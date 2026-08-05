Rovanperä no cierra ninguna puerta para 2027 y confirma que hablará con Toyota

Kalle Rovanperä asegura que afronta con la mente abierta su regreso a la competición el próximo año, ya que el bicampeón del mundo de rallies tiene previsto reunirse con Toyota para definir cuáles serán sus próximos pasos.

Rovanperä ya ha recibido el visto bueno para retomar su carrera deportiva tras recuperarse del problema de salud que le obligó a abandonar sus planes de dar el salto de los rallies a los circuitos en la Super Formula esta temporada.

El pasado fin de semana, Rovanperä volvió a ponerse al volante de un Toyota Corolla GT AE86 de rallies al participar, junto a su copiloto y compañero en sus dos títulos mundiales, Jonne Halttunen, en unas pasadas de exhibición en el tramo de Harju del Rally de Finlandia. La salida, con un coche propiedad de Halttunen, supuso la primera vez que el finlandés pilotaba un coche de rallies desde que se apartó del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC) al término de la pasada temporada.

"Fue muy divertido. Ha sido muy bonito volver a ver el parque de asistencia, a todos los viejos amigos y a los compañeros del equipo. También ha estado bien vivir un poco el rally como espectador", declaró Rovanperä a Motorsport.com durante el Rally de Finlandia.

"Durante todo el año no he conducido nada de forma seria. Solo he participado en algunos eventos por diversión y me he tomado tiempo para mí, haciendo cosas normales, pasando el rato en el garaje con los amigos y disfrutando."

"Ya empiezo a encontrarme bien y llevo un tiempo sintiéndome sano otra vez, que era la principal prioridad. Además, ha sido muy agradable disfrutar de todo con más calma y tener más tiempo para mí, así que ha sido una etapa muy positiva."

Rovanperä reconoció que se ha mantenido deliberadamente alejado del mundo del automovilismo para centrarse en su recuperación, aunque sí ha seguido en contacto con su buen amigo y antiguo compañero en Toyota, Takamoto Katsuta, a quien ha ofrecido consejos durante una temporada del WRC en la que el japonés está firmando su mejor campaña hasta la fecha.

"De vez en cuando hablamos. No creo que sea un gran entrenador ni mucho menos, pero siempre intento ayudarle en todo lo que puedo y hemos estado hablando. Si me pregunta algo, hago todo lo posible por echarle una mano", explicó.

"Ha sido muy bonito ver cómo le están yendo las cosas este año. Lo único que me ha dado un poco de pena es no haber estado allí con él, sobre todo cuando logró su primera victoria en el Rally Safari de Kenia. De verdad que debería haber estado allí."

Kalle Rovanpera Foto de: Red Bull Content Pool

Ahora, Rovanperä se prepara para sentarse con Toyota y analizar cuál será el siguiente paso de su carrera con vistas a regresar a la competición en 2027, y todo apunta a que todas las opciones siguen sobre la mesa.

"Por ahora, la verdad es que no hay mucho que decir. He intentado mantener la mente alejada de todo esto el mayor tiempo posible. Pero ahora empezaremos a hablar un poco más con Toyota y veremos cuáles son los planes de ambas partes. No creo que tengamos un camino marcado de forma estricta. Estoy abierto a todo y veremos cuáles son sus ideas, cuáles son las mías y qué termina ocurriendo", añadió.

Preguntado por si las carreras en circuito siguen estando entre sus objetivos de futuro y por la posibilidad de regresar a los rallies, respondió: "Evidentemente, disfruté muchísimo de las carreras en circuito cuando las probé, así que siguen formando parte de mis planes, aunque todavía no sé exactamente de qué manera."

"Después de un parón tan largo, los rallies también se sienten muy diferentes. Esa es la idea."

Rovanperä también admitió que seguirá con interés la evolución del Mundial de Rallies tras el anuncio del nuevo propietario de sus derechos comerciales.

"Será muy interesante ver qué ocurre. Evidentemente, hay muchas esperanzas de que introduzcan cambios y hagan cosas nuevas. No será fácil, pero espero que hagan un buen trabajo", concluyó