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Crónica de carrera
MotoGP GP de Hungría

Márquez despeja todas las dudas tras ganarle un pulso a Acosta en Balaton

Las dudas que pudiera haber alrededor del potencial de Marc Márquez tras su última intervención en su trillado hombro derecho quedaron despejadas en Balaton, donde el actual campeón se impuso este domingo a Pedro Acosta en un duelo a cara de perro.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Victoria 100 para Marc Márquez en el Mundial y la 100 de Ducati en MotoGP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Balaton Park (Enviado Especial).-  Tras llevarse la sprint del sábado, también sobre el murciano de KTM, los dos futuros compañeros de equipo volvieron a encontrarse en pista en la carrera larga, donde protagonizaron un rifirrafe delicioso que anticipa las grescas que pueden ofrecer el año que viene, los dos enfundados en el mono de la escudería oficial de Ducati.

La velocidad de Marc Márquez nunca estuvo en duda pero sí lo estuvo su capacidad de resistir en un cuerpo a cuerpo, y Hungría dejó bien claro que el #93 está de vuelta y, al menos por el momento, aguanta lo que le echen. 

A pesar de perder el liderato en la segunda vuelta, Márquez, que optó por la goma trasera media por la blanda de su oponente, fue de menos a más, acercándose décima a décima al corredor de Mazarrón, a quien superó en el 15º giro después de un intento en el anterior. A partir de ese instante, el de Cervera (Lleida) se dio a la fuga sin que Acosta pudiera atarle en corto, para cruzar la meta con 1,3 segundos de margen al dosificarse al final. 

 

Este triunfo es el primero del curso para Márquez, que no ganaba desde el Gran Premio de San Marino de la temporada pasada, y el primer doblete desde entonces. Por lo demás, esta es la victoria número 100 del leridano en el campeonato, y la 100ª en la historia del equipo oficial de Ducati. 

El fin de semana fue redondo para el catalán, que en un solo gran premio le ha recortado 30 puntos a Marco Bezzecchi, el líder de la tabla general, que fue arrollado por Jorge Martín en el arranque. El ‘strike’ de Aprilia lleva al de Ducati a situarse a 72 puntos de ‘Bez’, cuando quedan todavía 518 por entregarse. 

Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las mejores fotos de la 100ª victoria de Marc Márquez, en Hungría
Marc Márquez, Ducati Team

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Marc Márquez, Ducati Team

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Galería: las mejores fotos de la 100ª victoria de Marc Márquez, en Hungría
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las mejores fotos de la 100ª victoria de Marc Márquez, en Hungría
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Francesco Bagnaia, Ducati Team; Marc Márquez, Ducati Team

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MotoGP Balaton Park 2026: 100.ª victoria de Marc Márquez tras un accidente en la salida

Galería: las mejores fotos de la 100ª victoria de Marc Márquez, en Hungría
Marc Márquez, Ducati Team

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

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Galería: las mejores fotos de la 100ª victoria de Marc Márquez, en Hungría
MotoGP
78

El podio lo completó Pecco Bagnaia, que cruzó la meta a más de 11 segundos del ganador, y con casi cinco segundos sobre Ai Ogura, que terminó el quinto. La quinta posición fue para Luca Marini, que sobrevivió al correcalles en el que se convirtió la carrera, tanto por el perfil de este trazado tan ratonero como por lo deslizante del asfalto.

Diogo Moreira, sexto, firmó su mejor resultado en MotoGP y solidificó sus opciones de promocionar al equipo oficial de HRC, en 2027. 

Iker Lecuona, que en Hungría se subió a un tren en marcha como sustituto de Alex Márquez, cruzó la meta el séptimo, en una actuación tremenda del español. Jack Miller, octavo, fue el mejor situado de entre los representantes de Yamaha, mientras que Enea Bastianini, cosido a penalizaciones, fue el noveno y Brad Binder cerró el top ten.  

Clasificación carrera de MotoGP del GP de Hungría 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 26

42'55.325

       25
2 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 26

+1.343

42'56.668

 1.343     20
3 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 26

+11.632

43'06.957

 10.289     16
4 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 26

+15.539

43'10.864

 3.907     13
5 Italy L. Marini Honda 10 Honda 26

+18.669

43'13.994

 3.130     11
6 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 26

+21.794

43'17.119

 3.125     10
7 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 26

+22.815

43'18.140

 1.021     9
8 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 26

+23.283

43'18.608

 0.468     8
9 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 26

+24.491

43'19.816

 1.208     7
10 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 26

+24.601

43'19.926

 0.110     6
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 26

+25.135

43'20.460

 0.534     5
12 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 26

+28.386

43'23.711

 3.251     4
13 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 26

+29.207

43'24.532

 0.821     3
14 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 26

+31.333

43'26.658

 2.126     2
15 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 26

+32.536

43'27.861

 1.203     1
16 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 26

+54.604

43'49.929

 22.068      
dnf France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 22

+4 Vueltas

37'33.951

 4 Vueltas   Accidente  
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 14

+12 Vueltas

24'15.254

 8 Vueltas   Accidente  
dnf Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 0

+26 Vueltas

3.485

 14 Vueltas   Accidente  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 0

+26 Vueltas

3.672

 0.187   Accidente  
dnf Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 0

+26 Vueltas

3.740

 0.068   Accidente  
dnf Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 0

+26 Vueltas

3.851

 0.111   Accidente  
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