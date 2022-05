Albon ve similitudes entre Max Verstappen y Marc Márquez

Cargar el reproductor de audio

Alexander Albon llegó a ser piloto de Red Bull, pero debido a sus decepcionantes resultados, Sergio Pérez cogió su relevo una vez concluida la temporada 2020, en gran medida, debido a la inevitable comparación con su entonces compañero de equipo, Max Verstappen.

Hablando para el podcast de la Fórmula 1 'Beyond the Grid', recordó sus momentos con Verstappen, e hizo una "comparación quizás extraña", tal y como dijo el propio Albon. "Tomemos como ejemplo en MotoGP a Marc Márquez, que tiene un estilo de pilotaje muy especial, le funciona y es rápido con él, pero no es fácil conducir así".

"Mientras que él esté cumpliendo, el equipo no tiene motivos para pensar en otros pilotos. Cuando miras los datos, es como, '¡Guau, mira eso, y eso, y eso!' Por supuesto, Max siempre va al límite. Y le gustan los coches que se van de morro. Quiere divertirse, pero a su vez, eso no es fácil para su compañero de equipo".

"Checo también lo notó el año pasado. Y este año también... Las nuevas reglas han cambiado un poco el equilibrio de los coches y creo que 'Checo' está haciendo un trabajo fantástico. Pero Max tiene mucho talento y siempre quiere tener el monoplaza con una configuración muy concreta, y obviamente eso también dificulta el trabajo a los demás", explicó Albon.

Sin embargo, el piloto neerlandés "no es arrogante en absoluto", aclaró el piloto tailandés. Para él, Verstappen es simplemente un compañero "muy sencillo. Uno de los más directos, siendo sincero. Ahora tiene un alto nivel de confianza en sí mismo, que también es lógico cuando eres campeón, pero es que él ya tenía eso antes".

"Nunca quiere ser político correcto, en absoluto. Siempre deja que sus acciones en pista hablen por sí mismo. La gente a veces lo ve como arrogante, pero no creo que sea, para nada. Es muy determinado, tiene mucha hambre y sabe qué puede y qué no puede hacer".

Albon ya no piensa en Red Bull y espera seguir en F1 con Williams

Tras su llegada a Williams en este 2022, Albon ha abierto un nuevo capítulo en su carrera. Al lado de Nicholas Latifi, se ha convertido en un corto periodo de tiempo en el número 1 del equipo y espera que eso siga siendo así: "Creo en este equipo y veo un gran futuro, quiero ser parte de él".

En cuanto a si le costó firmar por Williams después de haber estado en uno de los mejores equipos de la parrilla, el tailandés fue sincero: "No me costó mucho. Podrían haberme ofrecido cualquier oferta y definitivamente habría dicho: 'Sí, por favor, ¡gracias!' habría sido la respuesta".

"Realmente [Williams] me quería. Es un equipo que no solo está pensando en el próximo año, están haciendo planes a cinco, seis y siete años. Los propietarios de Williams lo tienen muy claro y me dijeron que 'podemos lograr grandes cosas'. Y eso me convenció. Fue simple", concluyó Albon.

Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 1 / 78 Foto de: Monster Energy Fernando Alonso 2 / 78 Valentino Rossi 3 / 78 Foto de: LAT Images Michael Schumacher piloto de pruebas, Scuderia Ferrari, prueba una superbike 4 / 78 Foto de: XPB Images Marc Márquez, prueba el auto F1 de Toro Rosso 5 / 78 Foto de: Honda Racing Valentino Rossi, Ferrari F2004 6 / 78 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, Mercedes-AMG F1 W08 7 / 78 Foto de: Monster Energy Valentino Rossi prueba el Ferrari Fórmula 1 8 / 78 Fernando Alonso y Marc Márquez en la RC213V 9 / 78 Foto de: Honda Dani Pedrosa prueba el Toro Rosso 10 / 78 Foto de: Red Bull Content Pool Valentino Rossi, Ferrari F2004 11 / 78 Foto de: LAT Images Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 12 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 13 / 78 Foto de: Monster Energy Dani Pedrosa prueba el Toro Rosso 14 / 78 Foto de: Red Bull Content Pool Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 15 / 78 Foto de: Monster Energy Valentino Rossi, Ferrari F2004 16 / 78 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, Mercedes-AMG F1 W08 17 / 78 Foto de: Monster Energy Valentino Rossi prueba el Ferrari F2008 en Barcelona 18 / 78 Foto de: Ferrari Media Center Valentino Rossi, Ferrari F2004 19 / 78 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 20 / 78 Foto de: Monster Energy Marc Marquez, prueba el Toro Rosso de F1 21 / 78 Foto de: Honda Racing Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 22 / 78 Foto de: Monster Energy Marc Marquez, prueba el Toro Rosso de F1 23 / 78 Foto de: Honda Racing Michael van der Mark, Lewis Hamilton et Alex Lowes 24 / 78 Foto de: Monster Energy Fernando Alonso 25 / 78 Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 26 / 78 Foto de: Monster Energy Valentino Rossi, Ferrari F2004 27 / 78 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 28 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 29 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 30 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 31 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 32 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 33 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 34 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 35 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 36 / 78 Foto de: Monster Energy Valentino Rossi, Ferrari F2004 37 / 78 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton prueba la Yamaha Superbike 38 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 39 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 40 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 41 / 78 Foto de: Yamaha Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 42 / 78 Foto de: Yamaha Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 43 / 78 Foto de: Yamaha Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 44 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 45 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 46 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 47 / 78 Foto de: Monster Energy Valentino Rossi, Ferrari F2004 48 / 78 Foto de: LAT Images Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 49 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 50 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton teste la Yamaha Superbike 51 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 52 / 78 Foto de: Monster Energy Valentino Rossi 53 / 78 Foto de: LAT Images Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 54 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 55 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 56 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 57 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 58 / 78 Foto de: Monster Energy Valentino Rossi 59 / 78 Foto de: LAT Images Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 60 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 61 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 62 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 63 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 64 / 78 Foto de: Monster Energy Valentino Rossi, Ferrari F2004 65 / 78 Foto de: LAT Images Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 66 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 67 / 78 Foto de: Monster Energy Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05 68 / 78 Foto de: Monster Energy Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1 69 / 78 Foto de: Monster Energy Valentino Rossi 70 / 78 Foto de: LAT Images Valentino Rossi prueba el Ferrari F2008 en Barcelona 71 / 78 Foto de: Ferrari Media Center Valentino Rossi prueba el Ferrari F2008 en Barcelona 72 / 78 Foto de: Ferrari Media Center Valentino Rossi prueba el Ferrari F2008 en Barcelona 73 / 78 Foto de: Ferrari Media Center Marc Márquez, prueba el auto F1 de Toro Rosso 74 / 78 Foto de: Honda Racing Michael Schumacher piloto de pruebas, Scuderia Ferrari, prueba una superbike 75 / 78 Foto de: XPB Images Vitantonio Liuzzi, Team Suzuki MotoGP y John Hopkins, Toro Rosso 76 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitantonio Liuzzi, Team Suzuki MotoGP 77 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitantonio Liuzzi, Team Suzuki MotoGP y John Hopkins, Toro Rosso 78 / 78 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images