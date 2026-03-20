Williams F1 aprovechará el "parón" de abril para eliminar su sobrepeso

James Vowles, director del equipo Williams en la F1, ya reconoce abiertamente los graves problemas de sobrepeso del FW48, un monoplaza que no ha cumplido con las expectativas internas después de una temporada 2025 en la que la escudería dejó de lado el desarrollo para centrarse al 100% en 2026.

El nuevo coche de Carlos Sainz y Alex Albon no ha sido tan competitivo como se esperaba en este inicio de curso, en gran parte debido al sobrepeso. Y, debido a ello, internamente ven el 'parón' obligado de la Fórmula 1 en abril en consecuencia al conflicto de Oriente Medio y la cancelación de Bahrein y Arabia Saudí, como una gran oportunidad para buscar una solución.

"Necesitamos cada hora de ese parón para volver a un buen nivel cuando regresemos a la pista en Miami", declaró el jefe del equipo Williams durante el The Vowles Verdict.

"Es evidente que no hemos empezado la temporada como queríamos. Así que ese periodo nos servirá para hacer balance de lo que realmente podemos cambiar. Ahora, sin el desgaste de viajes, podemos contar con que la producción se pueda orientar hacia el rendimiento futuro".

"Parte de eso puede llegar en Miami, y parte después", reconoció.

Después del GP de Japón 2026, que se disputará la próxima semana, James Vowles cree que tendrán los datos necesarios para trabajar "de forma sensata" en lo que ahora es la gran prioridad: reducir el sobrepeso y, en consecuencia, mejorar el rendimiento del coche.

"No es ningún secreto que tenemos sobrepeso. Una vez más, los desarrollos se llevarán a cabo durante ese periodo, asegurándonos de que somos capaces de reducir la masa del coche de forma sensata".

"Para entonces, ya habremos disputado tres grandes premios, pero nunca hay tiempo suficiente tras una carrera para analizar hasta el más mínimo dato y comprender realmente qué deberíamos haber hecho en retrospectiva y qué programas queremos poner en marcha de cara al futuro. Y esto nos da una buena oportunidad para hacerlo", dijo.

El director de Williams en la F1 reveló que Sainz y Albon también participarán en todo este proceso, así como el resto del equipo, que trabajará por ejemplo en las paradas en boxes para mejorar todos y cada uno de los aspectos de la escudería de Grove.

"Los pilotos volverán aquí, al Reino Unido, y utilizaremos nuestro simulador prácticamente todos los días durante ese periodo, en la medida de lo posible. También completaremos los entrenamientos de paradas en boxes con el equipo tantos días como podamos. Así que se tratará más bien de ver qué podemos hacer y qué nos dará más rendimiento con cada inversión que hagamos", concluyó Vowles.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images