Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

La campeona de la F1 Academy oficializa su regreso a la resistencia para 2026

WEC
WEC
La campeona de la F1 Academy oficializa su regreso a la resistencia para 2026

Peculiar selección de neumáticos de Pirelli para los test de F1 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Peculiar selección de neumáticos de Pirelli para los test de F1 en Bahrein

¿Qué pilotos estarán este miércoles en el test de F1 2026 en Bahrein?

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
¿Qué pilotos estarán este miércoles en el test de F1 2026 en Bahrein?

Horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 y cómo ver en TV

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
Horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 y cómo ver en TV
Fórmula 1

Stroll responde a Russell: "Cuando gane por 30 segundos de ventaja cambiará de opinión"

Lance Stroll tiró de ironía para responder a la teoría de George Russell sobre reducir marchas en las rectas en determinadas circunstancias de las carreras con los F1 de 2026.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

El aumento de la importancia de la hibridación en la F1 2026 amenaza con cambiar la manera de pilotar, obligando a los pilotos a adquirir un mayor protagonismo al volante durante las carreras para gestionar la energía.

Después de las primeras pruebas, hay quien señala que, ante la posibilidad de llegar a final de recta con un déficit de potencia eléctrica, los pilotos podrían verse obligados a reducir marchas y levantar el pie en las rectas. Lo explicó George Russell, que dijo: "Evidentemente, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de reducir marchas en las rectas en determinadas circunstancias. Probablemente será así, aunque no me parece tan anormal".

"Yo diría que es como cuando conduces tu coche por una cuesta: sigues acelerando a fondo, pero pierdes un poco de velocidad y puedes reducir de marcha para ganar unas cuantas revoluciones más y subir la cuesta. A veces es lo que se siente cuando el motor recupera energía y se regenera la batería".

"Así que a veces reduces la marcha al final de la recta, incluso cuando vas a toda velocidad, pero parecía más extraño en el simulador que en la realidad. Hablé con otros pilotos y ellos hicieron el mismo comentario, así que era bastante intuitivo".

Leer otros artículos del mismo redactor:
Presentación de la decoración del Aston Martin AMR26

Presentación de la decoración del Aston Martin AMR26

Foto de: Aston Martin Racing

No tiene mucha experiencia en pista con esta generación de coches Lance Stroll, que estrenó el Aston Martin AMR26 en la última hora de la penúltima jornada pero solo pudo dar cinco vueltas antes de provocar una bandera roja.

"Cada nueva normativa siempre va acompañada de un periodo de adaptación", declaró en la presentación de la decoración del Aston Martin AMR26.  "Yo hice dos vueltas en 1:45 en Barcelona, así que no tengo mucho que decir sobre la conducción del coche, pero por lo que he oído, las opiniones están divididas. Algunos han encontrado los coches más pequeños, más ágiles y más agradables de conducir".

"No creo que la última generación de coches fuera especialmente agradable de conducir. Eran muy rígidos y pesados. No sé, quizá disfrutemos más conduciendo estos coches más pequeños, pero solo el tiempo lo dirá".

Y cuando se le mencionó esa parte "poco natural" de la conducción que había señalado Russell (y que Bearman definió como "molesta" y "triste") y si él la había sentido en el simulador, tiró de ironía: "Sin duda. Por mi parte, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo: creo que estaría bien tener motores atmosféricos que funcionaran con combustibles sintéticos, pero yo no hago las reglas, solo conduzco los coches".

"Estoy seguro de que George, cuando gane la carrera de Australia con 30 segundos de ventaja con su Mercedes, no verá ningún inconveniente en reducir mucho la marcha en las rectas y hacer lift and coast. Quizás cambie de opinión para entonces", concluyó.

Recuerda:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Alonso explica por qué teme "disfrutar menos al volante" en la F1 2026
Siguiente artículo Cómo Newey espera ayudar a Aston Martin a celebrar como en 1998

Mejores comentarios

Más de
Jose Carlos de Celis

Horarios del ePrix de Yeda de Fórmula E 2026 y cómo verlo: ¡ronda doble!

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Yeda I
Horarios del ePrix de Yeda de Fórmula E 2026 y cómo verlo: ¡ronda doble!

Fernando Alonso: "La F1 2026 será un juego largo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Fernando Alonso: "La F1 2026 será un juego largo"

Alineaciones de los test de F1 en Bahrein: qué piloto rueda cada día

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alineaciones de los test de F1 en Bahrein: qué piloto rueda cada día
Más de
Lance Stroll

Aston Martin da dos días a Stroll y uno a Alonso en estos test de Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Aston Martin da dos días a Stroll y uno a Alonso en estos test de Bahrein

Cómo Newey espera ayudar a Aston Martin a celebrar como en 1998

Fórmula 1
Fórmula 1
Cómo Newey espera ayudar a Aston Martin a celebrar como en 1998

Fotos: así es la decoración del Aston Martin ARM26 de Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Fotos: así es la decoración del Aston Martin ARM26 de Alonso
Más de
Aston Martin

Alonso explica por qué teme "disfrutar menos al volante" en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Alonso explica por qué teme "disfrutar menos al volante" en la F1 2026

Newey creó "la filosofía" del AMR26 antes incluso de llegar a Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Newey creó "la filosofía" del AMR26 antes incluso de llegar a Aston Martin

Aston Martin presenta el nuevo aspecto del AMR26 de Alonso para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Aston Martin presenta el nuevo aspecto del AMR26 de Alonso para 2026

Últimas noticias

Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1