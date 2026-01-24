Lowdon explica el verdadero objetivo de Cadillac para su debut en la F1

Graeme Lowdon tiene muy claro qué es lo que cuenta para Cadillac en su debut en la Fórmula 1 en Melbourne. El jefe del undécimo equipo de la parrilla explicó sus prioridades para el inicio de la temporada durante el Autosport Business Exchange celebrado en Londres.

La situación de partida para 2026 es idéntica para todos los equipos. Con el nuevo reglamento técnico, todos empiezan desde cero. "Si hoy le preguntas a cualquier jefe de equipo dónde cree que será competitivo y te da una respuesta relativa, simplemente se lo está inventando", afirmó Lowdon.

Nadie sabe dónde acabará cada uno, y precisamente eso es lo que genera emoción entre los aficionados. "¿Éxito en relación con la carrera de Melbourne? Nadie lo sabe, nadie sabe dónde va a acabar nadie", dejó claro el exjefe del equipo Manor.

Cadillac quiere ganarse el respeto

Graeme Lowdon ist sich der Rolle von Cadillac bewusst Foto: Cadillac Communications

Por eso, el británico se centra en los factores que sí puede controlar. "Nos fijamos en las cosas que podemos controlar nosotros mismos. Y, por supuesto, queremos rendir bien como equipo, pero eso desde fuera realmente nadie lo ve", explicó Lowdon durante el fin de semana del Gran Premio de Australia.

El primer objetivo es ganarse el respeto del resto de equipos. "Hemos dicho muchas veces que nuestro primer objetivo es ganarnos el respeto de los otros equipos. Nosotros los respetamos, y con razón. Esto es un campeonato del mundo", subrayó el jefe del equipo Cadillac.

Pero Lowdon no quiere quedarse solo en el respeto, también quiere rendir. "Después queremos competir con ellos, pero también queremos aportar", dijo. Con ello se refiere sobre todo a contribuir al desarrollo de la Fórmula 1 como producto deportivo global para nuevas audiencias.

Contribuir a la pasión

La visión va más allá del puro rendimiento en pista. "Me apasiona el automovilismo, pero sigo pensando que tenemos una enorme oportunidad de llevar este deporte a cada vez más aficionados. Queremos contribuir a ello", explicó Lowdon al detallar su estrategia a largo plazo.

Para ello, Cadillac apuesta por una forma diferente de conectar con los fans. "No queremos que los aficionados solo sigan lo que hacemos. Queremos que se unan a nosotros", dejó claro Lowdon. Este enfoque subraya la ambición de General Motors de participar activamente en la construcción de la categoría.

Los primeros adelantos públicos llegarán ya el 8 de febrero. Ese día, Cadillac presentará su decoración para 2026 en un anuncio de televisión durante la Super Bowl. Una semana más tarde se celebrarán los test oficiales de pretemporada, antes de que del 6 al 8 de marzo comience la hora de la verdad.

Apple como tractor mediático

Lowdon también se refirió a la colaboración con Apple como patrocinador. "Es tan emocionante ver lo que hace Apple y los distintos planes que tienen", señaló. Esta asociación subraya las ambiciones de Cadillac de unir tecnología punta y marketing moderno dentro de la Fórmula 1.

En Melbourne se verá si el planteamiento de Lowdon da resultado. Pero el jefe del equipo ha colocado deliberadamente el listón en un lugar distinto al de la competencia. En lugar de hablar de puntos, el foco está en la integración, el respeto y la aportación a largo plazo a la categoría reina del automovilismo.