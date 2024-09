OFICIAL: Adrian Newey ficha por Aston Martin F1

Era un secreto a voces y este martes se ha hecho oficial: en una rueda de prensa del equipo Aston Martin se ha anunciado el fichaje de Adrian Newey, el histórico genio de la aerodinámica que ha fabricado coches campeones en diferentes equipos, como mánager técnico, es decir, el principal responsable del apartado técnico del coche. Newey llegará a Aston en 2025, tras salir de Red Bull, y será el 1 de marzo cuando se cumplan los seis meses desde el anuncio y pueda empezar a trabajar en la fábrica de Silverstone.

Así lo acordaron Newey y Red Bull, que ha decidido no forzar a un periodo mayor de gardening leave al ingeniero con el que ha ganado tantos títulos entre las eras gloriosas primero de Sebastian Vettel y más recientemente la actual de Max Verstappen.

Con eso, Newey llegará "tarde" para el coche de 2025 que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll la próxima temporada, pero suficientemente a tiempo para centrarse en el proyecto de 2026, cuando la categoría estrenará nuevo reglamento aerodinámico y de motores.

Con Newey, Lawrence Stroll completará su 'Dream Team' tras haberse hecho con Dan Fallows en 2023 y en 2024 con Enrico Cardile, que será director técnico, y Andy Cowell, ex gurú de motores de Mercedes. El propietario del equipo soñaba con Newey y le hizo una oferta multimillonaria. Sin embargo, no le convenció solo con dinero, y una visita secreta (o no tanto) en verano a la nueva e ilusionante fábrica de Aston terminó de ser clave para cerrar el acuerdo.

Las ambiciones de Aston Martin, con presupuesto suficiente y ahora con los nombres adecuados, sedujo a Newey, al que le llovieron las ofertas desde incluso antes de que el 1 de mayo de 2024 Red Bull hiciera oficial su marcha. Aunque no veía con malos ojos la opción de McLaren, con los que ya hizo historia, y también escuchó la propuesta de Williams, el gran rival de Aston Martin fue Ferrari.

Los italianos han anhelado su fichaje desde hace décadas, y con la llegada de Lewis Hamilton que abrirá una nueva era parecía el momento de llegar a Maranello. Pero esa peculiaridad de Ferrari, de tener su fábrica lejos de Gran Bretaña, nunca atrajo a Newey ni lo hace en este momento de su vida, cuando cumplirá 66 años en diciembre.

Newey supervisará el equipo técnico de Aston Martin y será el faro que alumbre los diseños de los futuros coches que nacerán en la sede de Silverstone.

Con este fichaje, se cruzarán por primera vez las carreras de Fernando Alonso y Adrian Newey, que nunca ocultaron su ilusión por trabajar juntos, pero que no coincidieron tras el fallido intento de Red Bull de fichar al asturiano en 2008 y no haber llegado a un acuerdo en otras ocasiones posteriores.

Durante su larga (cinco décadas) trayectoria en F1, Adrian Newey ha fabricado 14 coches campeones del mundo y va camino del 15 con el Red Bull de este año. ¿Será verde el 16º?