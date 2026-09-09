Horarios del WRC en Chile 2026: cómo verlo, recorrido y participantes

El WRC no descansa después de su paso por Paraguay y mantiene su aventura sudamericana con una de las citas más rápidas y espectaculares de la temporada. El Rally de Chile 2026 se disputa del jueves 10 al domingo 13 de septiembre, con tres jornadas de competición, 16 especiales y más de 300 kilómetros contra el cronómetro en los bosques de la región del Biobío.

Será la 12ª prueba del Mundial de Rallyes 2026, y el terreno chileno volverá a poner a prueba la confianza de los pilotos con unas carreteras de tierra rápidas, estrechas y muy fluidas en las que encontrar el ritmo puede marcar la diferencia.

La acción comenzará realmente el jueves con el shakedown, antes de que el cronómetro empiece a contar de verdad el viernes. Y para los aficionados españoles habrá que reservar buena parte de la tarde y de la noche: por la diferencia horaria, las especiales se disputarán desde media tarde hasta bien entrada la noche.

A qué hora es el WRC Rally de Chile 2026: horarios de los tramos en España

El Rally de Chile 2026 se disputará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, después del shakedown del jueves, con un total de 16 especiales y 311 kilómetros cronometrados. Estos son todos los horarios de los tramos en hora peninsular española:

Día Especial Tramo Distancia Hora en España Viernes 11 ES1 Turquía 1 22,94 km 14:53h ES2 Nuevo Rere 1 10,76 km 15:48h ES3 Hualqui 1 16,69 km 16:36h ES4 Turquía 2 22,94 km 21:09h ES5 Nuevo Rere 2 10,76 km 22:04h ES6 Hualqui 2 16,69 km 22:52h Sábado 12 ES7 Pelún 1 15,65 km 15:08h ES8 Lota 1 25,64 km 16:01h ES9 Mará las Cruces 1 28,31 km 17:05h ES10 Pelún 2 15,65 km 21:08h ES11 Lota 2 25,64 km 22:01h ES12 Mará las Cruces 2 28,31 km 23:05h Domingo 13 ES13 Carampangue 1 26,82 km 15:00h ES14 BioBío 1 8,78 km 16:05h ES15 Carampangue 2 26,82 km 17:13h ES16 BioBío 2 – Power Stage 8,78 km 19:15h

La competición propiamente dicha empezará el viernes a las 14:53h en España con la primera pasada por Turquía, un tramo de 22,94 kilómetros. Será el comienzo de una jornada dividida en dos bucles idénticos de tres especiales: Turquía, Nuevo Rere y Hualqui. Tras completar la primera pasada durante la tarde española, los pilotos volverán a enfrentarse a los mismos caminos desde las 21:09h.

El sábado será el día más largo y exigente del Rally de Chile. Habrá otras seis especiales, pero aumentará considerablemente la distancia contra el cronómetro. La gran protagonista será Mará las Cruces, con sus 28,31 kilómetros, el tramo más largo de toda la prueba. Se disputará por primera vez a las 17:05h y regresará a las 23:05h para poner punto final a una jornada que puede ser decisiva para la clasificación.

Quienes lleguen con opciones al domingo todavía tendrán por delante un último desafío considerable. La jornada final arrancará a las 15:00h con los 26,82 kilómetros de Carampangue y contará con una segunda pasada por ese mismo tramo a las 17:13h, intercalada con BioBío.

Y precisamente BioBío decidirá el Rally de Chile 2026. Sus últimos 8,78 kilómetros arrancarán a las 19:15h del domingo y servirán como Power Stage, por lo que además de cerrar la lucha por la victoria repartirán los últimos puntos en juego del fin de semana. Será el final de un rally de 16 especiales y más de 311 kilómetros cronometrados por las rápidas carreteras de tierra chilenas.

Cómo ver el WRC Rally de Chile 2026 en España por TV y online

El Rally de Chile 2026 se podrá ver íntegramente en España a través de Rally.TV, el servicio oficial del Campeonato del Mundo de Rallyes, que ofrece en directo y bajo demanda todas las especiales del WRC, además de cámaras onboard, análisis y otros contenidos durante el fin de semana.

