Alonso seguirá en F1 porque se siente "mejor que los demás"

El bicampeón del mundo regresó a la Fórmula 1 el pasado año con Alpine tras pasar dos temporadas fuera de la categoría para explorar otras modalidades del automovilismo, como la IndyCar, el WEC o el Dakar.

Alonso consiguió su primer podio desde Hungría 2014 en el Gran Premio de Qatar 2021, pero no le ha sonreído la suerte en este inicio de curso con las nuevas reglas, donde por ejemplo aspiraba a luchar por la pole en Australia cuando su coche falló.

A sus 40 años, el español es el piloto más veterano de la parrilla, pero ha señalado que buscará prolongar su estancia en el Gran Circo hasta después de este curso, cuando expire su contrato con la escudería de Enstone.

Tras un fallo hidráulico en Melbourne que le dejó fuera de la clasificación antes de tiempo, la complicada racha de Alonso siguió en Imola, cuando un leve toque con Mick Schumacher le dejó sin opciones por unos daños irreparables en los pontones de su A522.

Pero Alonso no mostró ningún signo por el que el frustrante 2022 le hiciera replantearse su futuro en la Fórmula 1. Cuando se le preguntó por qué era lo que le motivaba a seguir a pesar de su mala suerte, respondió: "Porque me siento mejor que los demás".

"Cuando venga alguien y vea que me gana en habilidad pura, cuando ya no sea bueno en las salidas, que ya no lo sea en la preparación del coche, o que al otro lado del garaje alguien sea un segundo más rápido que yo y no pueda igualar esos tiempos, tal vez levante la mano y diga, 'este es el momento para pensar en otra cosa'", reconoció Alonso.

"Pero ahora, siento lo contrario, me encantan las carreras", dijo el ovetense, que solo ha sumado dos puntos hasta ahora por los 20 que posee su compañero en Alpine, Esteban Ocon, quien tiene contrato hasta finales de 2024.

El bicampeón del mundo admitió que esa una "dolorosa" diferencia de puntos dada su mala suerte en instantes puntuales. El equipo cuenta en la reserva con el piloto Oscar Piastri, el joven protegido y vencedor de la pasada edición de la Fórmula 2, que busca ganarse un hueco en el conjunto francés creciendo desde la sombra que es el rol de piloto reserva.

Alpine ya ha indicado que desea colocar al australiano en alguna escudería el próximo año, y están abiertos a negociar si pueden recuperarlo en un futuro, aunque la prioridad ahora es la renovación de Fernando Alonso.

El asturiano dijo a principios de abril que buscaría iniciar las conversaciones con los galos sobre su futuro "probablemente en verano", por lo que habrá que esperar para conocer la resolución de esta incógnita.