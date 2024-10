Alonso: "En dos o tres años quiero ganar el tercer título de F1"

La trayectoria de Fernando Alonso es una de las más completas del automovilismo, con victorias en todo tipo de categorías, aunque al español se le escapó la Triple Corona en los tres intentos que realizó en las 500 Millas de Indianápolis. Unos años después de su incursión en la prueba estadounidense, y centrado en el emocionante proyecto de Aston Martin en la Fórmula 1 con su renovación a largo plazo, se le preguntó sobre la posibilidad de volver a probar suerte en el óvalo, y no dudó en su respuesta.

"No por el momento, hay varias cosas por ganar, que son el Gran Premio de Mónaco en Fórmula 1, las 24 Horas de Le Mans en carreras de resistencia y las 500 Millas de Indianápolis en un circuito oval, lo que es la Triple Corona del automovilismo", comentó en un evento de Cognizant en la India. "Intenté vencer en las 500 Millas de Indianápolis en tres ocasiones, y es la única que me falta, pero, ahora no está entre mis planes".

El español tiene una misión, y en lo único que esta pensando es en cosechar el tercer campeonato que se le resiste desde hace más de una década y media: "Estoy muy centrado en la Fórmula 1 ahora, para los siguientes dos o tres años quiero ganar el tercer título mundial. Esa es mi primera y única prioridad por el momento, y después de eso, el compromiso que requiere ir a las 500 Millas de Indianápolis, de volver a aprender otra vez todo, quizá será demasiado".

"Es lo que pienso por ahora, que puede ser demasiado para tener otros objetivos en la vida también", explicó Fernando Alonso. "Creo que mi próximo gran desafío será el Rally Dakar, y si puedo ganar allí, creo que será una gran recompensa personal porque puedo ganar en Fórmula 1, en carreras de resistencia, en Le Mans y Daytona, y si puedo ganar en rallies también, significará mucho para mí como piloto".

El dos veces campeón en el Gran Circo, además de cosechar el título en el WEC, probó suerte en el desierto durante la edición de 2020, en la que rozó las diez mejores posiciones en una modalidad en la que no tenía tanta experiencia, y en la que su compatriota, Carlos Sainz, pudo conseguir el triunfo hasta en cuatro ocasiones.

