Alonso y el drama de Aston: "Tenemos muy mal motor, el peor, y problemas en todo"

Barcelona.- Fernando Alonso ya no esconde la realidad. Tampoco intenta maquillarla. Después de una clasificación en la que Aston Martin confirmó los peores presagios del fin de semana, el español compareció ante los medios con un discurso tan crudo como resignado. El bicampeón partirá último en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, en una jornada en la que incluso perdió por milésimas frente a Lance Stroll y vio cómo se rompía una racha de 41 clasificaciones consecutivas superando a su compañero.

La posición no sorprendió a nadie dentro del equipo. Tampoco al propio Alonso. Aston Martin llevaba todo el fin de semana hundido en la clasificación de tiempos, a varios segundos de la cabeza y peleando por evitar el farolillo rojo. El sábado simplemente confirmó lo que ya era un secreto a voces.

Y lo peor, según explicó el ovetense, es que el coche sigue siendo impredecible incluso cuando intenta buscar una vuelta rápida.

"No mucho", respondió al ser preguntado por la influencia de la bandera amarilla provocado por Stroll en su primer intento de la Q1. "Venía bien, pero la última vuelta suele ser siempre la mejor. Lo peor ha sido el cambio. En algunas curvas he tenido tipo el freno de mano, todas las ruedas traseras bloqueadas, y en otras he tenido como la mitad del acelerador abierto mientras frenaba. Te vas recto en las curvas. Cada vuelta es un poco una moneda al aire".

La imagen encaja perfectamente con un AMR26 que lleva meses arrastrando problemas de todo tipo y que ha convertido cada fin de semana en un ejercicio de supervivencia.

Preguntado por una posible remontada el domingo, Alonso dejó una de las frases más reveladoras de la tarde. "Prefiero no. Prefiero hacer una salida mala y quedarme donde estamos, porque cuando salimos bien y te pones el 11º, el 12º o el 14º, luego en las primeras seis o siete vueltas te pasan seis coches. Tampoco es nada divertido".

Esperando al coche nuevo

Más allá de Barcelona, el discurso dentro de Aston Martin ya está completamente enfocado en la segunda mitad de la temporada. El equipo trabaja en una profunda evolución del monoplaza, el denominado AMR26B, mientras Adrian Newey sigue involucrándose cada vez más en el proyecto técnico.

"Cada fin de semana lo repetimos, es agotador. Estamos últimos, lo sabemos, no tenemos ningún problema con ello. Estamos esperando la segunda mitad del año y cuando llegue el coche nuevo ojalá podamos mejorar algo".

El español incluso fue más lejos al enumerar los problemas que arrastra actualmente el monoplaza. "Tenemos muy mal motor, el peor y problemas en todo. Tenemos muy mala distribución de la energía, tenemos problemas con el cambio y problemas con la aerodinámica. En todo estamos trabajando para ver si en la segunda mitad de temporada podemos dar alguna alegría".

Mientras tanto, Alonso intenta encontrar motivos para disfrutar lejos del cronómetro. En Barcelona, una vez más, el apoyo de la afición fue el único refugio en medio de un fin de semana para olvidar.

"Fantástico. Ya lo sabíamos, ya lo dijimos y ya lo avisamos. Intentamos disfrutar fuera de la pista, sabiendo que en la pista vamos a estar atrás". Una frase que resume a la perfección el presente de Aston Martin. Un equipo que ya no lucha por los puntos, sino por llegar cuanto antes al momento en que las prometidas mejoras cambien, por fin, una historia que empieza a hacerse demasiado repetitiva.