Además, Rally.TV está disponible dentro de DAZN en España como una suscripción independiente. Es decir, no está incluido automáticamente en los planes habituales de DAZN, incluido el plan Motor, sino que debe contratarse como un complemento adicional. Tampoco es necesario disponer previamente de una suscripción de pago a DAZN: se puede crear una cuenta gratuita y contratar únicamente Rally.TV.

De esta manera, los aficionados podrán seguir en directo las 16 especiales y los 311,18 kilómetros cronometrados del Rally de Chile, desde el arranque de la ES1 Turquía 1 el viernes hasta la decisiva Power Stage de BioBío 2 del domingo.

Además, como es habitual, en Motorsport.com España podrás seguir toda la actualidad del Rally de Chile 2026 durante el fin de semana, con crónicas de cada jornada, resultados, declaraciones de los protagonistas, noticias de última hora y todo lo más destacado de la duodécima cita de la temporada del WRC.

El recorrido del Rally de Chile 2026: 16 tramos y 311 kilómetros contra el crono

Chile no necesita carreteras rotas o saltos gigantescos para castigar a los pilotos. Aquí el desafío está en otra parte.

La prueba, con su centro neurálgico situado en Concepción, cuenta con 16 especiales y 311,18 kilómetros cronometrados, todos ellos sobre tierra. Sus carreteras atraviesan los bosques y colinas de la región del Biobío y destacan por ser rápidas y fluidas, pero también técnicas y en algunos puntos muy estrechas.

La precisión será fundamental. Los árboles reducen la visibilidad, las curvas ciegas se suceden a gran velocidad y salirse de la trazada puede llevar al coche hacia una zona mucho más suelta. Además, la lluvia, la niebla y los cambios meteorológicos pueden transformar por completo las condiciones de una pasada a otra.

No es casualidad que el carácter de algunos tramos chilenos haya llegado a compararse con el de Finlandia: velocidad, confianza y compromiso absoluto.

El viernes tendrá seis especiales, el sábado será la etapa más larga y exigente y el domingo decidirá todo con cuatro tramos, culminando en los 8,78 kilómetros de BioBío 2, que ejercerán como Power Stage.

Los pilotos y equipos que participan en el WRC Rally de Chile 2026

La categoría reina volverá a presentar una parrilla repleta de nombres importantes en Chile.

Toyota llegará con su potente representación encabezada por Elfyn Evans y Sébastien Ogier, además de Sami Pajari, Takamoto Katsuta y Oliver Solberg. Ogier afronta además una prueba especialmente atractiva después de ganar en Chile en 2025.

Katsuta estará presente después de su fuerte accidente en Paraguay, aunque tendrá un cambio a su derecha. James Fulton sustituirá a Aaron Johnston como copiloto, después de que este último necesitase más tiempo para recuperarse del accidente sufrido en la anterior cita.

Hyundai, por su parte, contará con Thierry Neuville y Adrien Fourmaux, además del regreso de Esapekka Lappi al i20 N Rally1 para esta cita.

Y M-Sport Ford pondrá en pista sus Puma Rally1 con Joshua McErlean y Jon Armstrong.

Así queda la lista de Rally1 para Chile:

Quién ha ganado el Rally de Chile en el WRC

Chile es todavía una incorporación relativamente joven al Campeonato del Mundo. Debutó en el calendario del WRC en 2019, antes de regresar en 2023 tras varios años de ausencia.

Ott Tänak fue el primer ganador mundialista en Chile, en 2019, y repitió en 2023. Después llegaron dos triunfos consecutivos de Toyota: Kalle Rovanperä se impuso en 2024 y Sébastien Ogier lo hizo en 2025.

Los últimos ganadores del Rally de Chile:

e Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2023 Ott Tänak Martin Järveoka Ford Puma Rally1 2019 Ott Tänak Martin Järveoka Toyota Yaris WRC