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Declaraciones
Fórmula 1 GP de Italia

Antonelli se emociona tras ganar en Monza: "No puedo expresar mi alegría con palabras"

La remontada de Andrea Kimi Antonelli para llevarse el triunfo en el GP de Italia 2026 de la F1, totalmente inesperada: "Nunca lo habría imaginado".

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli ha convertido lo imposible en realidad en Monza. El piloto de Mercedes, que partía desde la 18ª posición de la parrilla, protagonizó una remontada espectacular para hacerse con la victoria en el Gran Premio de Italia, por delante de su compañero de equipo George Russell y de Max Verstappen.

El resultado parecía completamente fuera de su alcance debido a la penalización que le había condenado a salir prácticamente desde el fondo. Sin embargo, el italiano encontró la manera de remontar posiciones hasta colocarse en disposición de luchar por el triunfo.

Y ni siquiera un momento de auténtico terror consiguió frenarle. Antonelli cometió un error en la curva 1 intentando adelantar a Russell, pero poco después volvió al ataque y consiguió su objetivo: ganar en casa, algo que no hacía ningún italiano desde Ludovici Scarfiotti en 1966, hace 60 años.

"Es increíble, estoy realmente muy feliz y nunca habría imaginado que hoy podría acabar en la primera posición", dijo emocionado antes de añadir: "Pero lo hemos logrado, de verdad que no puedo expresar mi alegría con palabras".

Resumen y resultados de la carrera:

El momento más delicado llegó cuando Antonelli perdió el control en la curva 1 y acabó fuera de la trazada. El italiano sabía que cualquier error podía acabar con su remontada justo cuando tenía la victoria al alcance de la mano.

"Ese momento fue realmente aterrador. El asfalto se desmoronaba en la curva, pero sabía que aún así podría hacerla. Sin embargo, en cuanto entré en la zona de grava y empecé a rodar en línea recta, pensé: 'Creo que he perdido mi oportunidad'".

Pero el Mercedes seguía teniendo velocidad suficiente para permitirle recuperar el control de la carrera. Antonelli no se vino abajo, mantuvo la calma y aprovechó el extraordinario ritmo de su W17 para completar una remontada que parecía ser prácticamente imposible unas horas antes.

"Por suerte, nuestro ritmo seguía siendo bueno y logré llevarme la victoria a casa", dijo para finalzar el cada vez más líder del mundial de pilotos de la Fórmula 1 en 2026.

Más:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

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