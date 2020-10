Alonso: "Mercedes y Hamilton son los mejores, tienen un extra"

Mientras se prepara para su regreso a la Fórmula 1, Fernando Alonso no tiene dudas sobre la situación actual: Lewis Hamilton es "el mejor" piloto de la parrilla 2020, y cree que esto es un hecho inapelable.

El piloto español contesta así ante las teorías que a veces se plantean sobre el dominio abrumador de Mercedes, que podría ensombrecer ciertos títulos mundiales logrados por el británico. Alonso no lo niega, la propia naturaleza del deporte del motor, y la F1 en particular, implica tener el mejor monoplaza para poder brillar. Pero no es sólo eso...

"Lewis está al frente porque ahora mismo es el mejor", insiste Alonso en una entrevista con RadioTimes. "Es un poco mejor que los demás. Es cierto que el Mercedes es el mejor coche, pero no es su culpa. Entiendo los comentarios, le pasa a todos los pilotos del mundo. Gané las 24 horas de Le Mans en el Toyota el año pasado, y aparentemente fue porque sólo Toyota podía ganar en Le Mans. Es verdad, teníamos el mejor coche, superamos a los demás, pero aun así son 24 horas y puede pasar cualquier cosa, y no nos pasó nada. Rendimos bien. Y sé que si hubiera estado en otro coche, tal vez no hubiera podido ganar".

"Lewis sabe que si está en otro coche, no podrá ganar. Ambos entendemos que necesitamos una máquina competitiva. Durante varios años en McLaren, Lewis fue compañero de equipo de Jenson [Button], también fue compañero de Rosberg, y no [siempre] ganó el campeonato esos años. Sabe que también necesitas el mejor paquete. Entiendo a los aficionados, siempre buscan al mejor piloto, y la Fórmula 1 es un deporte muy difícil porque cada coche es diferente. Tienes que averiguar cuál es el mejor conjunto, y ellos [Mercedes y Hamilton] son los mejores".

Cuando se le preguntó qué podría hacer junto a Lewis Hamilton si fuera su compañero de equipo en Mercedes, Alonso no se moja: "Nunca se sabe, pero sería interesante de ver. Creo que cambiaría casi cada día. Todos tenemos días de inspiración y días malos".

El dos veces campeón del mundo subraya, sin embargo, cómo Hamilton está por encima de los demás, especialmente en la forma en que pone a su vecino de garaje bajo presión.

"Vemos que Valtteri [Bottas] se acerca a Lewis en algunas carreras y gana dos o tres al año, consigue algunas pole positions, pero sabemos que Lewis puede ser mejor que Bottas 100 veces de cada 100", dice Alonso. "Lewis está en un nivel de rendimiento fantástico".

"No se ganan siete títulos por suerte o porque se tenga el mejor coche", añade. "Tienes que tener algo extra, y eso es lo que está haciendo. Lewis lo hace todos los fines de semana. Es increíblemente talentoso y eso es bueno para la Fórmula 1. Michael [Schumacher] y Lewis estarán en siete títulos a finales de año, Lewis puede estar en ocho dentro de un año. Estaban en el coche correcto en el momento adecuado, pero más allá de eso hicieron lo correcto y fueron los mejores en estos campeonatos. Se lo merecen".

Los elogios no impiden que Alonso vea su regreso a la F1 con muchas ganas. El español lo ha estado diciendo y repitiendo desde que firmó con Renault, y sabe muy bien que la temporada 2021 no deparará ningún milagro. El objetivo está un poco más lejos.

"No voy a volver a la F1 para ir a los restaurantes de cada ciudad y viajar todo el año", advierte. "Vuelvo por una razón: para hacerlo bien y tratar de ganar. En el deporte, se gana o se pierde. Ser quinto es mejor que ser séptimo, mejor que ser 12º, pero no hay mucha diferencia. O ganas o pierdes. El objetivo es ganar".

"Sabemos que en 2021, nadie más que Mercedes o Hamilton será capaz de ganar. Así que para 2022, muchos equipos tienen grandes esperanzas: Alpine, Fernando, Ferrari, Carlos [Sainz], Verstappen, Red Bull... Muchos de nosotros tenemos grandes esperanzas, desafortunadamente no para 2021, sino para 2022. Todos estaremos en la situación de poner los coches en la pista y ver si alguien puede hacer frente a Mercedes. Es difícil garantizar eso, no es una ciencia exacta. Estaremos bien preparados y esperamos luchar en 2022, pero nada puede garantizarlo".