguieron evitar el coche parado del neerlandés y la carrera continuó sin incidentes adicionales.

Vídeo: El motor del Red Bull de Verstappen falla en la salida de Mónaco

Por el momento, Red Bull no ha explicado qué ocurrió exactamente. Se desconoce si se trató de un problema electrónico, de la activación del sistema antistall o incluso de que el coche se calara en el momento decisivo. Lo único seguro es que Verstappen pasó de aspirar a luchar por la victoria a quedarse último en cuestión de segundos.

Y el golpe fue especialmente duro porque el tetracampeón del mundo tenía ante sí una de sus mejores oportunidades de la temporada. Tras lograr la segunda posición en clasificación, el piloto neerlandés estaba en una posición ideal para atacar a Antonelli en la salida e intentar conseguir su segunda presencia en el podio del año, o incluso una victoria que habría supuesto un importante impulso en el campeonato.

Verstappen confirma un fallo en el motor Red Bull en Mónaco

Aunque inicialmente consiguió volver a arrancar el coche, la situación no mejoró. Desde el muro, Red Bull le pidió que continuara en pista con un "Bring it home", tratando de completar la carrera pese al tiempo perdido. Sin embargo, Verstappen respondió inmediatamente por radio asegurando que el motor estaba roto.

Tras ese intercambio, el equipo optó por retirar definitivamente el coche y poner fin a una carrera que apenas había durado unos metros para el piloto de Red Bull. Mientras tanto, Antonelli conservó el liderato de la prueba en las calles del Principado, con los Ferrari heredando posiciones de privilegio tras el desastre de Verstappen. Lewis Hamilton pasó a ocupar la segunda plaza y Charles Leclerc la tercera, en un inicio de carrera que dejó una de las imágenes más sorprendentes y decisivas de toda la temporada 2026.