Fernando Alonso dio una rueda de prensa este jueves, en la misma semana en la que ya ha comenzado a trabajar con Renault de cara a su regreso a la Fórmula 1 en 2021. Entre las muchas preguntas, el asturiano repasó cómo han sido los años fuera de la máxima categoría, qué esperanzas tiene para su próximo reto y algunas cuestiones personales (que podrás leer más adelante).

Al bicampeón del mundo de F1 le preguntaron si se considera tan completo como la gente considera, y la respuesta fue tan sincera como suele acostumbrar en sus declaraciones.

El asturiano aparece a menudo en las clasificaciones de mejores pilotos según prensa, aficionados e incluso compañeros de categoría y jefes de equipo, y así lo ve él: "Si la gente cree que soy el más completo, tendré que estar de acuerdo. Yo me considero completo, creo que soy un 9 en todo. Quizás hay un piloto más rápido en lluvia un día, igual hay un piloto más rápido los sábados, igual hay un piloto que salga mejor, pero no hay muchos más".

"Creo que estoy cerca del top en muchas categorías y muchas circunstancias y eso a lo largo del campeonato es muy bueno. Es como en ciclismo: si un ciclista es un 9,5 en montaña, 9,5 en crono y 9,5 en sprint, se lleva los tres maillots. Eso es lo que he visto a lo largo de mi carrera: cuando se corría con motores V10 estábamos ahí, cuando eran V12 estábamos ahí, cuando se corría con Michelin, Bridgestone, Pirelli… cuando la clasificación era a una vuelta estábamos ahí, cuando era una sesión de una hora también. Las salidas siempre fueron muy buenas para mí, la conducción en lluvia…".

Más allá del 'Gran Circo', Alonso ganó en Daytona, dos veces Le Mans, fue campeón del mundo de resistencia y tuvo un debut notable en el Dakar.

"Ir al Rally Dakar y poder estar entre los cinco primeros en cualquier etapa, fue una sorpresa positiva para mí", continuó Fernando. "Debutar en un coche de resistencia e igualar los tiempos de mis compañeros especialistas en esa categoría fue una sorpresa para mí, o ir a Indy 500 y poder liderar en mi estreno en óvalos en 2017 fue una experiencia positiva".

"Vas descubriéndote a ti mismo, ves que eres un piloto que se adapta a cualquier circunstancia , cualquier coche o cualquier categoría. Y eso lo aprovechas para beneficio propio, aunque también sabes tus limitaciones y las intentas esconder para que no las vean los rivales".

"Estos últimos años de aventura he potenciado en lo que vi que podía dar un poco más que la gente", concluyó.

¿Ganarás Alonso el mundial a partir de 2022?

“Claro que me gustaría, vuelvo a la F1 no para ir a los restaurantes de cada ciudad y coger muchos vuelos al año. Vuelvo por un motivo, que es hacerlo bien e intentar ganar. En el deporte o ganas o pierdes, ser 5º es mejor que 7º y mejor que 12º, pero no cambia mucho la cosa, o ganas o no ganas. El objetivo es intentar ganar. Sabemos que en 2021 no va a poder ganar nadie que no sea Hamilton o Mercedes.

"Así que en 2022 muchos equipos tenemos muchas esperanzas: Alpine, Fernando, Ferrari, Carlos, Verstappen, Red Bull.. Mucha gente tiene todas las esperanzas, por desgracia, en 2022. Y estaremos todos en esa situación de poner los coches en la pista y a ver si alguien puede plantar cara a Mercedes. Es difícil asegurar, no es una matemática exacta, vamos a prepararnos bien y en 2022 esperamos estar en la pelea, pero no se puede asegurar nada”.

¿Cambio de color de casco de Alonso para la F1 2021?

“El número 14 seguirá, seguro. Y no recuerdo haber dicho nada del casco. Tengo dos opciones: o seguir con el actual con los tres principales colores azul, amarillo y rojo, o volver a 2006 o 2016, con la bandera de España y colores más vivos. Igual pido a los fans a que me ayuden, los colores se mantendrán aunque el diseño será sin grandes cambios”.

¿Los cinco mejores momentos de Alonso en su carrera?

“Los cinco momentos… es difícil escoger cinco momentos en cualquier carrera profesional de cualquier persona. No lo tengo tan claro. Los que más recuerdo o los más importantes o cruciales de mi carrera, fueron en mis categorías inferiores, en el karting… En la F1 ganar un mundial es perfecto y será de los más importantes, pero entras en una rutina, con un caché en el que estás considerado un gran piloto. Y en el karting eres piloto de motor o vuelves al instituto. En la Fórmula Nissan o das el salto a la F1 o vuelves a la Universidad".

¿Cuáles son los miedos de Fernando Alonso?

“Tengo miedo a muchas cosas. Por ejemplo al virus, por decir algo de actualidad. Tienes respeto, miedo, vas siempre protegido, intento hacer la compra y lavo las cosas cuando vuelvo a casa. Al principio todos lo hacían, y yo sigo haciéndolo, y eso le sorprende a mis amigos. No creo que haya cambiado nada, y si lo hacía antes, por qué no ahora. Tengo mucho respeto a cualquier enfermedad, o también a las cosas banales. Montar en avión, y eso que cojo cientos de vuelos al año, cuando se mueve o algo me gusta mirar qué pasa".

¿Por qué vuelve Alonso a la F1?

