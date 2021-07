Alonso: "Hamilton no podía desaparecer en Copse"

Los primeros compases del GP de Gran Bretaña 2021 de Fórmula 1, después de la carrera clasificatoria al sprint del sábado, depararon alta tensión y un duelo que será recordado entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El piloto holandés se fue contra las protecciones exteriores de la curva Copse (la 9 de la configuración Grand Prix de Silverstone) después de que el Mercedes de Hamilton tocase su trasera derecha a gran velocidad.

El accidente fue investigado por los comisarios y Hamilton, que pudo continuar con un Mercedes ligeramente dañado, recibió una sanción de 10 segundos y dos puntos de penalización en su Superlicencia.

Sin embargo, esto no le impidió ganar la carrera en un emocionante final contra Charles Leclerc, para conseguir la 99ª victoria, la cuarta de la temporada. La batalla por el título también se ha apretado, con solo nueve puntos de diferencia entre Hamilton y Verstappen.

Naturalmente, se pidió a otros pilotos, además de los protagonistas que dieran su opinión sobre la situación. Entre ellos, Fernando Alonso se inclina por el incidente de la carrera.

"El incidente es complicado de valorar, creo, desde fuera. Se vio muy apretado. Creo que Lewis tenía más de medio coche al lado de Max. Así que, en cierto modo, Lewis no podía desaparecer del carril interior, ya sabes, no es como si pudieras evaporarte", apuntó el bicampeón del mundo de F1.

"Así que no creo que haya sido... Ha sido un momento desafortunado en la carrera, pero nada intencionado, ninguna mala maniobra por parte de ninguno de los dos pilotos en mi opinión. Ha sido mala suerte".

Lo mismo consideró Charles Leclerc, que fue un espectador privilegiado y también el principal beneficiado de la situación que le impulsó a liderar la carrera durante 50 de las 52 vueltas.

"Es muy difícil juzgar desde el coche, estamos muy abajo, así que es difícil ver todo y fue muy rápido. Pude ver que había muchas cosas que pasaban delante de mí. Creo que es un incidente de carrera. Es bastante difícil culpar a uno u otro", apuntó el de Ferrari.

"Obviamente había espacio allí. Quizás Lewis no estaba completamente en la trazada, pero también es cierto que Max iba bastante agresivo por fuera. Estas cosas pasan, pero creo que lo más importante hoy es que Max está ileso y bien".

Por su parte, Daniel Ricciardo consideró que Lewis Hamilton "entró demasiado caliente" cuando chocó con Verstappen en la primera vuelta.

"Quiero decir que es ciertamente un resultado desagradable, es obviamente a alta velocidad, y no se necesita mucho para sufrir uno grande como ese", dijo Ricciardo. "Cuando estás en una curva de muy alta velocidad y estás uno al lado del otro, ambos van a perder aerodinámica, particularmente Lewis allí, con Max un poco de aire sucio".

"Pero creo que los dos entraban en caliente, y al final Lewis entró demasiado en caliente para el nivel de agarre que había, y ahí es donde se ve que se desvió hacia Max. No fue intencionado, pero es la naturaleza de la aerodinámica de estos coches. No me voy a sentar aquí y juzgar y decir que deberían haber hecho eso o aquello, han estado compitiendo duro todo el año".

"Es desafortunado que se hayan tocado, es desafortunado que sea algo tan grande. Pero lo principal es que Max está bien. Para ser sincero, es un poco como ayer con George [Russell] y Carlos [Sainz], es la primera vuelta, todavía tenemos los neumáticos un poco fríos, el combustible alto, las cosas pasan. Y es una carrera. Pero ciertamente lo siento por Max".

El compañero de equipo de Hamilton, Valtteri Bottas, que vio cómo se desarrollaba el incidente desde la cuarta posición, dijo que el contacto parecía inevitable.

"Bueno, les vi luchando durante la primera vuelta, un poco como ayer", dijo el finlandés. "Tuve la sensación de que algo iba a pasar, pero estaban luchando duro".

"Ese tipo de cosas pasan, son las carreras. Puede pasar. Cuando luchas duro, cuando no te rindes... Estoy contento de que Max esté bien porque fue un gran impacto. Además, realmente siento que Lewis se merecía la victoria hoy".