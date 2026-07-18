Kalle Rovanpera reaparece y explica sus planes para volver a competir

Kalle Rovanperä dice que está "volviendo poco a poco a todo" después de ser declarado 'apto' de nuevo para reanudar su carrera deportiva en el automovilismo, tras un problema médico que este año frenó sus planes de competir en circuitos.

El bicampeón del mundo de rallies regresó al WRC este pasado viernes, gracias a una visita relámpago al Rally de Estonia. Rovanperä simplemente pasaba por Tartu, la ciudad anfitriona del rally, y decidió asistir a la salida ceremonial del jueves por la noche antes de presenciar el Shakedown del viernes.

Es la primera vez que el finlandés ha estado presente en una prueba del Mundial de Rallies desde el Rally de Arabia Saudí del año pasado, el final de temporada, que supuso la última prueba de su carrera en el WRC a corto plazo tras anunciar el año pasado sus planes de pasarse a los monoplazas para 2026.

El Rally de Estonia está considerado como una de sus pruebas favoritas, tras lograr allí su primera victoria en el WRC en 2021, lo que le convirtió en el ganador absoluto más joven de la historia del campeonato. El joven talento siguió con victorias en la prueba en sus temporadas en las que ganó el título, en 2022 y 2023; esta última incluyó una racha de 13 victorias de tramo consecutivas.

Aunque un problema médico obligó al piloto de 25 años a aplazar sus planes de disputar la temporada de Super Formula de este año en Japón, Rovanperä ha seguido de cerca el WRC este año y ha actuado como mentor de su amigo y excompañero en Toyota Takamoto Katsuta.

"Simplemente pasábamos por aquí y decidí venir a ver el Shakedown. No estaba realmente planeado venir aquí, pero es agradable ver a los chicos", dijo Rovanperä a la web del WRC.

Kalle Rovanpera Photo by: Masahide Kamio

"Es la primera vez este año que he ido a cualquier prueba. Es bastante interesante y obviamente agradable ver a todo el equipo, y los rallies siempre son interesantes".

Toyota anunció el mes pasado que Rovanperä había reanudado el entrenamiento físico, y que ahora está en condiciones de planificar un "regreso gradual a la conducción". El objetivo es volver a competir en 2027. El mes pasado, ya volvió a ponerse al volante de su coche de drift Toyota GR Supra.

"Obviamente ahora me han declarado apto de nuevo para conducir, así que eso está bien y estoy volviendo poco a poco a todo. No sé cuáles son los próximos planes, pero algo interesante seguro", añadió.

"El invierno fue ajetreado e hicimos mucho pilotaje y muchas cosas interesantes, pero fue una pena que acabara como acabó; veamos qué viene después".