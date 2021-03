Los jóvenes derriban la puerta del WRC

Cuando Kalle Rovanpera (Jyvaskyla, 2000) asistió a su último acto como piloto Skoda a principios de diciembre de 2019 en Praga, no hubiera cambiado mucho el rostro si le hubiéramos sugerido que en poco más de un año sería el piloto más joven de la historia en liderar el WRC.

Su mirada y su hablar ya denotaban el espíritu ganador por el que Toyota decidió apostar por él como opción de futuro. El joven piloto finlandés, que venía de ganar el WRC2 Pro aquel año con 19 primaveras, dejó claro a Motorsport.com por aquel entonces de qué madera estaba hecho.

"Es un reto enorme, gigante. Si comparas a los tíos top que están aquí, tienen muchísima más experiencia que nosotros, así que lo único que podemos hacer es competir, esperar que todo vaya bien y que podamos aprender en los rallies algunos años, al menos, para llegar a estar en lo alto", nos comentó aquella tarde, en un aparte, cerca del Fabia R5 con el que se había proclamado campeón.

En su reducida primera temporada con el Toyota Yaris WRC debido a la COVID-19 nunca acabó fuera del top 5 en todos los rallies que terminó (solo abandonó en Cerdeña por una avería). Además, ya en su segunda cita, en el Rally de Suecia, se estrenó en el podio.

Sus límites están todavía lejos, pero el joven finlandés entró en los libros de historia este domingo con apenas 20 años (los cumplió el pasado octubre).

"Fue un fin de semana complicado, para ser sincero. Por supuesto, estoy contento con los puntos que logramos. El plan era ser rápido desde el primer día y lo intenté, pero no pude. Desde entonces, simplemente intenté apretar al máximo en todo momento, pero sufrí con el coche todo el fin de semana. No estuvimos en el ritmo óptimo, pero aun así fue positivo", comentó Rovanpera tras acabar segundo y ganar la Power Stage en el Artic Rally, en su Finlandia natal.

Pero otra muestra de qué madera está hecho Rovanpera es que, a pesar de ser un día histórico para él, ya piensa en cómo mejorar el planteamiento de los test de las últimas semanas y no se conforma.

"Es muy bonito estar en esta posición ahora, liderando el campeonato por primera vez. Va a ser una situación nueva para mí en el próximo rally y tenemos que mantener el ritmo y ser tan consistentes como aquí. Pero la lección más clara que hemos aprendido es que tenemos que ser más listos a la hora de probar para tener el coche perfecto y no sufrir como lo hemos hecho".

Oliver Solberg, Sebastian Marshall, Hyundai 2C Competition Hyundai I20 Coupé WRC

Pero Rovanpera no está solo en su asalto a los cielos del WRC. Oliver Solberg (Mitandersfors, 2001) debutó en la máxima categoría el Artic Rally, a los mandos de un Hyundai i20 Coupé WRC. El joven piloto sueco-noruego se ganó la confianza de Andrea Adamo, jefe de Hyundai Motorsport, tras rodar tercero de los R5 en Montecarlo, antes de abandonar.

Y no defraudó en absoluto.

Logró colarse entre los cinco mejores en seis de las 10 especiales, llegando ser tercero en la primera del sábado por la mañana, para acabar 7º en la general.

"Su presencia se decidió durante la Power Stage de Montecarlo, porque hay cosas en la vida que las decides sin usar mucho el cerebro y sí las sensaciones. A veces, funciona y normalmente lo hace más cuando piensas mucho sobre algo. Por supuesto, estábamos un poco preocupados. Su padre, su madre... ya sabes", comentó Adamo al respecto.

"Su padre [Petter, campeón del WRC y el WorldRX] fue mucho más complicado de gestionar que Oliver, sinceramente. Creo que ha sido emotivo para ellos, pero, al final, hizo lo que le pedimos que hiciera: disfrutar. Y lo hizo bien".

Adamo es consciente que la presencia de dos talentos puros como Rovanpera y Solberg pueden ser clave para el futuro del Mundial y para conectar con una nueva generación que parece alejada del mundo de la automoción como nunca antes.

"Creo que tener a jóvenes como Kalle liderando el campeonato aquí, aunque sea con un Toyota, y a Oliver es positivo, porque creo que necesitamos a estos jóvenes pilotos para atraer a las nuevas generaciones a los rallies y seguir manteniéndolos vivos. Tener pilotos de 19 o 20 años nos puede hacer mucho bien", apuntó el italiano.

Solberg volverá al R5 para las próximas citas, pero no sería extraño verle de vuelta en la pirámide del Mundial a lo largo de la temporada.

"Mi primer rally en un WRC está completado, y ¡qué fin de semana fantástico! Increíble, es un sueño hecho realidad. Logramos acabar 7º de la general y terminar todas las especiales, sumar el máximo de experiencia y con una sonrisa enorme en mi cara. Me he divertido mucho, he aprendido mucho. Gracias a Andrea y a Hyundai", comentó el joven en sus redes sociales.

Las puertas de la élite de los rallies están abiertas a estas dos jóvenes estrellas. ¿Hasta dónde llegarán?

10. Hannu Mikkola: 18 victorias 1 / 11 Foto de: LAT Images 10: Jari-Matti Latvala: 18 victorias 2 / 11 Foto de: Ford Motor Company 9. Markku Alen: 19 victorias 3 / 11 Foto de: LAT Images 8. Didier Auriol: 20 victorias 4 / 11 Foto de: LAT Images 7. Juha Kankkunen: 23 victorias 5 / 11 Foto de: LAT Images 6. Tommi Makinen: 24 victorias 6 / 11 Foto de: LAT Images 5. Colin McRae: 25 victorias 7 / 11 Foto de: LAT Images 4. Carlos Sainz: 26 victorias 8 / 11 Foto de: McKlein / Motorsport Images 3. Marcus Gronholm: 30 victorias 9 / 11 Foto de: XPB Images 2. Sébastien Ogier: 50 victorias 10 / 11 Foto de: Toyota Racing 1. Sébastien Loeb: 79 victorias 11 / 11 Foto de: Citroën Communication

