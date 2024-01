Cómo el protegido de Alonso se perfila para arrasar en la F2 en 2024

Gabriel Bortoleto completó una sensacional temporada en la Fórmula 3 en 2023. Procedente del Campeonato Europeo de Fórmula Regional, donde terminó sexto en 2022, el brasileño era una promesa, pero no se le consideraba tan favorito al título como su rival del equipo Prema y campeón de la FRECA, Dino Beganovic, o su propio compañero Paul Aron.



Sin embargo, ya mostró destellos de su talento durante los test de postemporada de 2022 en Jerez, algo que llamó la atención de muchos allí presentes tras liderar la sesión matinal del segundo día e impresionó al director del equipo Trident, Giacomo Ricci. Pero no fue hasta la primera carrera en Bahrein donde Bortoleto mostró realmente su potencial.



El piloto de 19 años no tardó en ponerse en cabeza, liderando los entrenamientos libres antes de ser segundo en la clasificación a sólo 0.057s del tiempo de Gabriele Mini para conseguir la pole. Ganó la carrera principal del domingo, lo que le colocó inmediatamente en la primera plaza de la clasificación general, un liderato que ya no abandonaría. En la siguiente ronda en Melbourne, logró la pole y la victoria, lo que le dio una ventaja de 20 puntos sobre Mini después de sólo dos citas.



Aunque no ganaría otra carrera, cuatro podios más le dieron el título con 45 puntos de diferencia respecto al subcampeón Zak O'Sullivan, el mayor margen en el campeonato desde 2019. Fue una carrera asombrosa, que le valió una nominación a Novato del Año en los Premios Autosport 2024.



El dominio de Bortoleto en la clasificación fue realmente impresionante y recordó a la asombrosa batalla por el título de F2 de su buen amigo Felipe Drugovich un año antes. Eso le ha valido un ascenso a la F2 este año con Invicta Racing, como sustituto del tercer clasificado de 2023, Jack Doohan. Pero Ricci, que apostó por un novato, ¿esperaba tal dominio del joven brasileño?



"Seré sincero, le elegimos porque sabíamos que tenía talento", explicó Ricci a Motorsport.com. "Entonces, de alguien que tiene talento, hay un montón de pilotos con talento en F3, el nivel al igual que en F2 es excepcional, pero de creer que alguien tiene talento al hecho de luchar en su primera temporada de novato y dominando el campeonato, es un gran paso".



"Yo esperaba de él que estuviese peleando por las cinco primeras posiciones en el campeonato, pero al mismo tiempo, tengo que decir que inmediatamente en los test de postemporada 2022 vi que era especial. Tenemos todas las referencias con los pilotos del pasado, y él en algunas curvas era más rápido nada más subirse al monoplaza", aseguró.

"Además, no cometía errores. Para él, siempre ha sido fácil juntar los tres sectores. Incluso si era verde, verde, verde, no púrpura, no suficiente para colocarse primero, pero era fácil para él hacer buenos tiempos en los tres sectores a la vez. Eso para mí fue una gran ventaja".



"Desde que vi eso, desde el test de postemporada de 2022, empecé a ser muy optimista. Una cosa es decir que vamos a luchar por estar entre los cinco primeros y otra cosa es empezar el año tan fuerte y ser tan competitivos y, por supuesto, ganar el campeonato".



"Si esperaba ganar con Gabriel Bortoleto antes de ficharlo, diría que no, pero después de los tres primeros días de test de postemporada, en ese momento, me volví realmente optimista y empecé a creer que teníamos a alguien en el coche con toda la capacidad para luchar en su primera temporada como debutante por el título".

Ricci cree que Bortoleto fue "con diferencia el piloto más completo de la categoría", y añadió que era "bueno en cualquier condición", así como también elogió sus habilidades en la gestión de los neumáticos y sus atrevidos adelantamientos. También destacó la increíble regularidad de Bortoleto a lo largo del año, que terminó fuera del top 10 solo tres veces en 18 carreras.



Ricci, que dirige el equipo desde 2014, también quiso dar crédito a Bortoleto y a sus compañeros de equipo Oliver Goethe y Leonardo Fornaroli por tener una química "increíble" y por la capacidad que tenían para compartir información y ayudarse mutuamente.



Pero lo que más impresionó a Ricci fue la motivación de Bortoleto. "Copiando" el inspirador compromiso de su mentor, Fernando Alonso, Bortoleto se mudó a Milán para estar cerca del equipo y visitaba la fábrica regularmente para crear sólidas relaciones entre el equipo.



"Creo que cometió un error en toda la temporada por su parte, eso es todo. El resto fue muy bueno y consistente", dice Ricci. "Fue algo muy impresionante de parte de un novato ver esa consistencia y además, la motivación hacia el trabajo que hace. Se mudó a Milán, estaba a 20 minutos de nuestra fábrica, la mayoría de los días estaba ahí con nosotros".

"Cualquier cosa que le pedíamos, hacer una mejora en el simulador, hacer esto o lo otro, él siempre estaba aquí. A veces simplemente entraba a saludar para mantener a todo el mundo motivado y tener una buena química con el equipo, los mecánicos, los ingenieros, con todo el mundo".



