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WRC Rally de Finlandia

Kalle Rovanpera reaparecerá al volante en el Rally de Finlandia del WRC

El bicampeón del mundo del WRC, Kalle Rovanpera, volverá a ponerse al volante de un coche de rallies en el Rally de Finlandia este fin de semana.

Tom Howard
Tom Howard
Editado:
Kalle Rovanpera

Kalle Rovanpera volverá a ponerse al volante de un coche de rally tras confirmarse que participará en las mangas de demostración del Rally de Finlandia esta semana.  

El bicampeón del mundo de rallies estará acompañado por su copiloto Jonne Halttunen, con quien ganó el título, y ambos pilotarán el Toyota Corolla GT AE86 de Halttunen en la especial de Harju, que se disputará el jueves y el viernes.

El Rally de Finlandia es una prueba que ganaron el año pasado al volante de un Toyota GR Yaris Rally1 de fábrica, en la que fue su última temporada en el WRC.

Rovanpera volverá a ponerse al volante el jueves, cuando pilotará el coche en la etapa inaugural del evento del Campeonato del Mundo de Rallyes. El piloto de 25 años pasará entonces al asiento del copiloto el viernes, cuando Halttunen tome el relevo.

En un comunicado del Rally de Finlandia se podía leer: "¡Kalle Rovanpera y Jonne Halttunen regresan a la legendaria etapa de Harju! Pilotarán el Toyota Corolla GT AE86 de Jonne en esta etapa tanto el jueves como el viernes".

La participación de Rovanpera se produce después de que el finlandés hiciera una visita relámpago al Rally de Estonia hace dos semanas, mientras estaba de vacaciones.

 

Esa fue su primera visita a una prueba del WRC desde que puso fin a su etapa en la categoría el año pasado, decantándose por dar el salto a las carreras de monoplazas.

Aunque un problema de salud obligó al piloto de 25 años a posponer sus planes de disputar la temporada completa de este año de la Super Fórmula en Japón, Kalle Rovanpera ha seguido de cerca el WRC y ha actuado como mentor de su amigo y excompañero de equipo en Toyota, Takamoto Katsuta.

Toyota anunció el mes pasado que Rovanpera había reanudado el entrenamiento físico y que ahora se encuentra en condiciones de planificar un "regreso gradual al volante".

El objetivo es volver a la competición en 2027 y, el mes pasado, Rovanpera volvió a ponerse a los mandos de su Toyota GR Supra de drift.

"Obviamente, ahora me han dado el alta para volver a conducir, lo cual es estupendo, y poco a poco voy recuperando el ritmo. No sé cuáles serán los próximos planes, pero seguro que habrá algo interesante", dijo Rovanpera cuando le preguntaron por su recuperación en el Rally de Estonia.

"El invierno ha sido ajetreado, hemos conducido mucho y hemos hecho muchas cosas interesantes, pero fue una pena que acabara como acabó; ya veremos qué nos depara el futuro ahora", concluyó.

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