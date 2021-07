Alonso: "Los F1 2022 no serán muy diferentes a lo presentado"

Fernando Alonso llega al Gran Premio de Gran Bretaña crecido, ya adaptado a su nuevo coche y equipo y en una racha positiva de accesos a la Q3 y de cuatro carreras consecutivas en los puntos.

Este jueves atendió a la rueda de prensa de pilotos de la FIA junto a Nikita Mazepin y, como suele ocurrir con la mayoría de sus compañeros, casi todas las preguntas fueron para él.

Cuando se le preguntó qué espera del evento de Silverstone, Alonso se mostró intrigado: "Veremos. Creo que tenemos curiosidad por ver cómo se desarrolla el fin de semana, ya sabes, es un circuito diferente, con unas características muy diferentes, por lo que tal vez no estamos tan seguros como estábamos en Austria de que el coche vaya a rendir a ese nivel".

"Pero esperemos y veamos además las implicaciones nuevas de cómo se prepara el fin de semana con este formato. Hay solo una sesión de libres antes de la clasificación, así que tenemos que ser flexibles en esa FP1".

Así, Alonso hizo referencia al diferente fin de semana que la Fórmula 1 vivirá en Gran Bretaña, con la clasificación el viernes y una carrera al sprint el sábado para decidir la parrilla del domingo.

Respecto a esa carrera al sprint, donde solo puntúan los tres primeros, muchos creen que no compensa arriesgar a sufrir una avería y salir muy atrás en la carrera principal por ir a buscar un gran resultado.

Hablando de su estrategia, Alonso comentó: "Creo que no hay un objetivo o una estrategia clara en este momento. Creo que iremos paso a paso, día a día".

"Primero intentamos concentrarnos en la clasificación, hacer nuestro viernes normal. Veamos en qué posición estamos para la carrera al sprint, y luego tomemos decisiones a partir de ahí".

"Pero de alguna manera, la carrera de clasificación al sprint es también de alto riesgo, porque cualquier problema que puedas tener o cualquier toque o lo que sea tendrá implicación para la carrera del domingo".

"Sí, hay que aprovechar cada oportunidad y lograr una buena posición pero, al mismo tiempo, con un margen tal vez mayor que en la carrera del domingo, porque es solo una especie de preparación".

Que el orden para la manga principal lo decida la carrera al sprint hace que la clasificación tradicional parezca menos importante.

"Sí, pero no supone una gran diferencia", matiza Alonso. "Creo que dependerá del circuito, pero aquí adelantar no va a ser fácil, así que sea cual sea la posición que logres el viernes, es probable que termines igual el sábado y probablemente ahí saldrás el domingo, así que no creo que eso cambie mucho".

Alonso, sobre el coche de la Fórmula 1 para la temporada 2022

La gran noticia del día en el mundo de la Fórmula 1 fue la presentación del coche con las reglas de 2022, que se hizo este jueves.

Alonso habló de ello, aunque cree que ese evento era más para quienes ven la F1 desde fuera: "Creo que se trataba de que los aficionados vieran el coche a tamaño real, pero nosotros ya sabíamos cosas de cómo será el coche y el reglamento, y no fue una gran sorpresa ver el coche hoy".

"Pero fue bueno tener a todos los pilotos ahí, y a toda la comunidad unida conociendo el futuro y en el nuevo conjunto de reglas, coches más sostenibles y, con suerte, un futuro mejor para el deporte, con monoplazas que se puedan seguir más de cerca y ojalá con todos los equipos más igualados y pudiendo luchar por victorias o podios".

Una de las cosas que se han repetido mucho tras la presentación del nuevo coche es que poco tendrán que ver con los que fabriquen y pongan en pista los equipos, que buscarán diferentes maneras de interpretar las reglas.

Alonso difiere: "No creo que haya una gran diferencia con lo que hemos visto hoy. Creo que las reglas son bastante estrictas, no existe la libertad que teníamos en el pasado. Así que obviamente habrá diferentes filosofías en los equipos, los coches no serán exactamente igual a lo que hemos visto hoy, pero eso será a ojos de un experto. Creo que para la gente normal no tendrá un aspecto muy diferente a esto que vemos hoy".