Alonso y su hambre por ganar en F1: "No pararé pronto"

Ser dos veces campeón del mundo y toda una leyenda del automovilismo está al alcance de muy pocos, y Fernando Alonso puede presumir de ser uno de ellos. Con todos sus éxitos en la Fórmula 1, y a sus 42 años, sería lógico decir que podría estar pensando en una posible retirada para vivir con tranquilidad el resto de su vida, pero ese no es el caso para el piloto español.

El ovetense tiene en su cabeza la palabra 'victoria' en todo momento, y su regreso a la lucha con el equipo Aston Martin demostró que está comprometido al máximo con cada proyecto al que se suma. A pesar de que la famosa 33 se le resiste, siempre desea subir a lo más alto del podio, y cuando se le pregunta si volverá a ganar en algún momento, responde sin temor.

"En cada carrera en la que salgo, aunque no seamos lo bastante fuertes para luchar por la victoria, hay una parte de mí que, cuando cierro la visera y se enciende la luz verde, sigue esperando que ese sea el día en el que gane".

"El 99% de las veces fracasas, pero la única vez que lo consigues merece la pena la espera y todo el trabajo que has invertido", explica Fernando Alonso. "El deseo de ganar siempre está ahí, lo tuve desde el primer día y sigo teniendo el mismo nivel ahora mismo. No pararé pronto".

A sus 42 primaveras, también se le puso sobre la mesa si piensa decir adiós de manera definitiva al Gran Circo, pero el asturiano defiende una postura muy simple en la que el cronómetro es el que manda: "Mientras me sienta rápido, ¿por qué parar? Nunca pensé que estaría tanto tiempo en la Fórmula 1 porque nunca me sentí parte del circo, todo el glamour, todo el espectáculo, todo lo que pasa en el circuito más allá de las carreras".

"Sin embargo, si una versión más joven de mí pudiera verme pilotando al más alto nivel en la Fórmula 1 a la edad de 42 años, no se sorprendería porque, ya entonces, sabía lo mucho que me gustaban las carreras", asegura el español. "Correr en Fórmula 1 es lo que más me gusta hacer. Es la mejor categoría del mundo, es la cumbre del automovilismo".

Tras tantas temporadas en el campeonato, acumula más de 100.000 kilómetros recorridos en carrera, y es el único piloto en haberlo conseguido: "El placer de conducir me hace volver y me mantiene en el mundo de las carreras, me siento muy privilegiado por conducir coches de F1. Realmente llevo conduciendo desde que tenía tres años".

"Casi toda mi vida he estado detrás del volante. Es lo que más cómodo me hace sentir, siento que estoy en mi mejor momento cuando conduzco coches", afirma. "Si pudiera elegir una cosa que hacer cada vez que me levanto por la mañana, seguiría eligiendo ser piloto de Fórmula 1".

