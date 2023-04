Alonso: "Szafnauer hace un papel para desestabilizar; conmigo no funciona"

Cargar el reproductor de audio

Alonso está disfrutando de esta temporada 2023 con su nuevo equipo Aston Martin. Con ellos, no solo ha encontrado un coche muy competitivo, sino también la paz que le faltó en su última etapa en Alpine, donde se sucedieron los continuos cruces de declaraciones especialmente con Otmar Szafnauer, el director de la escudería. Y ahora el bicampeón, sin perder la sonrisa, contesta.

Tras perderle, Szafnauer en muchas ocasiones ha hecho referencia a la edad de Alonso (41 años), asegurando que preferían una alineación más joven y dudando del tiempo que le queda al ovetense a su mejor nivel. En una entrevista con L'Equipe, Alonso recordó con cariño sus etapas en Renault/Alpine, e incluso aseguró entender que quisieran hacerse con el joven Oscar Piastri, un fichaje que finalmente fue fallido.

"No tengo ningún remordimiento ni resentimiento hacia Renault o Alpine. Siempre será mi familia. Ojalá nos hubiéramos entendido mejor el año pasado. Recuerdo que en el GP de Australia 2022, hablé con los directores para prolongar mi contrato y no tuve noticias hasta julio", reveló. "Me sorprendió, pero no me decepcionó no recibir nada formal. Querían invertir en el futuro con Piastri. En cierto modo, podía entender la decisión de Renault. Yo no estaré aquí mucho más tiempo, Oscar debería estar en la F1 más tiempo...".

Cuando el entrevistador le dice que vaya con el tema de la edad, Fernando Alonso se ríe y contesta con un dardo directo a Szafnauer: "Ya conoces a Otmar. Tiene que hacer ese tipo de comentarios porque está interpretando un papel y tiene que encontrar la manera de desestabilizar. Pero conmigo no funciona. Creo que Lewis Hamilton tenía 35 años cuando ganó su séptimo título. El factor edad no debería jugar en los pilotos. Y Aston no tenía miedo...".

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team

Durante otro momento de la entrevista, se refieren a Alonso como el primero del resto, solo superado en las dos primeras carreras por los imbatibles Red Bull. Y, como hiciera en su época en Ferrari, elogió al genio técnico de los de Milton Keynes: "Tienen un un gran coche y un gran departamento técnico. Adrian Newey sigue siendo probablemente el gran maestro de la aerodinámica en la F1".

La siguiente cuestión generó otro dardo entre risas: Adrian Newey tiene 64 años. "Eso significa que Otmar no le contratará", comentó riéndose el español.

Una sonrisa que no puede ocultar durante estos primeros compases del mundial, donde vuelve a retomar la cuenta de podios y a soñar con la 33.