Los equipos de F1 no harán cambios urgentes, aunque vigilarán la clasificación

Los directores de equipo de la Fórmula 1 se reunieron para hacer balance de lo ocurrido durante los fines de semana de carrera de Melbourne y Shanghái. Según se ha podido saber, todos los presentes coincidieron en que las carreras disputadas hasta ahora han tenido un buen nivel en cuanto a acción, y a la respuesta del público y los aficionados.

Por el momento, la situación no se considera preocupante, y las posibles medidas correctivas se evaluarán sin prisas. Nadie quiere correr el riesgo de intervenir a corto plazo, con decisiones que podrían generar más problemas.

La prioridad sigue siendo la clasificación. Tanto en Australia como en China no faltaron las críticas, ya que los pilotos se ven obligados actualmente a recurrir al 'lift and coast' incluso en la vuelta rápida, es decir, en el momento en que se expresa el máximo potencial de los monoplazas y de los pilotos.

El objetivo es evaluar medidas que permitan volver rápidamente a una vuelta rápida como tal, sin necesidad de gestión de la energía. Para abordar la cuestión se involucrará a los equipos y a los pilotos, y estos últimos deberán aportar una contribución importante. Posteriormente, la pelota pasará a la FIA, a quien corresponderá la tarea de elaborar soluciones, que se volverán a presentar en la mesa de debate.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

Por lo tanto, no habrá cambios de cara al fin de semana de carrera de Suzuka. La pausa en el calendario, debida a la cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí, ofrecerá el tiempo necesario para evaluar posibles medidas correctivas sin urgencia, teniendo en cuenta que la Fórmula 1 volverá a la pista en Miami el fin de semana del 3 de mayo. Según se ha podido saber, no se tratará de cambios radicales, sino de intervenciones específicas para eliminar o mitigar los problemas detectados en las tres primeras semanas de competición de la temporada.

Por lo tanto, no hay ningún estado de crisis. Los resultados de Melbourne y Shanghái han contribuido a atenuar en gran medida las preocupaciones previas, y todos los presentes en la reunión de este pasado jueves han coincidido en que no hay necesidad de cambios urgentes.

Varios problemas detectados en los test de pretemporada en Bahréin se han resuelto o minimizado durante el primer mes de actividad, hasta el Gran Premio de China, sin necesidad de medidas correctivas por parte de la Federación Internacional.