Alonso: "¿Mercedes? Nada de nada; mi primera opción sería Aston Martin"

El mercado de pilotos de la F1 se ha puesto patas arriba tras el sorprendente fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, que ha dejado libre un asiento en Mercedes, e inevitablemente a Alonso le han relacionado con esa vacante.

El español insiste en que Aston Martin tendrá prioridad cuando piense en su futuro, pero primero tiene que decidir si quiere seguir en la F1 en 2025.

"Si quiero seguir compitiendo, vamos a ver cuáles son las opciones", dijo. "Mi primera prioridad será siempre sentarme y discutir con Aston".

"Me dieron la oportunidad el año pasado de unirme a esta organización, de la que estoy muy orgulloso de formar parte, con la nueva fábrica, con todo lo que está pasando, hay un gran futuro en este equipo. Quiero explorar todas las posibilidades para correr muchos años aquí".

"Sobre el tema de Mercedes, nada, nada de nada. Sí, el mercado de pilotos ha empezado antes de lo normal este año. Pero eso no me afectará en absoluto a la hora de preparar la temporada lo suficientemente bien".

Fernando Alonso cumplirá 43 años en julio y reconoció que tiene que pensar mucho si se compromete a largo plazo.

"Creo que tengo que pasar por un par de fases", dijo. "En primer lugar, tengo que decidir qué quiero hacer en el futuro, si quiero dedicar mi vida, de nuevo, durante unos años más a este deporte, que me encanta".

"Pero me encanta pilotar, he estado conduciendo todo el invierno, diferentes coches; un coche del DTM, un coche de cross, un coche de rally, karts. Me encanta la F1, pero en general, me encanta conducir. Así que si no es en la F1, me encontraré feliz en cualquier otra forma de automovilismo, y quizás teniendo más tiempo para mi vida privada, que también es muy importante, a esta edad".

"Pero esa es una decisión que tengo que tomar conmigo mismo, tengo que pensar, y tengo que comprometerme con un equipo con el tiempo, y asegurarme de que entiendo que los próximos años de mi vida, será ese equipo, y el 100% de mi tiempo".

"Una vez que tome esa decisión, quiero sentarme con Aston Martin, y decir, 'vale, he tomado esta decisión, y me encantaría continuar con este proyecto'. Porque creo que hemos dado un buen paso adelante en el último año. Hemos construido muchas cosas juntos, tenemos estas nuevas instalaciones aquí, tenemos todo para tener éxito en el futuro. Confío en este proyecto".

"Así que esa será mi prioridad cuando diga que quiero hablar primero con Aston Martin, porque me siento parte de este proyecto".

Pero Alonso sí admitió que será del interés de otros equipos en caso de que no se quede en Aston.

"Si no llegamos a un acuerdo, y decido seguir en F1, sé que tengo una posición privilegiada", dijo. "Probablemente soy atractivo para otros equipos, por el rendimiento que vieron el año pasado, por el compromiso. Sólo hay tres campeones del mundo en la parrilla. Y sólo habría uno disponible".

Cuando se le preguntó dónde creía que estaba la barrera en términos de edad, Alonso dijo que todavía le quedan algunos años en términos físicos. Sin embargo, el factor limitante es potencialmente la voluntad de comprometerse con la carga de trabajo necesaria para mantenerse al máximo nivel.

"Hace unos años, diría que el límite estaba entre los 40 y los 41 años", detalló. "Ahora, después de verme a mí mismo el año pasado, motivado y rindiendo bien, he pensado que quizá pueda seguir corriendo unos cuantos años más".

"Ahora, este invierno, he superado un poco las expectativas en cuanto a todas las pruebas físicas y todo lo que he hecho. Así que voy a decir que si estás motivado, y si quieres comprometerte, puedes conducir tal vez hasta los 48 o 49, o lo que sea, o incluso hasta los 50".

"Pero al mismo tiempo, tienes que renunciar a todo en la vida. La F1 necesita una dedicación total. Esta es mi 24ª temporada o así en la F1. He dado mi vida durante 24 años a este deporte, con lo cual estoy contento... Y estoy bien con eso. Puedo seguir haciéndolo unos cuantos años más".

"Pero no sé si estaré corriendo hasta los 50, con un calendario tan exigente y cosas así. No por las capacidades, sino porque hay otras cosas en la vida por las que siento curiosidad".