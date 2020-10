Norris escribió a Hamilton por sus "estúpidos comentarios"

Norris escribió un enigmático mensaje en Twitter este martes que decía así: "He sido estúpido y descuidado con algunas cosas que he dicho últimamente en los medios, y no he mostrado el respeto que debería tener a ciertas personas".

Ese comentario se relacionó con los que hizo después de la carrera del fin de semana pasado en Portimao, donde Hamilton logró el récord de 92 victorias en la F1, pero también con lo que dijo sobre Lance Stroll tras un incidente en carrera.

Antes del GP de Emilia Romagna de este fin de semana en Imola, Norris explicó que su disculpa en Twitter era específicamente por "los comentarios sobre Lewis, y sobre el hecho de que haya alcanzado sus 92 victorias".

Así lo explicó: "Tengo mucho respeto por ello y no elegí las palabras adecuadas para poner eso en contexto".

"Me disculpé, pero también me disculpé con el propio Lewis, le envié un mensaje. No sé si lo sabían, pero nunca quise decir algo así de mala manera, o ponerle mala cara en absoluto, y respeto todo lo que ha hecho para lograr lo que ha logrado".

"Es increíble, pase lo que pase. La forma en que lo dije no fue la manera en que quería decirlo. Así que dije lo que dije, me disculpé, y tengo que seguir adelante".

Cuando Motorsport.com le preguntó si había recibido algún tipo de presión para aclarar sus comentarios, Norris dijo: "No, fue todo por mi cuenta. Nadie me presionó, no fue algo que nadie dijera".

"Pero me desperté por la mañana, miré en las redes sociales y había muchos más comentarios malos que buenos sobre las cosas que dije".

"Insisto, nunca quise que nada de esto fuera de esa manera o se sacara de contexto de una manera negativa, especialmente contra Lewis".

"Vi cómo se estaba desarrollando, y me sentí mal porque no soy ese tipo de persona, no me gusta herir a alguien o no mostrar respeto sobre otro piloto".

"Tomé la decisión por la mañana de poner el tweet y disculparme y de enviar un mensaje a Lewis al mismo tiempo sólo para poner las cosas en su sitio".

Como señalamos, Norris también tuvo duras palabras sobre Lance Stroll tras la carrera en Portimao por un duelo en pista con el canadiense.

"No siempre es fácil", dijo Norris respecto a ser abierto y sincero cuando se hacen comentarios públicos. "Supongo que mi primera disculpa fue más por el lenguaje que usé más que nada".

"No me disculpé por todo lo que dije, sino por la redacción específica de lo que dije".

"Pero no es fácil, todo puede ser sacado de contexto de alguna manera y especialmente ahora en 2020 tienes que ser cuidadoso con lo que piensas".

"Y por mucho que me guste expresar mi opinión, y eso es lo que hice de muchas maneras, tal vez no elegí las palabras correctas para lo que dije".

"Pero tengo mis opiniones personales y a algunas personas no les van a gustar, a otras sí y ese es el mundo en el que vivimos".

"Probablemente cometeré otro error en algún momento en el futuro y diré algo equivocado otra vez, pero nunca lo digo en serio y trataré de hacer lo correcto".

