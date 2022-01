El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, regresó a la máxima categoría del automovilismo la temporada pasada con Alpine después de un parón de dos años explorando otras disciplinas como las 24 Horas de Le Mans, las 500 Millas de Indianápolis y el Rally Dakar.

Alonso logró un podio y ayudó a Alpine a terminar quinto en el campeonato de constructores en 2021, además de desempeñar un papel clave en la sorprendente victoria de su compañero de equipo Esteban Ocon en Hungría.

El español dijo a principios de la temporada pasada que estaba disfrutando de su regreso más de lo esperado, después de haber superado unas complicaciones iniciales para adaptarse a la vida en la Fórmula 1.

Reflexionando sobre toda la temporada con Alpine, Alonso habló de la sensación de que ahora estaba más relajado y feliz que la última vez que corrió en la F1, y señaló que era una pregunta recurrente a la que se había enfrentado ya en ocasiones anteriores.

"Probablemente no esté de acuerdo con todo eso, porque cuando me uní a Ferrari, me hacíais exactamente las mismas preguntas", dijo Alonso.

"Recuerdo perfectamente responder preguntas como: '¿Por qué te sientes tan feliz ahora? o ¿Estás en un equipo italiano y tú eres español, encajas mejor y te sientes más feliz?' Y dije que sí, que tal vez fuese por eso, teníamos el mismo sentido del humor, teníamos el mismo carácter latino, entonces tal vez esa sea la razón por la que estaba feliz".

"Luego volví a McLaren en 2015, y fueron los mismos comentarios: '¿Por qué estás tan feliz ahora? En Ferrari, te sentiste un poco deprimido los últimos dos años y frustrado, pero ahora parece que incluso si no estás luchando por el campeonato -fueron las malas temporadas de Honda-, todavía se te ve bastante feliz fuera de la pista, entonces, ¿por qué ese cambio de Fernando?'".

"Y luego, cuando estaba en carreras del WEC, en el Dakar o en IndyCar: '¿Por qué estás mucho más relajado ahora? En la Fórmula 1, ¿parecías frustrado, etc.?' Y ahora son los mismos comentarios".

Entonces Alonso dijo que pensaba que la percepción incorrecta sobre su felicidad en la Fórmula 1 se remontaba al año 2007, cuando pasó una temporada tensa con McLaren junto al entonces novato Lewis Hamilton, que terminó con la rescisión de su contrato por consentimiento mutuo tras ese mismo año.

"Creo que desde 2007, cuando estaba peleando con Hamilton en un equipo que era británico, con un entorno británico, se dio un mensaje equivocado que la gente percibió y difundió sobre mí: por eso desde 2007, todos se sorprenden de lo bien que me siento y lo feliz que soy", dijo Alonso.

"Así que creo que en general yo no cambié mucho. Estoy feliz hoy, pero no creo que no lo haya sido en las últimas temporadas", añadió.

Por otra parte, Alonso admitió que se sintió "cansado" hacia el final de su última temporada en la F1 con McLaren antes de tomar la decisión de competir en otras categorías al final de 2018.

"Por eso dejé la Fórmula 1, porque tenía otras cosas en la cabeza. Pero todavía lo estaba disfrutando y tuve una temporada fantástica también en 2018. Con Zak Brown, recuerdo que planeamos correr en la Indy 500 en 2017, y luego con Stoffel Vandoorne tuvimos una relación fantástica en 2018 .

"Así que sí. Soy una persona feliz, incluso aunque este mensaje no llegue a todos", concluyó.