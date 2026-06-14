A Stroll no le "importa una mierda" haber roto el 42-0 con Alonso; Fernando le reivindica

Barcelona.- La estadística cayó. Después de casi dos años y 42 clasificaciones consecutivas por delante de Lance Stroll, Fernando Alonso vio cómo la racha llegaba a su fin en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Sin embargo, en un fin de semana en el que Aston Martin volvió a confirmar que ocupa el fondo de la parrilla, el dato acabó siendo casi anecdótico.

Porque mientras el canadiense terminaba penúltimo y el asturiano cerraba la clasificación en última posición, la realidad era mucho más dura que cualquier duelo interno. Aston Martin volvió a quedarse muy lejos de la cabeza y ambos pilotos transmitieron una sensación que ya empieza a ser habitual: cansancio.

Alonso lo verbalizó el sábado. Está agotado de repetir cada fin de semana el mismo diagnóstico. El coche es lento, los problemas se acumulan y las respuestas siguen sin llegar. Stroll, fiel a su estilo, fue todavía más directo.

Cuando le recordaron que había terminado con la impresionante racha de Alonso, el canadiense apenas mostró interés. "No me importa una mierda", respondió inicialmente. Y cuando le plantearon si tendría más valor en caso de estar luchando por posiciones delanteras, fue todavía más contundente: "No lo sé".

Una frase que probablemente dice más sobre la situación de Aston Martin que sobre el propio resultado de la clasificación. Porque mientras fuera del equipo el foco se centraba en el 42-1, Alonso aprovechó para lanzar un mensaje muy distinto. Lejos de restar importancia a su compañero o refugiarse en la estadística, el español salió en defensa de Stroll.

Alonso reivindica a Stroll: "Está más cerca de mí de lo que parece"

"No fue fácil conducir el coche. Tuve mucho bloqueo del eje trasero en frenada y también mucho subviraje", explicó Alonso antes de referirse al canadiense. "Lance está mucho más cerca de lo que parece y también delante de mí más veces de las que recordamos".

El bicampeón del mundo recordó que durante esta racha hubo carreras sprint en las que Stroll terminó por delante y que esas sesiones no entran en las estadísticas oficiales. Incluso fue más allá al compararlo con uno de los pilotos más exitosos de la era moderna.

"Estaba mitad y mitad con Sebastian (refiriéndose al duelo en clasificación). Lance es un piloto muy rápido", defendió Alonso, recordando los años en los que el canadiense compartió garaje con Sebastian Vettel en Aston Martin.

Quizá esa sea la paradoja del momento actual del equipo de Silverstone. Mientras desde fuera se debate sobre quién ganó un duelo interno que se resolvió en las últimas posiciones de la parrilla, dentro del garaje la preocupación es otra. Alonso y Stroll parecen tener claro que la verdadera batalla no está entre ellos, sino contra un AMR26 que sigue sin ofrecer respuestas y que ha convertido cada fin de semana en un ejercicio de resistencia.