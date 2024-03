El terrorífico accidente de Alonso en Melbourne 2016 (GP de Australia)

El gran accidente de Fernando Alonso, McLaren MP4-31 Foto de: Sutton Motorsport Images El gran accidente de Fernando Alonso, McLaren MP4-31 Foto de: Sutton Motorsport Images El gran accidente de Fernando Alonso, McLaren MP4-31 Foto de: Sutton Motorsport Images El gran accidente de Fernando Alonso, McLaren MP4-31 Foto de: Sutton Motorsport Images El gran accidente de Fernando Alonso, McLaren MP4-31 Foto de: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MP4-31 sale de sua auto después del fuerte accidente Foto de: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MP4-31 sale de sua auto después del fuerte accidente Foto de: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren MP4-31 sale de sua auto después del fuerte accidente Foto de: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso, McLaren Foto de: XPB Images Esteban Gutierrez, Haas F1 Team y Fernando Alonso, McLaren Foto de: XPB Images Esteban Gutierrez, Haas F1 Team y Fernando Alonso, McLaren Foto de: XPB Images Esteban Gutierrez, Haas F1 Team, y Fernando Alonso, McLaren Foto de: XPB Images Fernando Alonso, McLaren con Esteban Gutiérrez, Haas F1 Team después del accidente Foto de: XPB Images Esteban Gutierrez, Haas F1 Team, y Fernando Alonso, McLaren Foto de: XPB Images El McLaren MP4-31 de Fernando Alonso, McLaren se retira de la trampa de grava Foto de: XPB Images El McLaren MP4-31 de Fernando Alonso, McLaren después del accidente Foto de: XPB Images El McLaren MP4-31 de Fernando Alonso, McLaren se retira de la trampa de grava Foto de: XPB Images El McLaren MP4-31 de Fernando Alonso, McLaren y el Haas VF-16 de Esteban Gutierrez, Haas F1 Team depués del accidente Foto de: XPB Images Fernando Alonso, McLaren Foto de: XPB Images Fernando Alonso, McLaren después de su accidente Foto de: XPB Images Fernando Alonso, McLaren después de su accidente Foto de: XPB Images Fernando Alonso, mira su McLaren MP4-31 después del accidente Foto de: XPB Images El McLaren MP4-31 de Fernando Alonso, McLaren se retira de la trampa de grava Foto de: XPB Images Fernando Alonso, mira su McLaren MP4-31 después del accidente Foto de: XPB Images El McLaren MP4-31 de Fernando Alonso, McLaren se retira de la trampa de grava Foto de: XPB Images El McLaren MP4-31 de Fernando Alonso, McLaren se retira de la trampa de grava Foto de: XPB Images c Foto de: XPB Images El McLaren MP4-31 de Fernando Alonso, McLaren se retira de la trampa de grava Foto de: XPB Images El McLaren MP4-31 de Fernando Alonso, McLaren se retira de la trampa de grava tras accidente Foto de: XPB Images El McLaren MP4-31 de Fernando Alonso, McLaren se retira de la trampa de grava tras accidente Foto de: XPB Images 30

No hay día que Alonso no recuerde aquel accidente, uno de los más graves y aparatosos de su carrera. Ocurrió en el GP de Australia que abría el curso 2016, en el circuito Albert Park de Melbourne, donde dio varias vueltas de campana.

Años después, volviendo a esa pista, Fernando Alonso alabó el trabajo que la FIA ha hecho en los últimos años por la seguridad en la Fórmula 1. Y en 2020 recordó en su Instagram el terrible accidente que sufrió en la apertura de 2016, destacando una portada del Herald Sun en la que se leía en inglés el título de "El hombre vivo más afortunado".

El informe del accidente, que reveló la violencia del mismo, aseguró que Alonso rodaba a 313 km/h cuando trató de adelantar a Esteban Gutiérrez en la curva 3 y que en el momento del impacto la velocidad fue de 305km/h.

Con la suspensión delantera rota, el coche de Alonso golpeó el muro con una desaceleración lateral de 45G. La cámara de alta velocidad reveló que la cabeza del piloto chocó con la parte derecha del cockpit dos veces durante el incidente.

Mientras el coche se deslizaba por la hierba, se hundió y volcó, lo que provocó otra desaceleración de 46G, dando casi dos vueltas y despegando del suelo durante 9 décimas de segundo. Al aterrizar sobre la estructura de absorción de impactos de la parte trasera, se registró una aceleración longitudinal de 20G.

