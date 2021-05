Vaya por delante que Fernando Alonso está ejerciendo una brutal autocrítica en este comienzo de temporada 2021, admitiendo que aún no está totalmente adaptado al equipo y coche, y no tuvo reparos en admitir que a su 100% todavía no logra llegar al nivel de su compañero Esteban Ocon.

Pero, precisamente en la respuesta a esa pregunta sobre Esteban Ocon, Alonso recordó un aspecto muy importante de la historia reciente del equipo.

"En cierto modo, hablamos de esto y lo vimos de antemano un poco. Recuerdo que en las primeras carreras, cuando Carlos se unió a Renault, no era tan rápido como Hulkenberg", comentó Alonso. "Y podría decirse que Daniel fue más lento que Nico en 2019, y luego estuvo muy bien en 2020, su segundo año".

"A su vez, Esteban estuvo sufriendo el año pasado con Daniel y ahora está bien en su segundo año, por lo que parece que es un equipo que es un poco diferente a los demás y necesita una adaptación mayor".

En su debut con Renault, en Estados Unidos, Carlos Sainz se quedó a una posición (tras una mala estrategia) de igualar el mejor resultado que había logrado el equipo hasta ese momento en 2017. Después de varios años en Toro Rosso, la escudería gala le fichó a mitad de curso, y pese al increíble estreno, le costó acostumbrarse monoplaza, viéndose por detrás de Nico Hulkenberg, que llevaba allí desde principios de año.

Luego, durante 2018 Sainz llamó la atención de McLaren y Hulkenberg se mantuvo en Renault (en 2020 se marcharía a Racing Point), y ahora uno está en Ferrari y el otro, sin sitio como titular.

Renault eligió a Daniel Ricciardo como sustituto de Sainz, y del australiano, que sabe lo que es ganar carreras, se esperaba que ejerciera de estrella en el equipo. Sin embargo, las primeras carreras fueron duras. Alonso señaló que Ricciardo fue más lento que Hulkenberg en 2019, pero realmente no fue así, sino que a mitad de año Ricciardo ya logró hacer valer su talento.

Y, en 2020, Ricciardo, ya asentado, dio un paso adelante liderando a Renault y casi doblando en puntos a un Esteban Ocon que se estrenaba en el equipo después de un año sin competir en F1. Ahora, la historia se repite y es Ocon el que parece ser la referencia ante un piloto que llevaba dos temporadas fuera de la categoría.

Alonso no se muestra preocupado, sabe que es cuestión de sumar kilometraje: "Trato de hacerlo lo más rápido que puedo. Pero como dije, no estoy demasiado preocupado, llegará muy pronto. En Imola cruzamos la meta juntos, en Portimao cruzamos la meta juntos...".

Y en la última carrera, en el GP de España, Alonso pudo ser 10º (Ocon terminó 9º) pero una 'estrategia suicida' le sacó de la zona de puntos. Sí, habría quedado detrás, pero justo detrás.

Pero si la historia reciente dice que es normal que los recién llegados tarden varias carreras en habituarse a un coche más complicado, también ha mostrado que finalmente la calidad se impone.

¿O alguien puede asegurar que Alonso, Vettel o Sainz vayan a acabar claramente por detrás de sus compañeros a final de año?

