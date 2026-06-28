Norris no ve progresos: "Seguimos teniendo los mismos problemas"

No fue la mejor carrera para Lando Norris. Si bien su compañero Oscar Piastri logró acabar en cuarta posición, a 20 segundos del podio, el piloto británico se tuvo que conformar con ser séptimo, por detrás de Lewis Hamilton e Isack Hadjar.

Hablando con los medios después de la carrera del Gran Premio de Austria 2026, Norris reconoció que todo empezó a torcerse en salida, antes de tener que favorecer la estrategia de Piastri y perder aún más tiempo.

"Me adelantaron un par de coches en la primera vuelta y luego perdí tiempo en las paradas en boxes, ya que tuve que dejar entrar primero a Oscar para cubrir a Hadjar, perdí tiempo y eso fue todo, la verdad, así que por lo demás no hay mucho de lo que quejarse, solo que perdimos la posición en pista y era lo más importante, así que es una pena, pero así son las cosas", explicó el actual campeón del mundo de la Fórmula 1.

Cuando se le preguntó si el ritmo de carrera había sido mejor en comparación que el ritmo de clasificación de ayer, el piloto de McLaren se mostró más positivo, aunque aseguró que los problemas de las últimas carreras siguen estando presentes en el MCL40.

"Diría que el ritmo parece un poco mejor de lo que probablemente esperábamos para el domingo. La sorpresa de hoy ha sido probablemente Ferrari, que lo ha pasado muy mal, así que, sinceramente, lo siento por ellos. Es decir, cuando no la tienes potencia, tienes que apretar a tope en las rectas y en las curvas, y no puedes hacerlo con este tipo de neumáticos, ya sabes, así que es una carrera dura para ellos".

"Pero, por lo demás, no ha sido una mala carrera; creo que seguimos teniendo problemas con el equilibrio y sigue siendo increíblemente difícil pilotar el coche, pero supongo que hoy ha sido más o menos lo mismo para todos, así que no ha cambiado nada, seguimos teniendo los mismos problemas y simplemente necesitamos más para mejorarlo".

McLaren sigue ocupando el tercer puesto en el campeonato de constructores, pero tras el paso adelante de Red Bull en Austria, esa posición está ahora en jaque, aunque a Norris no le sorprende.

"Bueno, quizá no debería sorprender que sean tan competitivos; al fin y al cabo, sigue siendo Red Bull, sigue siendo un equipo increíble y no es que antes fueran malos. Ya habían tenido algunas actuaciones muy buenas y acabaron segundos en Canadá".

"No es que tuvieran un mal coche, simplemente tuvieron problemas en algunas carreras y esta quizá era una que les venía bien, sobre todo por la gran velocidad en recta que tienen y su buen comportamiento en las curvas a alta velocidad. Así que esperemos a ver cómo van unas cuantas carreras, pero han hecho un buen trabajo,me quito el sombrero".

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images