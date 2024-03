Alonso y Hamilton elogian el debut de Bearman en Ferrari F1

La baja de última hora de Carlos Sainz en el Gran Premio de Arabia Saudí 2024 de Fórmula 1 por apendicitis provocó que Oliver Bearman se tuviera que subir sin previo aviso al SF-24 que el español dejó vacante a partir de la tercera sesión de entrenamientos libres. El británico, nacido en 2005, se puso a los mandos del monoplaza de Maranello para dejar unas muy buenas sensaciones a pesar de su corta edad, y fue algo que reconocieron dos campeones del mundo.

En el momento en el que se le preguntó a Fernando Alonso sobre el inglés que acabó undécimo en su estreno en una clasificación y estuvo a punto de eliminar a Lewis Hamilton, algo que se le escapó por unas milésimas, se le recordó que nació cuando el asturiano estaba ganando su primer título mundial, con lo que no paraba de sorprenderse.

"¡Sí, una locura!", exclamó cuando se dio cuenta del año en el que vino al mundo, el mismo de aquella dorada temporada con Renault. "Es algo bueno, es un gran piloto, muy talentoso. Esta no es la pista más fácil para debutar, pero lo hizo fantásticamente bien hoy, y creo que mañana hará una gran carrera, así que le deseo lo mejor y también una pronta recuperación a Carlos [Sainz]".

Precisamente al que estuvo a punto de dejar fuera para avanzar a la Q3 en el complicado circuito de Yeda, su compatriota, Lewis Hamilton, tuvo unas palabras para elogiar su gesta, e imaginó cómo hubiera sido su estreno a una edad tan temprana: "Es un gran tipo, casi me saca de la Q3. Hizo un gran trabajo, me entristece oír lo de Carlos, espero que se recupere bien y tenga una buena operación, pero ir a la FP3 sin haber entrenado y rendir como lo ha hecho es un gran, gran trabajo".

"Estoy muy, muy impresionado, y eso demuestra el talento que tiene. Además, tiene muy buena pinta, está claro que ha vuelto a coger confianza", comentó el heptacampeón, antes de que se le preguntara si se veía con 18 años compitiendo en la Fórmula 1. "Tenía 22 años. Con 18, ¿dónde estaba yo, en la Fórmula 3? A los 18 no estaba ni de lejos preparado para la Fórmula 1, pero los tiempos son diferentes".

"Los coches de Fórmula 2 son más rápidos, y yo estaba en Fórmula 3 en ese momento, no estaba listo. Creo que si hubiera llegado a los 18 años solo, mi carrera no podría haber sido como ha sido, así que me alegro de haber esperado", explicó. "Sin embargo, Max [Verstappen] llegó antes, Kimi [Raikkonen] llegó antes, y otros lo han hecho. Creo que por haber esperado es por lo que conseguí 12 podios consecutivos en las primeras 12 carreras de mi trayectoria, así que me alegro de haber conseguido esa base".

