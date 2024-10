Alonso explica la mayor diferencia de Aston y sus exequipos en F1

Con más de 20 años de carrera deportiva en la Fórmula 1, dos títulos mundiales, 32 victorias y más de 100 podios a sus espaldas, sin duda alguna Fernando Alonso es uno de los pilotos con más experiencia y vivencias de la historia de la máxima categoría del automovilismo.

Por ello y por su paso por hasta cinco escuderías diferentes (seis si contamos Alpine y Renault como dos estructuras distintas), el asturiano habló de cómo de diferente pude llegar a ser el trabajo en cada equipo de F1 y sorprendió con su respuesta.

"Creo que son muy similares. Creo que los equipos de Fórmula 1 funcionan de una manera en la que siempre se busca la perfección. Nunca hay un día en el que estén contentos".

"Incluso en el equipo que está ganando, siempre están tratando de encontrar más rendimiento para la próxima carrera. Así que eso es muy inspirador en cierto modo por el nivel de competitividad y el nivel que los equipos de Fórmula 1 pueden alcanzar".

Lo que realmente cambia es la experiencia y la forma de ver las cosas de un piloto en sus distintas fases.

"Todos [los equipos] trabajan así y no cambia mucho, al menos en mi opinión basándome en todos los equipos en los que he estado. Creo que cambia más la forma en que estás tú en la vida. Yo no era el mismo cuando tenía 20 años y estaba en Renault. No veía las cosas igual cuando tenía 30 y estaba en Ferrari. Y no veo ahora las cosas igual a los 40 cuando estoy en Aston Martin. Creo que eres más maduro, eres más consciente de las cosas", explicó.

En cambio, Alonso si ve algo diferente entre Aston Martin y la Ferrari, Renault o McLaren de su época. El bicampeón del mundo español cree que la determinación que está viendo en el equipo de Silverstone claramente es superior a lo que había vivido hasta la fecha en la Fórmula 1.

"Creo que Aston Martin es el equipo más determinado en el que he estado en mi carrera. El compromiso de este equipo, la visión de nuestro líder, Lawrence Stroll, es algo que nunca había visto antes, y probablemente los resultados que Aston Martin ha conseguido en tres años desde que existe tampoco tienen precedentes, con ocho podios el año pasado. Y ahora también el fichaje de Adrian Newey".

"Así que yo diría que todos los equipos son muy similares, pero Aston Martin es probablemente, como hemos dicho antes, el equipo del futuro, porque está haciendo algunas cosas y tiene a varios socios alrededor que no he visto en ningún otro equipo en toda mi carrera", concluyó Fernando Alonso.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

