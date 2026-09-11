WRC Chile: Solberg amplía su ventaja y Evans paga caro abrir pista

Oliver Solberg se distanció aún más del líder del Mundial de Rally, Elfyn Evans, y afrontará la jornada del sábado del Rally de Chile con una ventaja de 10,1 segundos.

El ganador del Rally de Montecarlo se desenvolvió a la perfección en las embarradas condiciones de la mañana, provocadas por la lluvia caída durante la noche, intercambiando mejores tiempos con Evans antes de llegar a la asistencia del mediodía con una ventaja de 2,3 segundos sobre su compañero de equipo en Toyota.

A medida que los tramos comenzaron a secarse para el bucle de la tarde, Solberg pudo arañar tiempo a Evans, perjudicado por tener que abrir pista, en cada una de las tres especiales vespertinas. Solberg terminó la jornada ganando el último tramo del bucle por 0,3 segundos sobre el Hyundai de Adrien Fourmaux.

"Creo que era importante mantenernos sin errores esta tarde. Estoy contento", dijo Solberg.

Después de temer que una jornada completamente seca convirtiera su viernes en un "desastre" debido al efecto de limpieza de la pista, Evans se mostró bastante satisfecho con ocupar la segunda posición.

"En realidad, ha sido un día bastante bueno. Empezamos bien en unas condiciones complicadas. Quizás la tarde no ha sido tan satisfactoria en cierto modo", explicó Evans, que también se mantuvo por delante de su rival más cercano en el campeonato, Sami Pajari.

"Por supuesto, hemos cedido algo de tiempo respecto a los pilotos que venían por detrás. Es difícil saber si se ha debido a nuestra posición en el orden de salida o no. Ha sido un día limpio y estar segundos nos da una buena posición de salida para mañana, lo que nos ayudará".

Foto de: Hyundai

Adrien Fourmaux, de Hyundai, se vio perjudicado por un problema electrónico durante toda la mañana, pero la incidencia quedó solucionada durante la asistencia del mediodía. En el bucle de la tarde, el francés impresionó con neumáticos usados para mantener a raya al nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier y conservar la tercera posición por 0,7 segundos.

"Es increíble. Pilotar este coche en estos tramos es una de las mejores cosas del mundo. Es una maravilla conducirlo", aseguró Fourmaux.

Después de perder 17,8 segundos por sus dificultades en el barro del tramo inaugural, Pajari reaccionó en las especiales mucho más secas de la tarde. El finlandés ganó el cuarto tramo, lo que le permitió ascender hasta la quinta posición de la general antes de terminar el día a sólo 3,7 segundos del tercer puesto de Fourmaux.

"Creo que la lucha está realmente apretada con la mayoría de los pilotos. Creo que todos estamos yendo prácticamente al límite. La tarde ha sido mejor, he podido disfrutar de la conducción y estamos a sólo 3,7 segundos del tercero, así que estamos plenamente en la pelea", dijo Pajari.

Quien siguió la trayectoria contraria fue Thierry Neuville. El piloto de Hyundai tuvo dificultades para encontrar la confianza necesaria para atacar con su i20 N, que además sufría una fuga en un amortiguador trasero. El campeón del mundo de 2024 cayó de la cuarta a la sexta posición durante el bucle de la tarde.

"Es decepcionante para nosotros. Esta mañana estábamos en la peor posición posible en la carretera", explicó Neuville. "No hemos sido lo suficientemente consistentes y esta tarde además hemos tenido una pequeña fuga en un amortiguador. Al final, simplemente no soy lo suficientemente rápido. Cuando no tienes buenas sensaciones, no puedes hacer nada".

Josh McErlean se impuso en la batalla interna de M-Sport Ford para terminar la jornada en séptima posición, con 2,4 segundos de ventaja sobre su compañero Jon Armstrong. Esapekka Lappi, de Hyundai, completó la clasificación de los Rally1, sin encontrar soluciones para mejorar su confianza ni su velocidad al volante.

"Mañana el orden de salida será importante y hemos perdido esa ventaja. Habrá pérdidas de tiempo mayores que las de hoy", afirmó Lappi.

Esapekka Lappi, Enni Malkonen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

Takamoto Katsuta, de Toyota, fue el único piloto de Rally1 que no pudo completar la jornada después de perder el control y dejar atrapado su GR Yaris en el tramo inaugural.

"Obviamente, ha llovido bastante durante la noche, así que los tramos están bastante embarrados en algunas zonas y el agarre y la superficie cambian muchísimo. Además, todos los tipos de grava son diferentes, por lo que el nivel de adherencia varía mucho", explicó Katsuta, que ya sufrió dos accidentes en el pasado Rally de Paraguay.

"Desafortunadamente, en una de las curvas, una curva en bajada, había bastante barro y simplemente no pude reducir suficientemente la velocidad. En realidad, no íbamos muy, muy rápido, pero nos fuimos largos por el exterior, golpeamos el talud y, por desgracia, nos quedamos atrapados después".

"Así que está siendo muy duro. Es una situación muy desafortunada, con todo lo que nos está pasando ahora, y estamos atravesando un momento muy difícil, así que no es fácil. Intentaré concentrarme y volver más fuerte".

El último tramo del bucle fue detenido brevemente con bandera roja después de un incidente en el que se vieron involucrados Alejandro Cachón, uno de los pilotos destacados de WRC2, y Borja Rozada. La tripulación recibió atención por parte de los equipos médicos locales antes de ser trasladada en helicóptero a un hospital de la zona para someterse a pruebas médicas por precaución.