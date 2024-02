Alonso ironiza con el "sueño de la infancia" de Hamilton con Ferrari F1

El 1 de febrero se anunció primero que Hamilton dejaría Mercedes y, acto seguido, que ficharía por Ferrari a partir de 2025.

Pero Alonso, piloto de Aston Martin, ha declarado que no se enteró del revuelo inicial porque estaba ocupado entrenando, y que incluso cuando lo vio "no prestó demasiada atención" al cambio de su ex compañero de equipo en McLaren.

En declaraciones previas al lanzamiento del AMR24, Alonso dijo sobre el histórico fichaje de Lewis Hamilton: "No pasé demasiado tiempo [pensando en ello]. Ese día estaba entrenando.

"Me perdí todo el estrés de todo el mundo. Así que sólo llegué un día tarde a la noticia".

Fernando Alonso, que corrió para Ferrari de 2010 a 2015, añadió que fue algo inesperado dada la larga relación de Hamilton con Mercedes.

Y continuó: "Fue probablemente una sorpresa, no voy a mentir. Pero no por el cambio en sí. Fue sólo porque, desde fuera, parecía que estaba muy vinculado a Mercedes y era muy leal a ellos y cosas así. Fue un poco inesperado".

"No sé las razones que hay detrás; no sé nada. No conozco la historia. No presté demasiada atención".

Cuando Hamilton comentó su fichaje por Ferrari en redes sociales, señaló que ahora tenía "la oportunidad de cumplir otro sueño de mi infancia. Pilotar con el rojo de Ferrari".

Sin embargo, Alonso puso en duda ese motivo concreto, insinuando que Hamilton tenía otras ambiciones hace sólo un par de meses.

Cuando le preguntaron por sus experiencias en Ferrari, Alonso dijo "No era su sueño de infancia hace 12 meses, ¿no? O hace dos meses, supongo. Era un sueño diferente".

"Espero que disfrute de la experiencia. Creo que es un equipo muy especial. Pero es más especial cuando ganas... Hace ya unos cuantos años que tienen un coche muy rápido y luchan por grandes cosas".

"Quizá Lewis pueda aportar ese extra para luchar por el campeonato, porque el coche está ahí".

"Al final del año pasado, incluso con un Red Bull muy dominante, Ferrari fue capaz de igualar el tiempo por vuelta y ser más rápido que ellos en la mayoría de las sesiones de clasificación. Así que creo que el coche debería ser lo suficientemente rápido".