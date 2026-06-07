Márquez despeja todas las dudas tras ganarle un pulso a Acosta en Balaton
Las dudas que pudiera haber alrededor del potencial de Marc Márquez tras su última intervención en su trillado hombro derecho quedaron despejadas en Balaton, donde el actual campeón se impuso este domingo a Pedro Acosta en un duelo a cara de perro.
Victoria 100 para Marc Márquez en el Mundial y la 100 de Ducati en MotoGP
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Balaton Park (Enviado Especial).- Tras llevarse la sprint del sábado, también sobre el murciano de KTM, los dos futuros compañeros de equipo volvieron a encontrarse en pista en la carrera larga, donde protagonizaron un rifirrafe delicioso que anticipa las grescas que pueden ofrecer el año que viene, los dos enfundados en el mono de la escudería oficial de Ducati.
La velocidad de Marc Márquez nunca estuvo en duda pero sí lo estuvo su capacidad de resistir en un cuerpo a cuerpo, y Hungría dejó bien claro que el #93 está de vuelta y, al menos por el momento, aguanta lo que le echen.
A pesar de perder el liderato en la segunda vuelta, Márquez, que optó por la goma trasera media por la blanda de su oponente, fue de menos a más, acercándose décima a décima al corredor de Mazarrón, a quien superó en el 15º giro después de un intento en el anterior. A partir de ese instante, el de Cervera (Lleida) se dio a la fuga sin que Acosta pudiera atarle en corto, para cruzar la meta con 1,3 segundos de margen al dosificarse al final.
Este triunfo es el primero del curso para Márquez, que no ganaba desde el Gran Premio de San Marino de la temporada pasada, y el primer doblete desde entonces. Por lo demás, esta es la victoria número 100 del leridano en el campeonato, y la 100ª en la historia del equipo oficial de Ducati.
El fin de semana fue redondo para el catalán, que en un solo gran premio le ha recortado 30 puntos a Marco Bezzecchi, el líder de la tabla general, que fue arrollado por Jorge Martín en el arranque. El ‘strike’ de Aprilia lleva al de Ducati a situarse a 72 puntos de ‘Bez’, cuando quedan todavía 518 por entregarse.
Galería: las mejores fotos de la 100ª victoria de Marc Márquez, en Hungría
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El podio lo completó Pecco Bagnaia, que cruzó la meta a más de 11 segundos del ganador, y con casi cinco segundos sobre Ai Ogura, que terminó el quinto. La quinta posición fue para Luca Marini, que sobrevivió al correcalles en el que se convirtió la carrera, tanto por el perfil de este trazado tan ratonero como por lo deslizante del asfalto.
Diogo Moreira, sexto, firmó su mejor resultado en MotoGP y solidificó sus opciones de promocionar al equipo oficial de HRC, en 2027.
Iker Lecuona, que en Hungría se subió a un tren en marcha como sustituto de Alex Márquez, cruzó la meta el séptimo, en una actuación tremenda del español. Jack Miller, octavo, fue el mejor situado de entre los representantes de Yamaha, mientras que Enea Bastianini, cosido a penalizaciones, fue el noveno y Brad Binder cerró el top ten.
Clasificación carrera de MotoGP del GP de Hungría 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Abandono
|Puntos
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|26
|
42'55.325
|25
|2
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|26
|
+1.343
42'56.668
|1.343
|20
|3
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|26
|
+11.632
43'06.957
|10.289
|16
|4
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|26
|
+15.539
43'10.864
|3.907
|13
|5
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|26
|
+18.669
43'13.994
|3.130
|11
|6
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|26
|
+21.794
43'17.119
|3.125
|10
|7
|I. Lecuona Gresini
|27
|Ducati
|26
|
+22.815
43'18.140
|1.021
|9
|8
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|26
|
+23.283
43'18.608
|0.468
|8
|9
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|26
|
+24.491
43'19.816
|1.208
|7
|10
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|26
|
+24.601
43'19.926
|0.110
|6
|11
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|26
|
+25.135
43'20.460
|0.534
|5
|12
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|26
|
+28.386
43'23.711
|3.251
|4
|13
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|26
|
+29.207
43'24.532
|0.821
|3
|14
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|26
|
+31.333
43'26.658
|2.126
|2
|15
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|26
|
+32.536
43'27.861
|1.203
|1
|16
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|26
|
+54.604
43'49.929
|22.068
|dnf
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|22
|
+4 Vueltas
37'33.951
|4 Vueltas
|Accidente
|dnf
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|14
|
+12 Vueltas
24'15.254
|8 Vueltas
|Accidente
|dnf
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|0
|
+26 Vueltas
3.485
|14 Vueltas
|Accidente
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|0
|
+26 Vueltas
3.672
|0.187
|Accidente
|dnf
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|0
|
+26 Vueltas
3.740
|0.068
|Accidente
|dnf
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|0
|
+26 Vueltas
3.851
|0.111
|Accidente
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