Jorge Martín sancionado con una doble vuelta larga en la próxima carrera que dispute
El piloto de Aprilia provocó una grave accidente este domingo en la salida del GP de Hungría, perjudicando a otros cuatro pilotos, lo que repercutirá en una sanción para el español.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El piloto de Aprilia, segundo de la general del campeonato del mundo, salía octavo en parrilla para la carrera del GP de Hungría de MotoGP, y lo hizo de forma absolutamente errónea, al tratar de superar dos líneas en la primera frenada, lo que le llevó a perder el control de su moto, irse al suelo y golpear a otros cuatro pilotos: Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio, seguramente los cuatro pilotos, junto a Marc Márquez y Pedro Acosta, con mejor ritmo para luchar por la victoria.
La carrera no se paró por bandera roja, pese al estropicio, y eso dejó sin opción de volver a competir a los cinco afectados, que, afortunadamente, no tiene lesiones graves ni fracturas, solo el enfado, la rabia y el dolor de las magulladuras.
Martín se refugió en el centro médico del circuito, consciente de la que había liado, declinando, Aprilia, que ninguno de sus dos pilotos hablara el final del día, más que nada para evitar calenturas inoportunas.
Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
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Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Casi dos horas después del accidente, Dirección de Carrera emitió un comunicado de sanción para Martín, que deberá cumplir una doble vuelta larga en la próxima carrera, sobre el papel el GP de la República Checa que se celebra en Brno.
"De acuerdo con el Artículo 3.8 del Reglamento del Campeonato del Mundo FIM Grand Prix, confirmamos nuestra decisión tras un audiencia", confirma el panel que habló con los implicados.
"El 7 de junio de 2026 a las 14:02:15 durante la carrera de MotoGP del GP de Hungría, en la curva 1, Martín provocó un accidente que involucró a los pilotos #25 #49 #54 y #72. Esto contraviene las instrucciones específicas dadas a los competidores y equipos de MotoGP. Es por tanto un infracción del Artículo 1.21.2 del Reglamento del Campeonato del Mundo FIM Grand Prix", fallan los comisarios.
"Por las razones anteriores, el Panel de Comisarios FIM MotoGP ha impuesto una doble penalización por vuelta larga. La penalización de doble vuelta larga será cumplida por el piloto en la siguiente carrera del Gran Premio del Campeonato.
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Los comisarios de FIM MotoGP aclaran que en caso de no participar o no completarse el próximo evento debido a una lesión, enfermedad u otro problema posterior y no relacionado (no sufrido durante el incidente penalizado en sí), entonces la pena se considera cumplida. En caso de no participar en la carrera aplicable en el próximo evento por cualquier motivo específicamente relacionado con este incidente penalizado, la sanción se cumplirá en la siguiente prueba del Campeonato en la que participe el corredor.
Aunque cabe apelación a la sentencia, el equipo no tiene intención de hacerlo.
De este modo, si Martín participa en el próximo GP de la República Checa, deberá cumplir, en la carrera del domingo, una doble long lap en las primeras seis vueltas de carrera.
Aunque el pasado año Martín ya causó un accidente similar en la salida de la sprint del GP de Japón, donde se llevó por delante a su compañero Bezzecchi, también, al ser temporadas diferentes no se ha aplicado el factor de reincidencia, lo que hubiera agravado la sanción. Martín se quejó en Barcelona de una acción con Raúl Fernández, que tras un toque acabó con la carrera del de Aprilia. Entonces el fabricante pidió respeto entre sus cuatro pilotos, de los cuales hoy tres se vieron afectados en el accidente de Balaton.
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