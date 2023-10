Alpine confirma a Jack Doohan para la FP1 en México y Abu Dhabi

Desde que en la temporada pasada se introdujera una norma en la que cada uno de los pilotos debía ceder su asiento a alguien que no haya disputado más de dos grandes premios de Fórmula 1, todas las escuderías se han visto obligadas a pensar en qué momento cumplir con ese reglamento.

Y como todas las opciones se acaban pronto, en Alpine decidieron subir a Jack Doohan para las citas en México y Abu Dhabi, unas rondas que no estropearán el trabajo de Esteban Ocon y Pierre Gasly debido a que no tienen el formato al sprint, sino el habitual del resto del calendario de 2023. Así pues, el australiano disfrutará de dos horas de pruebas completas en el A523.

El piloto de 20 años también participó en dos sesiones de FP1 el año pasado para el equipo, en los mismos dos circuitos, y ha realizado extensas pruebas este curso. Es cuarto en la Fórmula 2, y se quitó de encima un duro comienzo con dos victorias consecutivas en Hungría y Bélgica, así como dos podios.

"Es un gran honor tener la oportunidad de pilotar un coche de Fórmula 1 en un fin de semana de gran premio por segundo año consecutivo", dijo Jack Doohan. "Estoy muy agradecido a BWT Alpine F1 Team por la oportunidad de pilotar el A523 en los entrenamientos libres de México y Abu Dhabi".

"He estado trabajando muy duro con el equipo este año como piloto reserva, aprovechando cada oportunidad para aprender todo lo posible para ellos, y me siento preparado para dar un paso adelante y asumir las tareas de conducción para el equipo", explicó el australiano. "Mi único objetivo es hacer lo que me pida la escudería para contribuir positivamente a los resultados de la escudería en los dos fines de semana de gran premio".

El director interino del equipo, Bruno Famin, añadió: "Es genial anunciar que Jack [Doohan] se hará cargo de las tareas de en México y Abu Dhabi para las dos sesiones de entrenamientos libres 1. Jack ha trabajado duro a lo largo del año como piloto reserva del equipo, y su actitud para aprender a pilotar ha sido muy buena de ver".

"Su principal prioridad sigue siendo terminar su campaña de Fórmula 2 de la mejor manera posible en Abu Dhabi, pero estamos deseando apoyarle en las dos sesiones de entrenamientos libres y contar con su contribución al rendimiento del equipo", sentenció el responsable de los de Enstone.

