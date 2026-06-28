Antonelli admite su error en Austria: "Probablemente me confié demasiado, me relajé"

Andrea Kimi Antonelli llevaba todo el fin de semana demostrando que tenía velocidad para luchar por la victoria en el GP de Austria. Había dominado los entrenamientos libres, pero una clasificación marcada por la polémica de las dobles banderas amarillas le obligó a salir cuarto, justo por detrás de los dos Ferrari y mientras su gran rival por el Mundial, George Russell, arrancaba desde la pole.

El domingo remontó hasta el podio y terminó tercero, pero el propio italiano tiene claro que dejó escapar demasiado en el momento más importante de la carrera.

Después de cruzar la meta, Antonelli no buscó excusas. Reconoció que las primeras vueltas marcaron el resto de su tarde y admitió que él mismo cometió demasiados errores mientras trataba de abrirse paso entre los Ferrari.

"Empecé la carrera cometiendo muchos errores. Estaba teniendo problemas con los frenos y me costaba mucho atacar las frenadas. En el primer stint cometí bastantes fallos", explicó el líder del campeonato, que incluso tuvo que devolver una posición a Charles Leclerc después de salirse de la pista en uno de sus intentos de adelantamiento.

Aquellos errores permitieron a Max Verstappen superar tanto al propio Antonelli como al monegasco en apenas unas curvas, obligando al piloto de Mercedes a cambiar completamente el enfoque de su carrera. "En el segundo stint conseguí reiniciarme y el tercero fue realmente muy fuerte, pero llegué a la pelea un poco demasiado tarde", resumió.

"Quizá me relajé un poco"

Pese a perder puntos respecto a Russell, Antonelli evitó dramatizar el resultado. El italiano ya esperaba que salir desde la segunda fila complicaría seriamente sus opciones de victoria y recordó que una temporada tan larga siempre tendrá fines de semana favorables para cada uno de los aspirantes.

"Sabía que salir cuarto iba a ser complicado. Las primeras vueltas fueron realmente malas y estaba un poco fuera de sitio, pero luego fui recuperando poco a poco", comentó.

Eso sí, la reflexión más interesante llegó cuando analizó cómo había cambiado su rendimiento durante el fin de semana. Tras dominar con claridad el viernes, el italiano considera que perdió parte de ese impulso justo cuando más lo necesitaba.

"George está siendo muy fuerte, especialmente en clasificación. Todavía tiene ese pequeño extra para encontrar rendimiento al final de la vuelta. Para mí ha sido un buen aprendizaje. Empecé el fin de semana muy fuerte, pero luego perdí un poco el ritmo. No lo sé, quizá me relajé un poco o tuve demasiada confianza", admitió.

Lejos de marcharse frustrado, Antonelli prefirió quedarse con la lección. Su remontada hasta el tercer escalón del podio permitió minimizar daños en un fin de semana que se complicó el sábado y mantiene una ventaja de 40 puntos al frente del Mundial. Silverstone, asegura, será la primera oportunidad para demostrar que Austria solo fue un pequeño tropiezo en un campeonato que sigue teniendo bajo control.

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