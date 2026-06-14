Russell y Hamilton esperan una carrera dura en Barcelona, de "al menos dos paradas"

Aunque el elevado desgaste de los neumáticos en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 provocará diferencias insignificantes entre los tres compuestos disponibles, habrá una variación estratégica considerable durante la carrera del domingo, según el hombre de la pole, George Russell.

Las tandas largas del viernes en la FP2 demostraron que el neumático medio perdía rendimiento a un ritmo de unas tres décimas por vuelta durante los primeros 10-12 giros de un stint, antes de seguir decayendo una vez superado ese umbral.

La decisión de Pirelli de optar por un paso más blando de neumáticos en la carrera de Barcelona de este año, eligiendo los compuestos C2, C3 y C4, ha producido unos niveles de degradación superiores a lo esperado. Las pequeñas diferencias de ritmo entre cada goma también significan que no habrá una diferencia significativa entre los compuestos utilizados.

La gran cantidad de curvas de alta velocidad y de radio largo de Montmeló ha sometido a los neumáticos a un mayor esfuerzo, lo que hace mucho más difícil para los pilotos gestionar su temperatura a lo largo de una vuelta, y mucho más a lo largo de una tanda larga. Russell afirma que es probable que se utilice en carrera incluso el más blando de los tres, el C4, y que todo apunta a una carrera de dos paradas, como mínimo.

"Creo que más cerca de tres paradas que de una", respondió Russell a una pregunta de Motorsport.com sobre la estrategia prevista para el domingo. "No creo que una sola parada sea posible en absoluto. No está claro cuál es el mejor neumático; es bastante interesante que, en una superficie de pista como esta, los tres compuestos parezcan bastante similares. Eso fue lo que ocurrió el año pasado".

"El año pasado todo el mundo utilizaba los C3 y los C2, y obviamente, con el C4 de este año, sigue pareciendo un neumático de carrera nada malo. Así que habrá mucha variación, pero no creo que un neumático diferente marque una gran diferencia".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Lewis Hamilton, que se unirá a Russell en la primera fila de la parrilla del domingo tras sorprender con su gran tiempo en la Q3, dijo que el nivel de degradación era el doble de lo que Ferrari había esperado.

Es posible que algunos equipos prueben una estrategia de tres paradas si no logran demostrar una mejora clara en la degradación de las gomas con respecto a los Libres 2 del viernes; la tanda de 16 vueltas de Arvid Lindblad con los neumáticos medios mostró una pérdida de siete segundos entre su primer giro con los C3 y su última vuelta antes de entrar en boxes.

La sesión de FP2 fue más fácil para los equipos punteros, pero aún así se produjo una pérdida de tiempo considerable por vuelta, ya que ninguno de los compuestos pudo producir tiempos por vuelta similares, ni siquiera en stints cortos. Esto empeorará con el tráfico, ya que el aire sucio de los coches de delante agravará el efecto del sobrecalentamiento de los neumáticos.

Por lo tanto, no sería descabellado sugerir que algunos equipos podrían preferir hacer una parada extra antes que verse atrapados en el tráfico.



"El desgaste fue el doble de lo que esperábamos", confirmó Hamilton. "Llegamos al fin de semana con la expectativa de cómo iban a comportarse los neumáticos y, en nuestro caso, tuvimos el doble de desgaste. Será interesante ver si eso mejora de cara a mañana, pero sí, va a ser como mínimo una estrategia de dos paradas".