El informe concluyó que "desde un impacto inicial a 305 km/h, el coche de Alonso pudo soportar tres desaceleraciones y una fase de despegue sin lesiones graves para el piloto, principalmente gracias a que los sistemas de seguridad del coche funcionaron de acuerdo a como fueron diseñados".

Afortunadamente, Alonso salió casi ileso del brutal accidente de Australia, y al rato estaba ya atendiendo a los medios de comunicación en el circuito. "Me duele un poco todo. Se mueve todo en el cuerpo cuando vas a esa velocidad. Me duele un poco la rodilla, pero a parte de eso todo perfecto, y soy muy afortunado. Estoy contento de estar hablando ante vosotros, porque cuando vas a más de 300 km/h te juegas la vida. Si en una de esas vueltas que he dado coincide mal el golpe igual tienes un problema serio", dijo entonces.

Explicando su accidente con el Haas F1 al rato de ocurrir, declaró: "Íbamos muy juntos. Cogí el rebufo todo lo que pude, y movimientos tan fuertes y tan cerca de la frenada son siempre un peligro. Ir tan cerca me hizo perder la referencia de la frenada, perdí el punto de frenada y frené demasiado tarde. Me lo llevé por delante. Cuando estás tan cerca y llegas a 310 o 315 km/h puede pasar eso. Lo bueno es que los dos estamos bien".

Recientemente, antes de cumplirse el octavo aniversario del accidente, en el documental 'Revelado' de DAZN F1 también habló sobre aquel accidente de Australia 2016, revelando una anécdota: "Siempre que tienes un accidente, hay esos segundos de respeto, porque no es que tengas miedo en el coche, pero sí eres consciente de que puedes tener una lesión o hacerte daño. Es parte del deporte del motor".

"Nunca he tenido miedo. Incluso después de aquel accidente en Australia recuerdo perfectamente que me bajé del coche. Sacaron bandera roja y vino la ambulancia a recogernos a Esteban Gutiérrez y a mí y yo solo pensaba en que me llevasen al paddock, no al centro médico, para coger un coche de reserva, que ya no existen, así que un poco de shock sí que tenía, para volver a salir. Porque pensé 'si hay bandera roja, yo no perdí ninguna posición, me subo al coche otra vez, y salgo donde acabó la carrera con la bandera roja'. Por eso digo que no hay ningún tipo de miedo o de respeto por la velocidad".

Único.

