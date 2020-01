Rovanpera: "Los primeros rallies serán de aprendizaje, luego buscaré apretar"

Tiene la mirada clara, directa, habla con seguridad, como si no tuviera la edad que tiene. Por momentos quien está delante de él se olvida de que solo ha vivido 19 primaveras, que aún tiene por descubrir y que, sin embargo, ya está en la élite de los rallies. Kalle Rovanpera (Jyvaskyla, 2000) es la promesa emergente del WRC, después de hacerse con el título del WRC2 Pro en 2019, tras un intenso duelo con Mads Ostberg, 13 años mayor que él y con una dilatada trayectoria en el Mundial.

Rovanpera lleva los rallies en la sangre, su padre Harri, mundialista y ganador del Rally de Suecia en 2001, le sentó desde muy pequeño en el habitáculo de un coche de competición y a partir de entonces no ha hecho más que alimentar la 'bestia' que este joven de pelo rubio lleva dentro cuando se pone un casco.

Aunque tuvo que esperar a 2017, y a un permiso especial, para poder sacarse el carnet de conducir con 17 años (un año antes de lo permitido en Finlandia) y debutar en el Mundial de Rallies en octubre, en el Rally de Gran Bretaña, desde entonces su progresión ha sido ascendente. En 2018 completó su primer año en el WRC2 con Skoda, ganando en Gales y España a final de temporada. Y en 2019 se proclamó campeón de la categoría junto a Jonne Halttunen.

Este fin de semana debuta con Toyota en la máxima categoría del mundial y nada menos que en Montecarlo, una de las joyas de la corona. Pero todo esto apenas le altera, tiene claro cómo mejorar y cuándo dar los pasos adecuados con el Yaris WRC, y asegura no tener presión alguna por parte del equipo de Tommi Makinen.

Pregunta. ¿Imaginó un 2019 como el que tuviste?

Respuesta. Fue increíble, creo que todo el mundo esperaba algo así. Y yo mismo también lo esperaba. Tienes que ser el mejor en esta categoría para dar el salto a la siguiente. Ese fue el único plan en todo momento. Al principio de la temporada todo fue muy complicado, hubo malas carreras, pero en todo momento supe dónde estaba el problema. Cometí errores y hubo cosas mayores que también me afectaron, como algunas cosas de los equipos privados, así que sabía en todo momento que cuando todo estuviera en su sitio podría ser rápido y ganar rallies. No estaba preocupado, pero no fue sencillo comenzar así.

P. ¿Cuáles fueron aquellos problemas?

R. Algunos errores de pilotaje y luego con algunos equipos privados hubo problemas con el coche y las piezas. No estaba con el setup correcto y demás. Tuvimos que trabajar intensamente cada fin de semana y yo tuve que arriesgar demasiado sin sentido. Tuve que conducir por encima de mis límites sin sentido, solo porque no teníamos la configuración adecuada.

P. ¿Cuál fue su peor momento durante 2019?

R. Creo que fue Córcega, cuando nos retiramos por tercera vez seguida al comienzo de la temporada. Ese fue el momento. Fue realmente malo, con muy malas sensaciones y nada parecía salir bien. Pero en cuanto abandonamos ya empecé a trabajar en Chile, sabiendo que lo podíamos hacer mejor. Pensé que era una verdadera mierda, pero siempre pienso en situaciones así 'Ok, lo hecho, hecho está, no puedo cambiarlo' y trato de pensar en el siguiente evento.

P. ¿Le asaltaron las dudas?

R. Estuve en todo momento concentrado y no dudé de mí mismo o de nuestro rendimiento con Jonne... siempre supe que cuando todo estuviera en su sitio podíamos ser rápidos y ganar lo que nos propusiéramos.

