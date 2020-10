Alonso: "Me costará un par de carreras adaptarme a esta F1"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 sigue completamente concentrado en su nueva etapa en la categoría y este fin de semana estará apoyando a Renault en el GP de Emilia Romagna.

Alonso realizó la tradicional vuelta de reconocimiento al circuito de Imola a pie junto a Esteban Ocon y los ingenieros de Renault F1, tratando de echar una mano en todo lo que pueda.

El español también habló ante los micrófonos para dejar claro que está deseando volver al Gran Circo y que tiene un gran reto por delante, ya que la pretemporada 2021 se verá notablemente reducida.

"Estoy deseando volver, sin duda. Creo que ha sido un periodo positivo fuera de la F1 para mí, con algunos planteamientos nuevos en carreras distintas, y haciendo Indy, el WEC, el Dakar y otras experiencias distintas. Y ahora volver me hace estar muy motivado de nuevo, reseteando mi mente y mi cuerpo de nuevo, porque después de 18 años de F1... es muy exigente en cuanto a estar al 100%. Así que un poco de aire fresco, respirar fuera de la F1 fue positivo, pero ahora creo que estoy listo", apuntó este viernes en Imola.

A Alonso le preguntaron si podría llegar a correr alguna cita de la F1 2020, pero el español descartó la posibilidad.

"No, no lo creo. Bueno, espero que no. Si corro en 2020 será porque algo le ha pasado a alguno de los dos pilotos titulares y deseo que eso no ocurra. Y también creo que no estaré al 100%, así que prefiero correr cuando esté listo para hacerlo", subrayó.

Alonso ya ha participado en varias sesiones de simulador y completó en Barcelona una jornada de grabación, limitada a 100 kilómetros, con el Renault de esta temporada a principios de este mes.

Aunque Renault sigue tratando de que la FIA le permita participar en el test de rookies en Abu Dhabi, también está mirando qué otras oportunidades puede haber para que ruede. De hecho, este viernes, anunció que Alonso participará en un test de dos días que tiene programado en Bahrein la próxima semana.

Alonso quiso dejar claro que le va a costar estar al máximo nivel en 2021, ya que la pretemporada puede verse reducida en gran manera debido a la COVID-19 y los limites de gasto.

"Es difícil de saber, pero imagino que me costará un par de carreras, para ser sincero. Porque al estar los test limitados el año que viene va a ser un reto para todos, pero un poco más para mí, porque llevo dos años fuera de estos coches. Y creo que solo habrá un día y medio de test de pretemporada", apuntó.

"Así que no puedes prepararte en ese tiempo para un Mundial. Pero es lo que hay, intentaré crear algunas cosas en el simulador para ahorrar tiempo en el coche real para afinar el setup. Pero es un nuevo equipo, un volante nuevo, nuevos procedimientos, ingenieros, muchas cosas nuevas que requieren un poco de tiempo, pero intentaré hacerlo en el menor posible".

Cuando se le sugirió que luce un aire "más fresco", el asturiano bromeó: "¡Me he afeitado! Todo el mundo se quejaba de que volvía un poco viejo. Así que me afeité, solo para convencerles de que aún soy lo suficientemente joven".

Información adicional de Adam Cooper

