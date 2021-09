Alonso: "Está siendo un año largo, pero disfruto y seguiré apretando"

La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Rusia, decimoquinta parada del calendario 2021, y allí Alpine espera un mejor rendimiento del que tuvieron en la anterior carrera en Monza.

Sin embargo, en Italia aprovecharon los problemas ajenos para puntuar con ambos coches y ese, admiten, es el objetivo nuevamente en un circuito de alta velocidad. Será la octava edición de la cita rusa desde que se estrenara en 2014, la sexta para Alonso.

"He corrido en Sochi cinco veces antes y será bueno volver allí este fin de semana. En el pasado nunca he tenido un gran sábado allí, pero luego en la carrera he recuperado bastantes posiciones. Veamos si podemos hacer un fin de semana completo este año", comentó en el previo del equipo.

Salvo en 2014 cuando, aún con Ferrari, se clasificó 7º y acabó 6º, casi cada visita del asturiano a la pista que está junto al Parque Olímpico de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 con McLaren, ha tenido que ser a contracorriente los domingos.

En 2015 se clasificó 19º y terminó 11º; en 2016 fue 14º el sábado y 6º en carrera; en 2017 abandonó incluso antes de poder empezar la carrera y en 2018, su última visita, arrancó 16º y solo pudo terminar el 14º.

"Mi mejor recuerdo allí debe ser 2016, fue un año más o menos competitivo, y las demás ocasiones creo que tuvimos problemas", continuó. Respecto al circuito de Sochi, reveló una curiosa anécdota: "Recuerdo la primera vez que estuve allí, que algunas partes del circuito parecían muy similares, así que no sabías si estabas en la curva 3, la 7 o la 11, porque todas eran curvas de 90º".

"Pero ahora conocemos bien el circuito y es bastante divertido", admite.

Antes de este fin de semana, Fernando Alonso (y el resto) llevan 14 grandes premios disputados en lo que va de año y después quedarán, en teoría, otros siete.

"Está siendo ya una temporada larga, pero estoy disfrutando mucho de estar de vuelta en las carreras. Los coches son geniales de conducir y la atmósfera de equipo que estamos construyendo es muy positiva", dijo el bicampeón.

"Tenemos esperanzas para la próxima temporada, pero tenemos que disfrutar el resto de este año y seguiré apretando para sacar lo mejor de mí mismo y del coche".

Por último, para el gran premio que tenemos por delante, concluyó: "Necesitamos seguir sumando puntos con los dos coches como hicimos en Italia y aprovechar cualquier oportunidad que surja".

El compañero de Alonso, un Esteban Ocon que es 11º en el mundial con 45 puntos (cinco menos que el ovetense), comentó: "Sochi es una pista bastante buena [...]. Permite adelantamientos y el objetivo es estar en la pelea para aprovechar cualquier oportunidad".

"La semana pasada cumplí 25 años, ¡así que volver a casa con una bolsa llena de puntos será el mejor regalo tardío!".

Por su parte el director ejecutivo de la escudería Alpine F1, Marcin Budkowski, insistió en que el equipo espera un mejor fin de semana: "Creemos que Sochi es un circuito que debería permitirnos volver a un mejor nivel de competitividad que Monza".

"Fernando y Esteban son la pareja de pilotos más igualada en la parrilla de este año, lo que demuestra lo fuerte que es nuestra alineación. Están trabajando bien juntos y estamos disfrutando de su capacidad para impulsarnos unos a otros y hacer avanzar al equipo".