Gran Premio de San Marino 2001 Foto de: Brousseau Photo El debutante español pisó más de la cuenta el acelerador en el Circuito de Ímola y el Minardi saltó sin control hacia las protecciones de neumáticos. Sólo había completado cuatro vueltas. Fue su primer susto en la Fórmula 1, con apenas 19 años. Gran Premio de Brasil en 2003 en Sao Paulo Foto de: Brousseau Photo El piloto de Renault, Fernando Alonso, ya en la vuelta 55, se encontró en la pista con los restos del monoplaza de Webber, que había sufrido un choque y no pudo esquivar una de las ruedas del Jaguar. El Renault de Alonso salió lanzado hacia una pila de neumáticos, Curioso: Debido a que la carrera se interrumpe y se cuenta con el estado de la vuelta 54, Alonso aparece en el tercer lugar en los resultados oficiales. El asturiano fue sacado del circuito en ambulancia y pasó la noche en el hospital. Gran Premio de Mónaco 2004 Montecarlo Foto de: Brousseau Photo Después de 42 vueltas Alonso trató de pasar en el túnel a Ralf Schumacher (Williams) en la batalla por el undécimo lugar. El español utiliza el extremo sucio de la pista y su Renault no puede ser controlado y se estrella contra la barrera de protección. Alonso acusa a Ralf Schumacher de conducción peligrosa. Gran Premio de los EE.UU. de 2004 en Indianápolis Foto de: Michael Kim Desde el noveno lugar Alonso toma rápido la tercera posición. En la vuelta 73 sufre la voladura de su neumático trasero derecho del Renault del español en el final de la recta de salida y llegada. Alonso se lleva algunos bloques de espuma de poliestireno. Gran Premio de Japón 2007 Fuji Foto de: XPB Images Alonso ha cambiado para la temporada 2007 (2005 y 2006) a dos títulos mundiales con Renault por McLaren-Mercedes. En la carrera mojada en Fuji, En la vuelta 42 teniendo el segundo lugar pierde el auto y choca en la curva 6 debido al aquaplaning. Gran Premio de Europa en Valencia en 2008 Foto de: XPB Images Alonso, regresó después de un año en McLaren a Renault, tomando su segunda carrera de casa en el calendario 2008 iniciando el duodécimo lugar en el ataque. En la primera vuelta, en la curva 4 colisiona con Kazuki Nakajima (Williams). El Renault de Alonso pierde el alerón trasero. Gran Premio de Mónaco de 2010 en Monte Carlo Foto de: XPB Images Alonso, que ahora conduce para Ferrari, sale en la tercera sesión de entrenamientos libres en la mañana del sábado. El español en la esquina de Massenet antes del Casino pierde el auto rojo. El daño es demasiado grande, para participar en la clasificación. Al día siguiente, Alonso terminó la carrera desde el fondo de la parrilla para terminar en el sexto lugar. Gran Premio de Bélgica de 2010 en Spa-Francorchamps Foto de: XPB Images Al final de la primera vuelta Alonso tiene un alcance con Rubens Barrichello de Williams. Sorprendentemente, Alonso puede continuar, pero trompeó en la vuelta 37 con consecuencias. Su Ferrari se fue contra las protecciones y rompió la suspensión delantera derecha. Gran Premio de Bélgica de 2012 en Spa-Francorchamps Foto de: XPB Images Tras una salida desde el quinto lugar, se coloca cuarto y Grosjean embiste a Hamilton en la curva de La Source y ambos, a su vez, golpean y hacen volar el coche de Alonso en uno de los peores accidentes de su carrera. El coche de Grosjean pasó por encima del Ferrari, a muy pocos centímetros de la cabeza de Alonso. El piloto español salió ileso Gran Premio de Japón de 2012 en Suzuka Foto de: XPB Images Sólo cinco semanas después de la colisión en el inicio de la temporada en Spa protagonizada entre Alonso y el piloto de Lotus Grosjean. Esta vez es con el Lotus de Kimi Raikkonen el Ferrari colisionó. Alonso insta al finlandés en la arrancada a la izquierda, para que el neumático trasero izquierdo de su Ferrari se corta con el alerón delantero del Lotus. Gran Premio de Malasia 2013 Sepang Foto de: XPB Images En su gran premio número 200, Alonso no tuvo suerte. Al entrar en la segunda curva golpeó la parte trasera de Vettel y dañó el alerón delantero de su Ferrari quedando en la grava y fuera de la carrera. Las pruebas de invierno en 2015 en Barcelona Foto de: XPB Images La segunda semana del invierno de pruebas en el circuito de Barcelona-Catalunya accidente Alonso, después de cinco años en Ferrari y ahora con McLaren-Honda en la curva 3 impacta la pared al interior de la pista. Es un misterioso accidente, cuya causa aún se desconoce por completo. Alonso sale con conmoción cerebral y pierde el inicio de la temporada en Melbourne. Gran Premio de Austria 2015 Spielberg Foto de: XPB Images Alonso, afrontó el Gran Premio desde el fondo de la parrilla, ya que recibió una sanción de 25 puestos por cambiar numerosas piezas del motor. El español tuvo que retirarse en la primera vuelta, después de que su McLaren fuera embestido por el Ferrari de Kimi, que perdió el control de su monoplaza poco después de la salida. Gran Premio de Australia 2016 en Melbourne Foto de: Sutton Motorsport Images En el primer Gran Premio de la temporada en Australia, Alonso sufrió el peor accidente de su carrera. Saliendo ileso de milagro, ya que su monoplaza quedó destrozado tras estrellarse a 300 km/h contra una valla de protección en Albert Park. El piloto de McLaren chocó el Haas del mexicano Esteban Gutiérrez en la vuelta 18 y mandando su bólido volar por los aires durante varios segundos hasta quedar contra la valla. Alonso pudo salir de lo que quedaba del coche por su propio pie. Gran Premio de Bélgica 2018 en Spa Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Uno de los más aparatosos, aunque afortunadamente sin daños. Nico Hulkenberg frenó muy tarde y se llevó por delante al asturiano, cuyo McLaren voló sobre el Sauber de Charles Leclerc. Los tres quedaron fuera de carrera e increíblemente los tres salieron ilesos. 15

