Alpine estrenará su "avanzado" A526 el primer día de test en Barcelona

La primera sesión de pruebas en Barcelona será una oportunidad para que los equipos acumulen el mayor número de kilómetros posible, comprueben el funcionamiento de sus respectivas unidades de potencia y completen numerosas tandas largas que les permitan detectar cualquier problema. Se trata de un paso comprensible, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto completamente nuevo.

El objetivo de muchos equipos será, en primer lugar, evaluar la fiabilidad, pero en este aspecto no todos han adoptado la misma estrategia, sobre todo en dos aspectos clave. El primero se refiere al día elegido para el debut en las pruebas, ya que durarán cinco días, pero cada equipo solo podrá rodar en tres de ellos, por lo que es fundamental planificar cuidadosamente el programa.

Mientras que McLaren y Ferrari han confirmado que no saldrán a la pista el primer día, para dar a los técnicos más tiempo para optimizar el desarrollo y pulir los últimos detalles del coche, otros equipos, entre ellos Alpine, han optado por un enfoque diferente.

Alpine saldrá a la pista el lunes por el riesgo de lluvia

La escudería francesa ya ha confirmado que saldrá a la pista el lunes, también para anticiparse a un posible empeoramiento del tiempo durante el resto de la semana. Por el momento, el primer día de pruebas debería disputarse en seco, mientras que hay dudas sobre el martes y el miércoles, con previsiones que indican posibles chubascos que podrían reducir el tiempo de acción en pista.

Este es un factor que podría afectar al trabajo de los equipos, y es precisamente por eso que Alpine tiene la intención de salir a la pista desde el primer día, acumulando kilómetros en condiciones de seco para luego evaluar en los días siguientes cuál será la ventana meteorológica más favorable.

"Tenemos un plan y, hasta ahora, estamos cumpliendo con el programa. Para la próxima semana, la intención es rodar sin duda el lunes, y luego veremos cómo va el resto de la semana. Según las previsiones meteorológicas, parece que a mitad de semana habrá cierta variabilidad, podría llover, por lo que decidiremos esa misma mañana, entre las cinco y las nueve, evaluando el tiempo y preguntándonos si tiene sentido salir a la pista o no", confirmó el director técnico de Alpine, David Sánchez.

El Alpine A526 ya estará avanzado en su desarrollo

Sin embargo, el día del debut no es el único elemento que distingue las estrategias de los equipos. Algunos equipos, como Ferrari, ya han confirmado que en las primeras pruebas utilizarán una versión muy básica del coche, para centrarse en elementos específicos, principalmente el funcionamiento de la unidad de potencia. Otros equipos, como McLaren y la propia Alpine, llevarán a la pista una especificación ya más avanzada.

Durante la presentación de la decoración en Barcelona, Alpine no mostró el coche real que se pudo ver durante el día de rodaje, ya caracterizado por algunas soluciones particulares, sobre todo en la zona delantera. La base es, por lo tanto, una versión bastante avanzada, a la que se añadirán más actualizaciones en los primeros grandes premios de la temporada.

"El coche que verán el lunes ya está bastante avanzado, y ya tenemos un buen plan [de desarrollo] para el inicio de la temporada", confirmó Sánchez.