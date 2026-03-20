Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

¿Otro "party mode" en el motor de F1 de Mercedes? Norris responde a Hamilton

Fórmula 1
GP de China
¿Otro "party mode" en el motor de F1 de Mercedes? Norris responde a Hamilton

Haas es la verdadera sorpresa de la F1 2026: en qué destaca el VF-26

Fórmula 1
Haas es la verdadera sorpresa de la F1 2026: en qué destaca el VF-26

Williams F1 aprovechará el "parón" de abril para eliminar su sobrepeso

Fórmula 1
GP de China
Williams F1 aprovechará el "parón" de abril para eliminar su sobrepeso

Quartararo: "La nueva Yamaha V4 no tiene ningún punto fuerte"

MotoGP
GP de Brasil
Quartararo: "La nueva Yamaha V4 no tiene ningún punto fuerte"

Lamborghini ficha al exdirectivo de Ferrari Andrea Reggiani

GT
Lamborghini ficha al exdirectivo de Ferrari Andrea Reggiani

Fernández: "Este tipo de circuito le sienta bien a la Aprilia, con muchas curvas largas"

MotoGP
GP de Brasil
Fernández: "Este tipo de circuito le sienta bien a la Aprilia, con muchas curvas largas"

Presos de las cárceles de Goiás colaboran en labores de mantenimiento del Autódromo de Goiania

MotoGP
GP de Brasil
Presos de las cárceles de Goiás colaboran en labores de mantenimiento del Autódromo de Goiania

Bagnaia: "El desgaste del neumático trasero en Tailandia fue un suplicio para las Ducati"

MotoGP
GP de Brasil
Bagnaia: "El desgaste del neumático trasero en Tailandia fue un suplicio para las Ducati"
Fórmula 1 GP de China

Williams F1 aprovechará el "parón" de abril para eliminar su sobrepeso

James Vowles afirma que Williams aprovechará el parón de abril en la Fórmula 1 para hacer frente a sus problemas con el sobrepeso y de rendimiento.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
James Vowles, Williams

James Vowles, director del equipo Williams en la F1, ya reconoce abiertamente los graves problemas de sobrepeso del FW48, un monoplaza que no ha cumplido con las expectativas internas después de una temporada 2025 en la que la escudería dejó de lado el desarrollo para centrarse al 100% en 2026.

El nuevo coche de Carlos Sainz y Alex Albon no ha sido tan competitivo como se esperaba en este inicio de curso, en gran parte debido al sobrepeso. Y, debido a ello, internamente ven el 'parón' obligado de la Fórmula 1 en abril en consecuencia al conflicto de Oriente Medio y la cancelación de Bahrein y Arabia Saudí, como una gran oportunidad para buscar una solución.

"Necesitamos cada hora de ese parón para volver a un buen nivel cuando regresemos a la pista en Miami", declaró el jefe del equipo Williams durante el The Vowles Verdict.

"Es evidente que no hemos empezado la temporada como queríamos. Así que ese periodo nos servirá para hacer balance de lo que realmente podemos cambiar. Ahora, sin el desgaste de viajes, podemos contar con que la producción se pueda orientar hacia el rendimiento futuro".

"Parte de eso puede llegar en Miami, y parte después", reconoció.

Así lo ven los pilotos:

Después del GP de Japón 2026, que se disputará la próxima semana, James Vowles cree que tendrán los datos necesarios para trabajar "de forma sensata" en lo que ahora es la gran prioridad: reducir el sobrepeso y, en consecuencia, mejorar el rendimiento del coche.

"No es ningún secreto que tenemos sobrepeso. Una vez más, los desarrollos se llevarán a cabo durante ese periodo, asegurándonos de que somos capaces de reducir la masa del coche de forma sensata".

"Para entonces, ya habremos disputado tres grandes premios, pero nunca hay tiempo suficiente tras una carrera para analizar hasta el más mínimo dato y comprender realmente qué deberíamos haber hecho en retrospectiva y qué programas queremos poner en marcha de cara al futuro. Y esto nos da una buena oportunidad para hacerlo", dijo.

El director de Williams en la F1 reveló que Sainz y Albon también participarán en todo este proceso, así como el resto del equipo, que trabajará por ejemplo en las paradas en boxes para mejorar todos y cada uno de los aspectos de la escudería de Grove.

"Los pilotos volverán aquí, al Reino Unido, y utilizaremos nuestro simulador prácticamente todos los días durante ese periodo, en la medida de lo posible. También completaremos los entrenamientos de paradas en boxes con el equipo tantos días como podamos. Así que se tratará más bien de ver qué podemos hacer y qué nos dará más rendimiento con cada inversión que hagamos", concluyó Vowles.

También te podría interesar:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior El terrorífico accidente de Alonso en Melbourne 2016
Siguiente artículo Haas es la verdadera sorpresa de la F1 2026: en qué destaca el VF-26

Mejores comentarios

Más de
Juanjo Sáez

Sainz vuelve a criticar las reglas de la F1 2026 y señala el gran problema

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Sainz vuelve a criticar las reglas de la F1 2026 y señala el gran problema

Antonelli no se esconde tras su victoria: presión, experiencia, ganar el mundial...

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Antonelli no se esconde tras su victoria: presión, experiencia, ganar el mundial...

Verstappen: "No creo que sea lo que quieren los fans, al final esto acabará con la F1"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Verstappen: "No creo que sea lo que quieren los fans, al final esto acabará con la F1"
Más de
James Vowles

Williams admite estar ya investigando el peculiar alerón trasero de Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Williams admite estar ya investigando el peculiar alerón trasero de Ferrari

Williams F1 no ve consecuencias graves en haberse perdido los test de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Williams F1 no ve consecuencias graves en haberse perdido los test de Barcelona

El jefe de Williams F1, James Vowles, victoria en su regreso a las carreras

Fórmula 1
Fórmula 1
El jefe de Williams F1, James Vowles, victoria en su regreso a las carreras
Más de
Williams

China deja una alerta clara: la fiabilidad sacude el inicio de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
China deja una alerta clara: la fiabilidad sacude el inicio de 2026

La astucia de Sainz en China: ¡simuló un "tren de DRS" con las nuevas reglas!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
La astucia de Sainz en China: ¡simuló un "tren de DRS" con las nuevas reglas!

Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia

Fórmula 1
Fórmula 1
Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia

Últimas noticias

¿Otro "party mode" en el motor de F1 de Mercedes? Norris responde a Hamilton

Fórmula 1
GP de China
¿Otro "party mode" en el motor de F1 de Mercedes? Norris responde a Hamilton

Haas es la verdadera sorpresa de la F1 2026: en qué destaca el VF-26

Fórmula 1
Haas es la verdadera sorpresa de la F1 2026: en qué destaca el VF-26

Williams F1 aprovechará el "parón" de abril para eliminar su sobrepeso

Fórmula 1
GP de China
Williams F1 aprovechará el "parón" de abril para eliminar su sobrepeso

Quartararo: "La nueva Yamaha V4 no tiene ningún punto fuerte"

MotoGP
GP de Brasil
Quartararo: "La nueva Yamaha V4 no tiene ningún punto fuerte"