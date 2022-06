Alonso: "Ahora tenemos muchos circuitos urbanos en la Fórmula 1"

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 viaja hasta Azerbaiyán después de un polémico Gran Premio de Mónaco por el retraso de la salida y la forma de toma de decisiones de la FIA, pero los pilotos y equipos no se pueden distraer de su objetivo para poder sumar el número máximo de puntos posible este fin de semana.

En Alpine, tras cosechas una séptima posición con Fernando Alonso, llegan confiados, puesto que han demostrado en toda la temporada un gran ritmo a una vuelta en la clasificación, y son conscientes de que su punto débil es el ritmo de carrera. Sin embargo, Bakú es un trazado en el que es posible adelantar con facilidad con la ayuda del DRS, por lo que mantenerse a la estela de los rivales será clave.

El ovetense, que quiere revertir la dinámica negativa en la que ha estado hundido todo el año hasta Montecarlo, explicó lo que espera de esta cita en una pista donde las manos del piloto cuentan mucho por la estrecha naturaleza del segundo sector.

"Ahora tenemos muchos circuitos urbanos en la Fórmula 1. Me gustan porque realmente no hay margen de error", dijo Alonso. "Bakú es un circuito en el que es muy posible adelantar, en las tres últimas carreras que he disputado allí he conseguido ganar varios puestos durante la carrera, así que es muy diferente a Mónaco en ese sentido".

El español protagonizó una de las mejores actuaciones de su trayectoria en 2018, cuando estaba en el fondo del pelotón con solo dos ruedas en un McLaren muy poco competitivo en la primera vuelta y acabó a solo diez segundos del ganador en el séptimo lugar.

"Es un circuito divertido y en el que es posible adelantar", continuó. "Hay una mezcla de curvas de alta y baja velocidad y una recta muy larga, así que hay que estar preparado para ello, será interesante ver cómo van los coches de 2022 en este trazado".

Fernando Alonso solo ha sumado 10 puntos en lo que va de temporada en siete pruebas debido a los infortunios que se le han presentado, pero cree que este fin de semana será diferente, o al menos, que pasará buenos momentos sobre el asfalto de la capital azerbaiyana.

"No puedo compararlo con un circuito en el que ya hemos corrido este año. Además, los sábados no deciden necesariamente la carrera allí, y un coche de seguridad puede agitar completamente el orden, creo que será muy divertido, y estoy emocionado por el reto que nos espera", indicó el piloto.