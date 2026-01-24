Alpine F1 empieza con un "impulso de confianza" tras su test en Silverstone

El equipo Alpine de Fórmula 1 afirma que su satisfactoria prueba en Silverstone el miércoles supuso un "buen impulso para la confianza" al comenzar su andadura como equipo cliente de Mercedes.

Tras llevar algún tiempo a la zaga de otras unidades de potencia, Renault, propietario de Alpine, abandonó su programa de motores de F1 de cara a las nuevas regulaciones de la F1 2026, para convertirse en un equipo cliente de Mercedes, uniéndose a McLaren y Williams.

El coche de Alpine para 2026, el A526, debutó con su motor y caja de cambios Mercedes en una gélida y lluviosa jornada de rodaje en Silverstone el miércoles, con Pierre Gasly completando 140 de los 200 kilómetros previstos, un plan de rodaje que solo se vio reducido para aprovechar un respiro del tiempo.

Posteriormente, el equipo oficial Mercedes agotó sus 200 km durante una jornada de rodaje a finales de semana, lo que ofrece señales prematuras, pero positivas, de un comienzo fiable para Mercedes High Performance Powertrains.

También supone un impulso para el equipo Alpine, con sede en Enstone, que terminó último en el campeonato de 2025 y centró todos sus esfuerzos en 2026 desde el principio.

Cuando se le preguntó en la presentación de Alpine para 2026 en Barcelona qué tan positivo era para Alpine tener un comienzo sin problemas, el director técnico David Sánchez dijo: "Creo que tenemos nueve días de pruebas, por lo que pasarán muchas cosas en nueve días. Pero, desde el inicio, poder dar vueltas y no parar es un buen impulso para la confianza, de modo que al menos puedes presentarte en Barcelona y seguir con el trabajo".

"Queríamos hacer los 200 km. Cuando empezamos el miércoles, hicimos directamente cinco o seis vueltas y el coche funcionó bien. Luego paramos, esperando a que cambiara el mal tiempo, pero nunca mejoró. Así que, a media tarde, enviamos a Pierre a la pista y seguimos rodando vuelta tras vuelta. Solo paramos porque nos dijo que estaba oscureciendo. Habría sido bastante fácil llegar a los 200 km".

"Simplemente nos da un poco de confianza. Podemos ir a Barcelona y, nada más llegar, empezar a dar unas cuantas vueltas".

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, dijo que el silencio en la radio del equipo durante el filming day de Silverstone era "una buena noticia".

"Por primera vez en mi larga trayectoria en la Fórmula 1, el coche sale, vuelve, sale y nunca vuelve. Normalmente rellenamos el aceite, comprobamos las temperaturas... y todo el mundo en la radio estaba en silencio. Esa fue la buena noticia. Nadie hablaba. Hicimos menos de 150 km porque tuvimos aquaplaning. No tenía sentido arriesgar el coche".

Gasly también elogió a su equipo por salir pronto a rodar el día en que Williams anunció que se perdería toda la prueba de Barcelona de la próxima semana debido a retrasos: "El objetivo de la prueba era sacar el coche a la pista, lo cual se consiguió con éxito".

"Sinceramente, hay que dar mucho crédito a los chicos, porque han trabajado muchísimo para asegurarse de que tuviéramos el coche en una sola pieza, con todo el paquete completo, y poder sacarlo a la pista. Creo que todos somos conscientes de lo difícil que es, viendo también a los demás equipos. Ha sido una prueba muy valiosa", concluyó.