P. ¿Cómo se puede tener tanta confianza en uno mismo con solo 19 años?

R. No lo sé (risas). Creo que es fácil tener esa confianza en mí mismo porque sé cuáles son mis habilidades. Sabía antes de la temporada que podía ganar en asfalto, en tierra, en todos lados... sabía que era complicado porque Ostberg iba a correr en esta categoría y apretó muy fuerte, yendo muy rápido desde el principio. Pero yo sabía que tenía que ser rápido en cada rally y ganar siempre si quería dar el salto al WRC. Ese fue el único objetivo y por eso tenía la confianza.

P. El reto con Toyota es mayúsculo...

R. Es un reto enorme, gigante. Si comparas a los tíos top que están aquí, tienen muchísima más experiencia que nosotros, así que lo único que podemos hacer es competir, esperar que todo vaya bien y que podamos aprender en los rallies algunos años, al menos, para llegar a estar en lo alto. Para este año espero un gran proceso de aprendizaje al comienzo y luego empezar a ser rápido en algunas carreras hacia final de temporada.

P. ¿Qué objetivo se ha puesto?

R. No me he puesto ningún objetivo aún, pero creo que si a mitad de año, cuando sepa la velocidad a la que puedo ir y haya visto lo rápido que puedo ser, me pondré el objetivo. Quizás sea lograr algún buen resultado entre los mejores, pero no lo sé. Esto es lo que todo el mundo desea y es bonito haberlo logrado ya.

P. ¿Cómo son las sensaciones dentro del Yaris WRC?

R. Me siento cómodo en el coche, me sentí cómodo desde el principio. Es un coche fácil de conducir, de aprender y disfruté mucho desde los test para Montecarlo. Diría que la aerodinámica y el diferencial central activo, que hace que el coche sea mucho más fácil de pilotar, son las principales diferencias con el WRC2. Pero también tienes que apretar mucho más. Te das cuentas de lo rápido que es el coche, te diviertes, ves que puedes apretar, colocarlo donde quieres. Pero en competición será mucho más complicado, creo que en Montecarlo va a ser complicado encontrar el ritmo y estar arriba, pero creo que si simplemente podemos sobrevivir a Montecarlo, todo irá mejor después.

P. ¿Cuánta presión tiene por parte de Toyota?

R. Creo que los primeros meses solo tengo intención de aprender del coche en los rallies, espero poder estar relajado, no quiero apretar demasiado. Pero luego cuando lleguen carreras que ya conozco, intentaré ir cada vez más rápido. Sé que si intentas apretar demasiado al principio, vas a cometer errores porque te falta la experiencia y la necesitas para gestionar situaciones y demás que te hagan tener más confianza dentro del coche. Tomi [Makinen, jefe de equipo de Toyota] es piloto también, así que sabe lo que necesitas en cada momento, cuando te subes a un nuevo coche. Sabe que necesitas tiempo para ir aprendiendo y simplemente me dijo 'Disfruta, aprende del coche y haz todo lo que necesites, no hay necesidad de apretar ahora'.

P. ¿Cuál es su primer recuerdo en un coche de rallies?

R. Creo que estaba sentado con mi padre en algún test en Finlandia con un WRC. No recuerdo bien, pero creo que era 2007 o así, hace mucho tiempo... Tenía tres años o así, iba girando el volante, estaba sentado encima de él y giraba el volante mientras él frenaba y aceleraba. Fue un momento genial. Como que como fue él el que me enseñó a pilotar y el que ha cuidado de mí, no tengo otro héroe que mi padre. No tengo otra referencia que haya seguido de cerca en el mundo de los rallies.

P. ¿Cómo se definiría dentro y fuera del coche?

R. Creo que soy bastante similar tanto dentro como fuera del coche, muy calmado y tranquilo. Pero cuando me pongo el casco, el fuego empieza a encenderse en mis ojos en comparación con la vida normal. Además, no soy tan competitivo fuera del coche. Creo que tienes que estar siempre calmado en el coche, tienes que sentirte relajado, aunque vayas apretando. Para mí, siempre que empezamos a apretar y a ir rápido es el mejor momento y cuando más disfruto.

