Las sorprendentes pruebas médicas por las que hay Alonso para rato en F1

El español, que actualmente tiene 42 años, ya ha contestado a los escépticos que consideraban que los pilotos de F1 perdían rendimiento cuando superaban la treintena.

Ahora, mientras reflexiona sobre sus próximos pasos en la F1 mientras su actual contrato con Aston Martin acaba a finales de este año, el bicampeón del mundo afirma que un cambio de dieta y un nuevo enfoque de la forma física le han llevado a la conclusión de que aún le quedan muchas carreras por delante.

Esa convicción se ha visto reforzada por sus recientes revisiones médicas anuales en una clínica, en las que no sólo se ha detenido de manera inesperada un declive que se había detectado en los últimos años, sino que ahora se encuentra en su mejor momento de forma.

"Solemos hacer las mismas pruebas siempre", explica Fernando Alonso. "La primera parte la hacemos en los Alpes, en Italia, en la montaña".

"Tenemos datos históricos del rendimiento cardiovascular de mi cuerpo en uno, dos y cinco kilómetros, en estado de reposo, en mil y una pruebas de grasa o músculo, de reacción con las luces, así como máximos del gimnasio con pesas".

"Si bien en algunas pruebas de los últimos cinco o seis años, había una mínima bajada de rendimiento, sobre todo en cuanto a músculo, porque, a partir de los 30 o 35 años, se pierde un poco de músculo, este año hemos sido capaces de recuperarlo a niveles máximos. Y eso se ha debido en parte a la alimentación, que ha cambiado".

"Hemos intentado ganar un poco de músculo para compensar el factor edad, sin perder reactividad ni resistencia en cardio. Han sido unos resultados sorprendentes, y creo que muy positivos".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Alonso habló varias veces durante un briefing con los medios antes de la presentación del AMR24 sobre el beneficio que supondrá que Aston Martin cuente ahora con un nutricionista en el equipo.

Dice que eso ha "cambiado un poco nuestra forma de ver las cosas y de preparar el cuerpo", e insinuó que se inclinará más por una dieta vegetariana.

"Hay muchas cosas que saben en términos de explicar mejor, que cambia tal vez más en una dieta basada en plantas", explicó.

"Tal vez no completamente estricta, pero en esa ruta, para tratar de encontrar un poco más de energía de los alimentos que comes, y un poco más de reservas también en el cuerpo, y tratar de tener más resistencia a partir de ahí."

Otro aspecto en el que se ha centrado Alonso es en asegurarse de no agotarse en fines de semana sin carreras. Ha hablado de pasar mejor el invierno, con menos actos promocionales.

"He entrenado con más calma, aunque es cierto que el año pasado la temporada acabó antes de lo habitual y tuve más tiempo para entrenar, pero ha sido un invierno con mucho más tiempo para mí del que tenía antes", ha dicho.

"Siempre tenía algo que hacer durante el invierno, o tenía eventos publicitarios o cambiaba de equipo y teníamos que hacer cosas en la fábrica.

"Esta vez he tenido tiempo para mí, para pilotar otros coches, y eso me ha ayudado a llegar a esta pretemporada en la mejor forma de mi vida".

También tendrá una nueva filosofía a la hora de afrontar los viajes en 2024, ya que su objetivo es minimizar el tiempo fuera de casa.

"Creo que tendremos que viajar de manera más eficiente y tenemos que pasar el tiempo adecuado en los lugares adecuados", dijo.

"Creo que cada uno de nosotros es diferente pero, en mi caso, para este calendario, intentaré pasar un poco menos de tiempo en las carreras lejos en esa ciudad, en ese circuito".

"Así que en Japón, Australia, China, intentaré luchar contra el jet lag de una manera diferente, y no ir súper pronto a ese país, porque eso hace que se sigan acumulando días fuera de casa. Y la energía y las pilas se van agotando a lo largo de la temporada".

La conjunción de todos esos factores, junto con los resultados de sus pruebas de aptitud física invernales, han hecho que Alonso vea que podría seguir corriendo durante muchos años.

"Hace unos años, diría que quizás 40 ó 41 era el límite", dijo cuando se le preguntó cuánto tiempo calculaba que podría seguir.

"Ahora, después de verme a mí mismo el año pasado, motivado y rindiendo bien, he pensado que quizá pueda seguir corriendo unos cuantos años más".

"Este invierno he superado un poco las expectativas en cuanto a las pruebas físicas y todo lo que he hecho, así que diré que si estás motivado y quieres comprometerte, puedes conducir quizás hasta los 48 o 49, o incluso hasta los 50".

"Pero, al mismo tiempo, tienes que renunciar a todo en la vida. La Fórmula 1 necesita una dedicación total".

"Esta es mi 24ª temporada en la F1 y he dado mi vida durante 24 años a este deporte, lo cual me alegra y me parece bien".

"Puedo seguir haciéndolo unos años más. Pero no sé si estaré corriendo hasta los 50, con un calendario tan exigente y cosas así".

"No por las capacidades, sino porque hay otras cosas en la vida por las que siento curiosidad".

Sin embargo, con Alonso nunca hay que decir nunca.