Alonso: “Si vuelvo al Dakar, será para ganarlo”

Qiddiya (Arabia Saudi).- Fernando Alonso ha completado un notable debut en el Dakar en el que ha finalizado entre los 10 más rápidos en 8 de las 12 etapas. El tiempo perdido en el incidente de la segunda jornada y el vuelco de la 10ª le han impedido finalizar también en el top 10 de la general, pero el bicampeón del mundo de F1 da por bueno el resultado, consciente de la dificultad que representa el simple hecho de acabar la prueba.

Después de haber sido cuarto en la última etapa del Dakar de su debut y del de Arabia Saudí, el asturiano dejó claro que ha cumplido uno de sus objetivos "prioritarios" este viernes.

"Es el rally más duro y finalizarlo era uno de mis objetivos prioritarios", señala Alonso. "Me he sentido competitivo casi todos los días. En esta última etapa tuvimos un pinchazo, atrapamos a Yazeed [Al Rajhi] y aun así finalizamos cuartos, así que creo que nos habríamos jugado otra vez la victoria de etapa. No puedo estar más contento. Haber acabado el primer Dakar, sé que hay gente que lo intenta varias veces hasta que lo consigue y he tenido la suerte y el equipo perfecto para conseguirlo a la primera".

El piloto de Toyota también reconoció el valor de haber tenido a su lado como copiloto a alguien con la experiencia de Marc Coma, cinco veces ganador del Dakar en moto.

"Creo que sin Coma no habría podido acabar. Él sabe los ritmos de carrera. Para mí, que era un novato, sus conocimientos me han venido genial", apunta.

El español empezó la prueba el pasado 5 de enero con las dudas lógicas de ser un debutante que, además, viene del mundo de los circuitos. Pero ha demostrado día tras días que tiene el ritmo necesario para pelear con los mejores entre las arenas del desierto, sorprendiéndose incluso a sí mismo.

"Pensaba que iba a estar mucho más lejos. Ha sido un reto personal. Quería vivir el rally de principio a fin con todas sus experiencias. Creo que no hay nada mas diferente a la F1 que el Dakar. Si soy competitivo aquí, pudiendo luchar incluso por alguna victoria de etapa, creo que puedo ser competitivo en cualquier categoría del motor", dijo.

"Habría firmado todo lo que he vivido. Desde el primer día dije que me daba igual el resultado porque aquí solo gana uno. Ha sido Sainz y aprovecho para felicitarle públicamente. Quería vivir el rally de principio a fin con todas sus experiencias", respondió a la pregunta de Motorsport.com.

A pesar de la satisfacción por acabar, Alonso deja en el aire su regreso al rally más duro del mundo.

"Si decido hacer otro Dakar, sería con expectativas altas. Ahora no quiero pensar en ello. Estoy contento de cómo ha ido. Lógicamente, después de está primera experiencia y haber sido competitivo, si lo hago en el futuro, intentaré hacerlo para ganar, para sumar una victoria importante a mi carrera. Para eso todavía me falta. Tendría que tener una preparación más precisa y detallada y estar con el mejor material. Si te gustan las carreras, pasar las vacaciones en un coche es una buena opción. Ya veremos".

La experiencia le ha conquistado, en sus manos estará regresar para conquistar el Touareg, pero para eso tiene tiempo por delante.