"Eso para mí fue impresionante por su parte, y ver también a alguien que estaba totalmente dedicado al trabajo. De nuevo, para mí, hizo algunas carreras excepcionales. Una de las carreras que más me gustó fue la de Budapest, cuando luchó con Barnard en la última vuelta y le adelantó en la última curva, fue increíble, tengo que decirlo".



Bortoleto se esfuerza por alcanzar un gran nivel de compromiso, explicó a Motorsport.com. Fue un esfuerzo consciente para integrarse en el equipo con el objetivo de conseguir los mejores resultados posibles, algo que espera repetir esta temporada con el equipo Invicta Racing.



"Creo que cuando quieres conseguir grandes resultados, lo primero que tienes que construir es un buen equipo a tu alrededor", dice Bortoleto. "Porque un piloto por sí solo o un empresario, hagas lo que hagas, creo que no puedes hacerlo sin ayuda, no puedes ganar o no puedes conseguir absolutamente nada tú solo, siempre necesitas tener a la gente adecuada a tu alrededor.



"Así que de todo lo que aprendí de mi familia, desde que era muy joven, es esa necesidad de tener buena gente a tu alrededor. Y creo que tener beun equipo en este deporte es algo todavía más importante, porque conducir es clave, sin duda, pero muy probablemente no sea ni la mitad de todo el trabajo, hay mucha gente implicada".



"Así que me aseguré de que al igual que el año pasado en Trident, yo iba un montón de días a la fábrica, básicamente todas las semanas del año yo estaba allí haciendo cosas en el simulador, incluso si yo no estaba haciendo nada, ya sabes, sólo iba para almorzar con ellos y crear una relación mejor".



"Y estoy haciendo lo mismo creo con el nuevo equipo, incluso aunque sea un poco diferente, porque no todo el mundo vive en Italia. La mayoría de ellos no viven en Italia, pero aún así trato de hacer todos los esfuerzos que puedo para estar cerca de ellos y tratar de recrear la misma relación que tenía con los chicos en Trident", añadió el joven piloto brasileño de 19 años.

La ética de trabajo de Bortoleto no sólo le ha hecho ganarse el cariño de los equipos junior: desde que ganó el título de F3 en septiembre, Bortoleto se ha sumado al programa de desarrollo de pilotos de McLaren, donde tiene varias tareas en el simulador y ayuda en la preparación de las carreras a Lando Norris y Oscar Piastri.



Dice que su preparación para 2024 ha sido similar a la del año pasado, aunque ha trabajado incluso más duro dadas las mayores exigencias físicas de la F2 en comparación con la F3. Aunque no viva tan cerca del equipo, sigue trabajando duro para integrarse y recrear esas sólidas relaciones mientras se prepara para una segunda campaña consecutiva como debutante.



Será un año desafiante, que le hará enfrentarse a los favoritos al título como son Ollie Bearman, de Prema, y el piloto de ART y campeón de la F3 en 2022, Victor Martins. Además, toda la parrilla se enfrenta también al reto del nuevo coche de F2, que ha sido introducido para esta temporada.



"La preparación para las paradas en boxes o las cosas nuevas es bastante diferente de la F3 a la F2. Es mucho más complicado en la F2 que en la F3, era muy fácil, básicamente soltabas un embrague, nosotros tenemos dos y luego acelerabas a fondo, y el coche arrancaba".



"En la F2 es mucho más complicado y el único momento en el que realmente podemos probarlo fue en los test de Abu Dhabi del año pasado y en los de Bahrein este curso".

"No tenemos tantas pruebas, pero aún así, es tiempo suficiente para entender lo básico y luego, seguro, durante la temporada, vamos a mejorar y mejorar las salidas y todo eso".



"De todo el mundo que he escuchado en el pasado, siempre sufren un poco con eso al comienzo del año, ya sabes, pero la experiencia lo es todo. Así que lo haces cada vez mejor", añadió.

El director del equipo Invicta Racing, Andy Roche, afirma que Bortoleto ya se ha adaptado bien al equipo, para el que pilotará junto al miembro de la academia de Alpine, Kush Maini.



"Gabriel se está adaptando bien", dice. "Pasó tiempo con el equipo el año pasado, visitando la fábrica en Norfolk antes de los test de postemporada, así que todo el mundo ya estaba familiarizado con él en noviembre".



"Con las presentaciones y el ajuste de su asiento resuelto, pudimos ir directamente al grano en Abu Dhabi. Gabriel es un gran piloto y su exitosa temporada en el campeonato de F3 hace que trabajar con él sea una perspectiva emocionante, pero el hecho de que también sea fácil de tratar y haya causado una gran impresión en el equipo es una ventaja".



Roche añade: "Gabriel espera mantener el ritmo tras su victoria en el campeonato de F3 y nosotros esperamos aprovechar esa inercia. No somos ajenos a las luchas por el título y haremos todo lo posible para poner a nuestros pilotos en la mejor posición para lograr lo máximo en 2024".



Roche tiene razón cuando dice que mantener esa inercia será clave para Bortoleto mientras se embarca en otro duro viaje. Pero pese a que a algunos les puede costar adaptarse a ese salto de nivel, la inquebrantable dedicación de Bortoleto tanto dentro como fuera de los circuitos seguramente le vendrá muy bien.

