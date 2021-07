Hamilton no cree que tenga que disculparse con Verstappen

El vigente campeón del mundo de F1 se tocó con su rival de Red Bull en la primera vuelta de la carrera de Silverstone en la curva Copse cuando ambos rodaban prácticamente rueda a rueda, con Verstappen por el exterior.

La rueda delantera izquierda de Hamilton golpeó el neumático trasero derecho de Verstappen y envió al piloto holandés a un impacto de 51G contra las protecciones de neumáticos y más tarde fue trasladado al hospital para someterle a diversas pruebas por precaución.

Los comisarios de la FIA sancionaron a Hamilton con 10 segundos por el incidente, pero este fue capaz de recuperarse y de superar a Charles Leclerc para ponerse en cabeza a dos vueltas del final y ganar su octavo GP de Gran Bretaña.

Hamilton ha sido criticado por Red Bull, y su director, Christian Horner, lo ha calificado de "error amateur y desesperado", al tiempo que ha dicho que su equipo podría optar por solicitar a la FIA que tome más medidas sobre el incidente al considerar que la sanción en carrera no fue suficiente.

Verstappen también arremetió contra Hamilton en las redes sociales, calificando su maniobra de "peligrosa", y consideró que sus celebraciones de la victoria tras la carrera ante el público de Silverstone fueron "irrespetuosas", dado que él estaba en el hospital.

El piloto de Mercedes, que habló en la rueda de prensa de los pilotos de la FIA posterior a la carrera antes de que se publicaran los comentarios de Verstappen en sus canales de las redes sociales, considera que fue un incidente de carrera y que no necesita disculparse por ello.

"Realmente no he visto las imágenes, vi un clip rápido cuando volví al garaje, pero lo revisaré y tendré tiempo para reflexionar sobre ello", dijo Hamilton. "No creo, desde mi punto de vista actual, que esté en posición de tener que disculparme por nada. Estábamos allí compitiendo".

Hamilton sí admitió que se preocupó por Verstappen cuando se enteró de que el piloto holandés fue trasladado al hospital y buscará hablar con él para aclarar las cosas.

"Me enteré de que Max está en el hospital y eso definitivamente me preocupa", dijo. "Ninguno de nosotros quiere que nadie se lesione, esa no es mi intención, así que espero que esté bien".

"Le llamaré después de esto para comprobar que está bien. Vivimos para luchar un día más, habrá muchas carreras difíciles y tenemos que aprender a encontrar un equilibrio decente".

"No estoy de acuerdo con los comisarios, pero asumo mi sanción y sigo con mi trabajo. No voy a quejarme por ello. Todo el mundo va a tener una opinión diferente y a mí no me importa especialmente lo que la gente piense. Simplemente hago lo que hago y estoy muy agradecido por lo de hoy".

Hamilton también negó las afirmaciones de Horner sobre una victoria "vacía" debido al abandono de Verstappen en la primera vuelta, pero entiende la reacción después de la carrera.

"Realmente no tengo nada que decirle a Christian aparte de que [la victoria] no se siente vacía", dijo. "Hay 2.000 personas en mi equipo que trabajan increíblemente duro y no se trata solo de mí".

"Ya he dicho que esta no es la forma en la que quiero que se desarrollen las carreras. Es importante que todos demos un paso atrás, ya que las emociones están a flor de piel y sé lo que es perder puntos dentro del equipo y estar en esa posición, así que en general no me preocupa".

Hamilton se ha acercado a ocho puntos de Verstappen, que sigue liderando el campeonato de pilotos de F1 tras el GP de Gran Bretaña.