Alonso, ilusionado con 2022: "Alpine pondrá toda la carne en el asador"

Cuando Alonso abandonó la F1 en 2018 para centrarse en otros retos como la resistencia, Indy o el Dakar, lo hizo hasta un cierto punto hastiado del dominio de Mercedes y la imposibilidad de desafiarles con el reglamento en vigor en aquel momento.

El profundo cambio en las reglas de la F1, auspiciado por Ross Brawn, llegará con un año de retraso por la pandemia de COVID-19, lo que ha aprovechado Fernando Alonso para ponerse a tono antes de que llegue el gran reto de 2022.

El reto es volver a ganar, y conseguirlo o no dependerá de muchos factores y del trabajo que hagan todos los equipos hasta febrero de 2022.

“Claro que se trabaja con esa ilusión de ser campeones”, admitió el asturiano en un encuentro con medios entre los que estuvo Motorsport.com. "Pero todos los equipos de F1 saben que con el cambio de reglas puede haber una mezcla de cartas y ¿por qué no nosotros? Esa sería la respuesta".

"Pero no quiero titulares de ‘en 2022, campeón del mundo’, porque luego somos quintos, que estará super bien, y parece una decepción. Somos muy dados a exagerar las cosas y todo lleva trabajo, pero no estaríamos aquí ahora si pensásemos que íbamos a estar en la parte de atrás de la parrilla el año que viene, porque trabajamos con la ilusión de estar arriba”.

Una ilusión que no sólo tienen en Alpine, todos los equipos de la parrilla sueñan con el vuelco en 2022: “Yo tengo la misma ilusión que el año pasado cuando firmé. Es todo una incógnita, por mucho que probemos el coche en el simulador o que veamos los datos, no sabemos respecto a qué, estamos todos con la misma duda y con la misma esperanza al mismo tiempo”.

En cualquier caso, los datos que maneja Alpine tanto en la fábrica de Enstone como en la de Viry, hacen que haya cierto optimismo en el rostro de Alonso.

“Creo que hay un programa en Viry muy ambicioso con el motor”, desveló Alonso, “solo puedo decir eso. Somos conscientes de los puntos fuertes y débiles del coche este año. Queremos mantener los fuertes, obviamente y mejorar los otros, como todo el mundo. Y el motor o el programa es ambicioso y quieren poner toda la carne en el asador, así que a ver qué pasa”.

Un año que se prevé apasionante para un piloto que llegó a la F1 con 19 años, pero que mantiene la motivación intacta como si fuera el primer día.

"La motivación después de tantos años… creo que viene un poco por hacer lo que más te gusta en el día a día, me encanta conducir y cuando no estoy con un volante en las manos me siento un poco vacío”, confesó.

“Me di cuenta cuando dejé la F1 que cada fin de semana me encantaba conducir y después del Dakar, al abrirse la posibilidad de volver a F1 me pareció interesante".

"Cuando la dejé fue porque tenía otros retos en la cabeza, me llevaban ya años llamando las 24h de Le Mans, tenía muchísima ilusión por probar esos prototipos, tenía ilusión por hacer el Dakar, Daytona, ganar las 500 millas de Indianápolis... tenía todos esos retos en la cabeza que me decían que la F1 en ese momento me estaba frenando ante ellos".

"Llegó el momento de dejarla, hacerlos y una vez hechos, el reto más grande era volver a la F1 e intentar volver a ganar. Era mayúsculo. Porque me parecía super atractivo y me motivó por sí solo”, concluyó.