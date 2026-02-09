Stroll responde a Russell: "Cuando gane por 30 segundos de ventaja cambiará de opinión"
Lance Stroll tiró de ironía para responder a la teoría de George Russell sobre reducir marchas en las rectas en determinadas circunstancias de las carreras con los F1 de 2026.
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images
El aumento de la importancia de la hibridación en la F1 2026 amenaza con cambiar la manera de pilotar, obligando a los pilotos a adquirir un mayor protagonismo al volante durante las carreras para gestionar la energía.
Después de las primeras pruebas, hay quien señala que, ante la posibilidad de llegar a final de recta con un déficit de potencia eléctrica, los pilotos podrían verse obligados a reducir marchas y levantar el pie en las rectas. Lo explicó George Russell, que dijo: "Evidentemente, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de reducir marchas en las rectas en determinadas circunstancias. Probablemente será así, aunque no me parece tan anormal".
"Yo diría que es como cuando conduces tu coche por una cuesta: sigues acelerando a fondo, pero pierdes un poco de velocidad y puedes reducir de marcha para ganar unas cuantas revoluciones más y subir la cuesta. A veces es lo que se siente cuando el motor recupera energía y se regenera la batería".
"Así que a veces reduces la marcha al final de la recta, incluso cuando vas a toda velocidad, pero parecía más extraño en el simulador que en la realidad. Hablé con otros pilotos y ellos hicieron el mismo comentario, así que era bastante intuitivo".
Presentación de la decoración del Aston Martin AMR26
Foto de: Aston Martin Racing
No tiene mucha experiencia en pista con esta generación de coches Lance Stroll, que estrenó el Aston Martin AMR26 en la última hora de la penúltima jornada pero solo pudo dar cinco vueltas antes de provocar una bandera roja.
"Cada nueva normativa siempre va acompañada de un periodo de adaptación", declaró en la presentación de la decoración del Aston Martin AMR26. "Yo hice dos vueltas en 1:45 en Barcelona, así que no tengo mucho que decir sobre la conducción del coche, pero por lo que he oído, las opiniones están divididas. Algunos han encontrado los coches más pequeños, más ágiles y más agradables de conducir".
"No creo que la última generación de coches fuera especialmente agradable de conducir. Eran muy rígidos y pesados. No sé, quizá disfrutemos más conduciendo estos coches más pequeños, pero solo el tiempo lo dirá".
Y cuando se le mencionó esa parte "poco natural" de la conducción que había señalado Russell (y que Bearman definió como "molesta" y "triste") y si él la había sentido en el simulador, tiró de ironía: "Sin duda. Por mi parte, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo: creo que estaría bien tener motores atmosféricos que funcionaran con combustibles sintéticos, pero yo no hago las reglas, solo conduzco los coches".
"Estoy seguro de que George, cuando gane la carrera de Australia con 30 segundos de ventaja con su Mercedes, no verá ningún inconveniente en reducir mucho la marcha en las rectas y hacer lift and coast. Quizás cambie de opinión para entonces", concluyó.
Comparte o guarda este artículo
Aston Martin da dos días a Stroll y uno a Alonso en estos test de Bahrein
Cómo Newey espera ayudar a Aston Martin a celebrar como en 1998
Fotos: así es la decoración del Aston Martin ARM26 de Alonso
Alonso explica por qué teme "disfrutar menos al volante" en la F1 2026
Newey creó "la filosofía" del AMR26 antes incluso de llegar a Aston Martin
Aston Martin presenta el nuevo aspecto del AMR26 de Alonso para 2026
Últimas noticias
Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026
McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day
Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"
Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios