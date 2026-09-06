Alonso explica su abandono en Monza: "Algo se sintió extraño, quizá la suspensión"

Fernando Alonso cerró en Monza un fin de semana que nunca llegó a ponerse realmente de cara para Aston Martin. El español tuvo que abandonar la carrera después de notar que algo había quedado dañado en su coche tras pasar por uno de los pianos, y apuntó a la suspensión como una de las posibles causas.

"Creo que tuve algún daño en el coche. Pasé por encima del piano en la curva 7 y algo se sintió extraño, quizá la suspensión o algo así", explicó Alonso después de retirarse.

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El abandono terminó de redondear un Gran Premio de Italia muy complicado para Aston Martin, que ya desde el viernes había sufrido especialmente con la falta de velocidad punta y con un coche poco competitivo en un circuito tan exigente con la unidad de potencia.

Alonso había sido muy claro durante los entrenamientos al enumerar por radio varios de los problemas del AMR26: motor, rectas, vibraciones y falta de velocidad punta. La carrera no cambió demasiado esa fotografía.

"Fue difícil, igual que todo el fin de semana", reconoció el bicampeón.

Alonso: "Al menos hemos podido divertirnos con los Cadillac"

Hasta el momento de la retirada, el objetivo de Alonso había sido mucho más modesto que en Hungría o Zandvoort, donde Aston Martin había podido pelear con más comodidad dentro de la zona media. En Monza, en cambio, el equipo verde volvió a verse obligado a mirar hacia la parte baja de la parrilla.

"Al menos estábamos con los Cadillac, así que pudimos divertirnos un poco en la carrera", añadió Alonso con cierta ironía.

La comparación resumía bastante bien el fin de semana. Aston Martin llegaba a Italia sabiendo que las características de Monza probablemente expondrían algunas de sus principales debilidades y así terminó ocurriendo.

El domingo acabó incluso peor de lo esperado. Alonso tuvo que retirar el coche primero y Lance Stroll también abandonó posteriormente por un problema hidráulico, dejando a Aston Martin sin ninguno de sus dos monoplazas en meta.

Después de dos grandes premios mucho más esperanzadores, Monza devolvió al equipo a una realidad bastante más dura.