“La ambición de volver a la F1, o el motivo, es simple: me encanta conducir. Tener un volante en las manos es algo que necesito prácticamente a diario, y estos dos años sin F1 he tachado de la lista de deseos muchas cosas que soñaba hacer: Daytona, resistencia, Le Mans, el Dakar... Todas esas cosas que he hecho estos dos años me han servido para liberar la cabeza de deseos que tenía ganas de hacer. Y la F1 estaba y sigue estando en un momento sin mucha competitividad, donde solo un equipo gana. Y era buen momento quedarme fuera un par de años y volver en 2021 con las nuevas reglas. Ahora que han retrasado las reglas hasta 2022 tuve un dilema: ¿espero hasta 2022 o aprovecho 2021 como un año de rodaje, de preparación y trabajo con el equipo? Y elegí eso. No es que lo haya echado de menos, o que quisiera revancha, o que buscara un resultado en particular: esos años sin F1 tenía esos retos que me apasionaban más que la F1, los cumplí más o menos, y ahora vuelvo a la F1 con la nueva reglamentación, y me encanta tener un volante y un coche cada pocos días en mis manos.

¿Hubo miedo en Indianápolis 2019?

“Cada vez que sales a Indianápolis, hay riesgo, cuando ruedas a 380 km/h… Teníamos dudas con los reglajes del coche, hicimos un cambio radical para la repesca porque en ese momento estábamos fuera de la Indy 500. Tuvimos que buscar soluciones muy arriesgadas y muy grandes en momentos de grandes dificultades"

"Agradecí el gesto de McLaren, de Zak Brown, de Gil de Ferran que me avisaron de que habíamos hecho un cambio enorme en el coche y era una moneda al aire, y me dejaron elegir si subirme y arriesgar. Y dije ‘ya que hemos venido aquí, vamos a por ello, vamos a ver qué sale en la moneda’. Pero no le di mucha importancia porque cada vez que paras al garaje y haces un pequeño cambio en el coche de Indy, en el alerón o lo que sea, puede haber quedado bien apretado o no, todo puede pasar. Pero no te paras a pensarlo porque si lo piensas nunca sales a pista en un circuito así".

¿Qué experiencia fuera de la F1 dio mas emoción a Alonso?

“Difícil de elegir. Todos los retos fuera de la F1 han sido muy especiales porque eran carreras históricas, especiales, carreras de una sola oportunidad (Daytona, Le Mans, el Dakar…). No tienes oportunidad de revancha o de mejorar la siguiente semana como pasa en la F1. En la F1 rápido te recuperas, pero en la indy 500 o el Dakar o Le Mans trabajas todo el año y tienes solo una oportunidad. Es un poco como los Juegos Olímpicos, que preparas cuatro años y luego ya no tienes opción a revancha hasta otros cuatro años. Esa tensión, y ese momento especial, es difícil elegir cuál ha sido el reto más apasionante.

Quizás a nivel humano, el Dakar, que son 15 días de una aventura extrema no solo profesional sino también humana. Conoces a mucha gente y tienes unos niveles de confort muy diferentes a la F1, sin hoteles de cinco estrellas, duermes en una tienda de campaña, comes lo que puedes, bebes lo que puedes y vas al baño donde puedes… fue todo muy diferente, y una manera de competir bastante extrema y enriquecedora.

¿Por qué es Alonso tan competitivo, de quién ha sacado eso?

“No lo sé, lo he pensado muchas veces. Mis padres son muy tranquilos, no son muy competitivos. Mi hermana también, mis mejores amigos de toda la vida son gente muy tranquila, no tienen nadie ese carácter competitivo en el que yo me haya podido fijar o que haya podido heredar. Mi vida es toda competición, cualquier cosa que haga en mi vida, con mis amigos, en casa, hasta en el supermercado que voy rápido a coger la leche antes que alguien.

¿Ganar a cualquier precio o disfrutar? ¿Qué prefiere Alonso?

Las dos cosas me sirven. En el Dakar no gané la carrera pero la considero muy buena experiencia y considero que fue un buen rally acabar, cómo nos sobrepusimos a los problemas, hacer las trece etapas… fue enriquecedor. Pero si llego a tener un Dakar de mareos, lesiones, pinchazos y demás pero ganas, también está bien. Cuando años después ves tu nombre como ganador, ya no te acuerdas de si fue por suerte o no. El objetivo es ganar, pero también hay que valorar la experiencia enriquecedora.

¿Cómo fue la negociación de Alonso para volver a la F1?

Hubo conversaciones más o menos constantes. Dejé la F1 en noviembre de 2018, y creo que la primera llamada a ver cómo estábamos y si nos aburríamos demasiado en casa fue más o menos en junio de 2019. Luego en agosto algún equipo estaba intentando cambiar de piloto, pero en ese momento no quería volver solo para medio año o un año. Mi mente estaba en 2021 con las nuevas reglas, y a ver si ese periodo de Le Mans, Indy500, Dakar y todo era fructífero o no. A ver si se habían cumplido los objetivos o no, y luego decidir para la F1. Fue todo un proceso más tranquilo de lo que parece, fuimos yendo paso a paso según iban pasando las cosas. No tenía una idea clarísima desde el primer momento. Con Renault hablé la primera vez en noviembre de 2019.

¿Cómo se define Fernando Alonso como piloto?

"Es difícil definirse a uno mismo. Soy un piloto luchador, no doy nada por hecho. Ahora podría estar en casa tranquilamente viendo las carreras por la tele o correr una vez al año solo por diversión, pero me gusta intentarlo otra vez, no darme nunca por vencido, luchar siempre. En una carrera igual, si voy sexto y faltan 10 vueltas, mi cabeza siempre piensa que el podio es posible, no puedo apagar ese interruptor dentro de mí, no puedo conformarme con nada, siempre quiero un poco más. Soy ambicioso".